Bober Lazer MT5 — Système de Breakout pour Crypto & Forex

Bober Lazer MT5 fonctionne en trading réel sur Binance, OKX et Bybit.

Il offre les meilleurs résultats sur ETHUSDT grâce à des règles de breakout testées sur marché réel.

Entrées rapides, logique stable, aucun backtest irréaliste.

Lien du compte réel ci-dessous.

Location 1 an : 500 USD

2 copies restantes sur 5.

Key Features

Breakout Strategy – Capture de véritables mouvements de rupture.

Twin Sets Mechanism – Deux logiques indépendantes pour plus de stabilité.

Volatility Filter – Sélectionne les marchés les plus actifs.

Fast Backtesting – Tests rapides et précis dans MetaTrader 5.

Info Panel – Données en temps réel.

Settings Overview

Crypto Platforms: Compatible Binance, OKX, Bybit.

Trade Execution: Paramétrage du slippage et du timing d’entrée.

Lot Sizing: Lot dynamique ou fixe.

Breakout Range: Niveaux personnalisables.

Stop Loss & Take Profit: SL/TP virtuels, breakeven, trailing.

What You Get