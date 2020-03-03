Bober Lazer
- Uzman Danışmanlar
- Arnold Bobrinskii
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
Bober Lazer MT5 — Kripto & Forex için Breakout Sistemi
Bober Lazer MT5, Binance, OKX ve Bybit üzerinde gerçek işlem desteği sunar.
ETHUSDT üzerinde en iyi performansı sağlar; kurallar gerçek piyasa verileriyle test edilmiştir.
Hızlı girişler, stabil yapı ve hiçbir yapay backtest yoktur.
Gerçek hesap linki aşağıdadır.
1 yıllık kiralama: 500 USD
5 kopyadan yalnızca 2 kaldı.
Read guide here >>> Click
Key Features
-
Breakout Strategy – Gerçek kırılma hareketlerini yakalar.
-
Twin Sets Mechanism – İki bağımsız mantık ile daha istikrarlı sonuçlar.
-
Volatility Filter – En aktif piyasaları tespit eder.
-
Fast Backtesting – MT5’te hızlı ve doğru testler.
-
Info Panel – Gerçek zamanlı hesap ve piyasa bilgileri.
Settings Overview
-
Crypto Platforms: Binance, OKX, Bybit uyumlu.
-
Trade Execution: Slippage ve giriş zamanlaması ayarlanabilir.
-
Lot Sizing: Dinamik veya sabit lot seçeneği.
-
Breakout Range: Özelleştirilebilir kırılma seviyeleri.
-
Stop Loss & Take Profit: Sanal SL/TP, breakeven, trailing.