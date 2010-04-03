Bober Lazer
Bober Lazer MT5 — 暗号資産・FX向けブレイクアウトシステム
Bober Lazer MT5 は Binance、OKX、Bybit のリアルトレードに対応しています。
特に ETHUSDT で高いパフォーマンスを発揮し、実市場で検証されたブレイクアウトルールを使用します。
高速エントリー、安定したロジック、非現実的なバックテストなし。
リアル口座リンクは下記に記載。
Key Features
-
Breakout Strategy – 実際のブレイクアウトを精確に捉える。
-
Twin Sets Mechanism – 2つの独立ロジックによる安定性向上。
-
Volatility Filter – 活発な市場を自動識別。
-
Fast Backtesting – MT5 で高速かつ正確なテスト。
-
Info Panel – 残高、利益、スプレッド、ボラティリティをリアルタイム表示。
Settings Overview
-
Crypto Platforms: Binance、OKX、Bybit 対応。
-
Trade Execution: スリッページとタイミング調整。
-
Lot Sizing: 動的または固定ロット。
-
Breakout Range: ブレイクアウトレベルを自由に設定。
-
Stop Loss & Take Profit: 仮想 SL/TP、ブレイクイーブン、トレーリング。
What You Get
-
ライブ取引用 set ファイル。
-
無料サポート（セットアップ・最適化・質問対応）。
-
実口座で証明されたパフォーマンス：+1400% 超え。