Bober Lazer MT5 — Système de Breakout pour Crypto & Forex
Bober Lazer MT5 fonctionne en trading réel sur Binance, OKX et Bybit.
Il offre les meilleurs résultats sur ETHUSDT grâce à des règles de breakout testées sur marché réel.
Entrées rapides, logique stable, aucun backtest irréaliste.
Lien du compte réel ci-dessous.
Location 1 an : 500 USD
2 copies restantes sur 5.
Key Features
-
Breakout Strategy – Capture de véritables mouvements de rupture.
-
Twin Sets Mechanism – Deux logiques indépendantes pour plus de stabilité.
-
Volatility Filter – Sélectionne les marchés les plus actifs.
-
Fast Backtesting – Tests rapides et précis dans MetaTrader 5.
-
Info Panel – Données en temps réel.
Settings Overview
-
Crypto Platforms: Compatible Binance, OKX, Bybit.
-
Trade Execution: Paramétrage du slippage et du timing d’entrée.
-
Lot Sizing: Lot dynamique ou fixe.
-
Breakout Range: Niveaux personnalisables.
-
Stop Loss & Take Profit: SL/TP virtuels, breakeven, trailing.
What You Get
-
Fichiers set prêts pour le trading réel.
-
Support gratuit (installation, optimisation, questions).
-
Performance vérifiée avec plus de +1400% en réel.