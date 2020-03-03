Bober Lazer

Bober Lazer MT5 — Système de Breakout pour Crypto & Forex

Bober Lazer MT5 fonctionne en trading réel sur Binance, OKX et Bybit.
Il offre les meilleurs résultats sur ETHUSDT grâce à des règles de breakout testées sur marché réel.
Entrées rapides, logique stable, aucun backtest irréaliste.
Lien du compte réel ci-dessous.

Location 1 an : 500 USD
2 copies restantes sur 5.

Read guide here >>>  Click

Key Features

  • Breakout Strategy – Capture de véritables mouvements de rupture.

  • Twin Sets Mechanism – Deux logiques indépendantes pour plus de stabilité.

  • Volatility Filter – Sélectionne les marchés les plus actifs.

  • Fast Backtesting – Tests rapides et précis dans MetaTrader 5.

  • Info Panel – Données en temps réel.

Settings Overview

  • Crypto Platforms: Compatible Binance, OKX, Bybit.

  • Trade Execution: Paramétrage du slippage et du timing d’entrée.

  • Lot Sizing: Lot dynamique ou fixe.

  • Breakout Range: Niveaux personnalisables.

  • Stop Loss & Take Profit: SL/TP virtuels, breakeven, trailing.

What You Get

  • Fichiers set prêts pour le trading réel.

  • Support gratuit (installation, optimisation, questions).

  • Performance vérifiée avec plus de +1400% en réel.

Produits recommandés
HFT Dominator MT5
Cedric Landry Shema
Experts
HFT Dominator – Système d'Exécution de Marché Ultra-Rapide Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour des opérations de marché à haute vitesse et faible latence . Il exécute des entrées précises dans des spreads serrés, idéal pour les marchés rapides tels que les métaux, les indices et les paires de forex , avec un contrôle optimisé du slippage . Promotion : Louez l'EA pour 30 jours à 30 $ — offre à durée limitée. Le système prend en charge plusieurs modes de gestion de l'argent , un timing de trade
SP500 Smart Collector
Dmitrij Petrenko
Experts
SP500 Smart Collector Automated   intraday  t rading , not scalping! The trading system is expected to make money both when the market rises and when it declines. I do not offer any gifts or bonuses for purchases or positive feedback! The SP500 Smart Collector advisor was tested in a closed test, showed excellent results, is worthy of respect, and does not require marketing tricks and manipulations. The SP500 index consists of the 505 largest companies in the United States and is growing at an
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitaires
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
Alpha Trader v4
Sabina Fik
Experts
AlphaTrader: Your Intelligent Partner in Forex Trading AlphaTrader   is an advanced trading system that utilizes automated analysis and trading strategies to optimize decision-making in the Forex market. Built using geometric patterns and cutting-edge algorithms, this bot detects pricing patterns, providing precise signals for successful trades.   Why Choose AlphaTrader? AlphaTrader is not just a trading bot; it’s a   full-fledged partner   designed to help you manage your capital as efficien
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This system is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs.   The signals are focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features ESignals is designed to show open and close arrows at the beg
Forex FalconF
Oleksii Ferbei
Experts
Forex Falcon: Innovative Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In today’s fast-paced trading environment, your results depend on the quality of the tools you use. Forex Falcon is not just a trading bot—it’s a high-tech solution designed to enhance your efficiency in the Forex market. This multi-currency bot combines a wide range of features, enabling traders of all levels to navigate complex market conditions with confidence. Why Choose Forex Falcon Selecting the right trading bot requir
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
DCC Scalper
Fernando De Paljla Silva
Experts
DCC Scalper uses the Donchian Channel indicator along with candlestick and price analysis to identify a market entry signal. This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, DCC Scalper is for you. DCC Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable, Furthermore, it includes all the essential and proven features, such as take pr
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
Indicateurs
This indicator is based on the crossing of two Moving Average with the RSI It is intended for scalpers Specially designed for Boom and Crash syhtetic indices from Binary.com/Deriv.com It is easy to use and intuitive. We recommend its use on M1 and is equipped with three types of notification Email alert Sound notification Push notification these parameters can be activated and deactivated.
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Experts
EA STFX BINARY TECHNOLOGIES EA STFX Binary Technologies is specifically designed for Binary MT5 products Volatility Index 75 and 100 The Expert Advisor can be used for Full Automatic and Semi Automated trading. EA STFX has various strategies such as: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale and or combine the two Trading positions can be closed easily using panels such as close profit only, close buy, close sell, close all transactions The choice of indicators for position entries us
AI Algo
Vasil Georgiev Todorov
Experts
AI Algo – Intelligent Automated Trading System for Gold (XAUUSD) AI Algo is a cutting-edge algorithmic trading bot designed specifically for high-volatility, high-impulse markets — with a core focus on gold (XAUUSD) . It combines machine logic , adaptive risk management , and multi-layered signal filtration to deliver accurate entries, consistent protection, and reliable performance — both in fully automated and semi-manual operation modes. Key Features: Smart Entry Logic Precision entr
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experts
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experts
Outils de gain et de recherche. Le cœur des signaux de trading et de la stratégie est basé sur l'algorithme de l'auteur pour la formation des modèles de prévision des prix. Applicable à n'importe quel instrument ! Complété par un système de contrôle basé sur le MA "Nine-Tailed Fox" , mettant à jour et ajustant le signal aussi précisément que possible pour le marché, l'instrument et la période de travail. Éligible : Tous les instruments sur tous les marchés (il y a des exceptions). À qui s'adr
Crystal ball
Nickey Magale
Experts
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Experts
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (12)
Utilitaires
Version Bêta Le Telegram to MT5 Signal Trader est presque prêt pour la sortie officielle en version alpha. Certaines fonctionnalités sont encore en développement et vous pourriez rencontrer de petits bugs. Si vous rencontrez des problèmes, merci de les signaler, vos retours aident à améliorer le logiciel pour tout le monde. Le prix augmentera après 20 ventes. Copies restantes à $90:   15/20 . Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading d
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Boris
ALEKSANDR IVANOV
Experts
Boris- Полностью автоматический ,агрессивный советник основанный на математических расчетах, написанный специально под валютную пару EUR/USD. Период H1. Советник использует свой автоматический виртуальный стоплосс и тейкпрофит !  Ваш брокер не будет видеть ,задерживать модификацию,забыть поставить стоп и так далее. Тестировать рекомендую только с качеством 100% тиков у брокеров дающих реальные котировки. Входные параметры:  Magic=77777; - Магик ордеров  StartHour=1;  - Час начала Торговли  En
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Black Pro Max MT5 — Automated Trading System Exclusive Black Pro Max MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management principles. The EA operates in a fully automated mode and requires minimal trader intervention. IMPORTANT: All examples, screenshots, and tests are provided for demonstration purposes only. If a particular currency pair shows good results with one broker, this does not mean it will perform the same with others. Each brok
FxGrowthCAN
Ngoc Ha Le
Experts
Introduction to FxGrowthCAN FxGrowthCAN is built on an exceptionally detailed and precise algorithm designed to calculate the overall risk ratio of an account and each trading symbol. The key advantage of this method lies in its ability to determine the optimal lot size and maximum number of orders to execute, while selecting entry points that minimize the risk of high drawdown. This strategy is recommended to use for moderately volatile assets such as cross currency pairs (e.g., EURCHF, NZDJPY,
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
XAUUSD jorgeaiea
Jorge Niz
Experts
XAUUSD Jorgeaiea – Smart Scaling EA XAUUSD Jorgeaiea is an automated trading system specifically designed for gold trading with an optimized progressive scalping strategy. It combines trend analysis, dynamic risk control, and advanced profit management, offering solid and reliable trading even in adverse market conditions. ️ Ideal for those looking for a professional tool, with automatic management, target visualization, and capital protection. Powerful, stable, and proven: the XAUUSD Jorg
Diamond PRO MT5
Fanur Galamov
5 (1)
Experts
1 copу left for $199 Next price  --> $299 Diamond PRO MT5  is enhanced powerful version of Diamond PRO that contains all the advantages of the mt5 platform. PRO MT5 version includes improved performance, optimized cores, new accurate entry point filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming econ
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experts
Autonomously executes trades, overseeing the entire process from initiation to completion.  Free support via chat, email and remote assistance Originally built for XAUUSD (Gold). Settings changes for other symbols Powerful rules management Enhanced positioning features Risk Management / Dynamic lot sizing Quick Setup Symbols : XAUUSD Investment for all: Our trading bot is crafted to serve traders of all investment levels, ensuring accessibility to the forex market even for those with limited fu
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Version 5.0 - Intelligence Autonome par Architecture Institutionnelle L'évolution de l'automatisation basée sur des règles vers une intelligence autonome véritable représente la progression naturelle du trading algorithmique. Ce que les desks quantitatifs institutionnels ont commencé à explorer il y a plus d'une décennie a mûri en implémentation pratique. AIQ Version 5.0 incarne cette maturation : analyse IA multi-modèles sophistiquée, architecture de validation indépendante et systèmes d'a
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Version 11.0 - Français Mean Machine GPT Version 11.0 - Où l'Intelligence Institutionnelle Rencontre le Trading Spécialisé Depuis que nous avons été pionniers de l'intégration authentique de l'IA dans le trading algorithmique, nous avons affiné cette approche à travers de multiples cycles de marché, régimes économiques et évolutions technologiques. Ce qui a commencé comme notre conviction que l'apprentissage automatique adaptatif représente la progression naturelle du trading q
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
À propos de APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de retour à la moyenne . Il est conçu pour détecter les mouvements de prix excessifs et réagir avec une logique contrarienne selon des conditions prédéfinies. Le système intègre des mécanismes de gestion du risque, tels qu’un limiteur de perte quotidienne et une fonction de clôture automatique en cas de profit. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres en fonction de la taille du comp
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Présentation Système automatisé pour XAUUSD (or) et principales paires Forex . Gère entrées, SL/TP, trailing et contrôle du drawdown selon des règles claires. Aucune garantie de profit ; voir l’avertissement sur les risques. Exigences Plateforme : MetaTrader 5 Compte : ECN/RAW recommandé Connexion : 24/7 (VPS conseillé) Unités de temps : M1–H4 Mise en route Activer Algo Trading . Attacher l’EA au graphique (un symbole par graphique). Dans Inputs, AI_Ac
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experts
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experts
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidit
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Experts
Rosaline is an EA that operates with a refinement of a simple strategy based on RSI + bollinger bands + ATR mainly on Gold, EU and OJ. The EA is designed with manually settable 'equity protect' that goes to protect capital from drawdowns. What does this mean?  If you are thinking of using it to pass a challenge you can do so because thanks to this 'feature' you are covered by the classic daily DD rule. Example: on a 100k account you can set a hedge at -4%. If EA reaches that floating loss it
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experts
Scalper EA Pro - Le Robot de Trading Automatique Haute Précision !   FOR GOLD - XAUUSD Quoi de neuf dans la version 3.0 ? Après des mois de développement et de tests rigoureux, nous présentons la version la plus avancée et fiable du Scalper EA Pro ! Avec de nouveaux filtres intelligents, une gestion des risques améliorée et des entrées plus précises, cet EA est conçu pour opérer sur les marchés avec une efficacité maximale. Principales améliorations : Filtre de tendance régla
DayRest
Viktor Timofeev
Experts
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experts
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experts
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Experts
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Experts
On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Experts
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
Famous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Famous EA – Live Verified Performance View Live Verified Results on MQL5 Famous EA is a high-performance Expert Advisor built for serious traders who expect consistent results and intelligent trade execution. It merges price action, trendline dynamics, and a proprietary filter algorithm to spot high-probability entries and exits with discipline. Strategy Overview Famous EA operates using: Custom non-repainting indicator logic Dynamic trendline / support-resistance detection Multi-timefram
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Experts
MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5 est un système de trading entièrement automatisé de type "pullback", particulièrement efficace pour le trading des paires de devises "pullback" populaires : AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Ce système exploite les principaux modèles du marché Forex : le retour du prix après un mouvement brusque dans une direction quelconque. Unité de temps : M15 Paires principales : AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Paires supplémentaires : EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Après avoir acheté l'EA, veu
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA est basé sur la stratégie Pending Position (PPS) et un algorithme de trading secret très avancé. La stratégie de Bonnitta EA est une combinaison d'un indicateur personnalisé secret, de lignes de tendance, de niveaux de support et de résistance (action sur les prix) et de l'algorithme de trading secret le plus important mentionné ci-dessus. N'ACHETEZ PAS UN EA SANS AUCUN TEST EN ARGENT RÉEL DE PLUS DE 3 MOIS, IL M'A PRIS PLUS DE 100 SEMAINES (PLUS DE 2 ANS) POUR TESTER BONNETTA EA E
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium est un outil tout-en-un créé sur la base d'une formation approfondie sur les stratégies de trading courantes afin d'automatiser ces stratégies et ces calculs.   Caractéristiques: 19 Signaux individuels   - Chacun de ces signaux peut être biaisé dans une configuration de type réseau neuronal pour constituer le résultat final/global. Chaque signal a ses propres paramètres à personnaliser ou à optimiser si nécessaire.   Affichage complet à l'écran   - Six panneaux insta
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Experts
CAPITARC`s RSAS Expert Advisor for MT5   RSAS MT5   -is a professional expert advisor used by our investment firm it is based on price action and Relative Strength Index (RSI) indicator.  This product is with dynamic overbought and oversold levels that automatically adapts to the ever changing markets, while the standard MT5 RSI maintains levels static levels and do not change. This allows the expert to adapt to the ever-changing market without the need to constantly optimize, just make sure yo
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experts
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Experts
Reactor MT5   is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and tren
Plus de l'auteur
Bober Lannister
Arnold Bobrinskii
5 (1)
Experts
Bober Lannister MT4  - is fully automated trading robot.    This robot exists more  than 3 years and proved its work on a long term distance.  The thing is many of night scalpers on mql5 market place has been made by newbies without proper researches . Don't be fooled by beautiful tester pictures or short term results. Why Bober Lannister MT4 better then other night scalpers on mql5 market? -It trades in a wide range of night time 3-6 hours per day.  (not just 1 hour catching swaps/high spread
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Bober Lannister MT5
Arnold Bobrinskii
4.54 (13)
Experts
Bober Lannister MT5  - is fully automated trading robot.    This robot exists more  than 3 years and proved its work on a long term distance.  The thing is many of night scalpers on mql5 market place has been made by newbies without proper researches . Don't be fooled by beautiful tester pictures or short term results. Why Bober Lannister MT5 better then other night scalpers on mql5 market? -It trades in a wide range of night time 3-6 hours per day.  (not just 1 hour catching swaps/high spread
Bober Crypto MT5
Arnold Bobrinskii
5 (3)
Experts
Crypto trading with  Binance  , OKX  exchanges is available! Hurry up to get it! Limited number of copies will be sold out. Hey guys! I hope u are doing well.    I'm gonna show you new trading robot which is essentially differ from all others MQL5.com market products. The main feature of   Bober Crypto MT5  is an ability to trade with   Binance Futures and OKX futures. This product is using "Static arbitrage" strategy which is have a lot of advantages we gonna be taking profit from.  All coins
Bober Ready
Arnold Bobrinskii
3 (1)
Experts
Vous recherchez une solution de trading puissante et conviviale ? Ne cherchez pas plus loin que le robot de trading Bober Ready basé sur des stratégies toutes faites. En utilisant des stratégies optimisées et testées en avant, ce robot de trading est conçu pour analyser les données du marché et prendre des décisions de trading intelligentes en temps réel. Le robot Bober Ready est accessible aux commerçants de tous niveaux. Que vous soyez un professionnel chevronné ou que vous débutiez, cet outi
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis