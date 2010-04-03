Bober Lazer

Bober Lazer MT5 — 暗号資産・FX向けブレイクアウトシステム

Bober Lazer MT5 は Binance、OKX、Bybit のリアルトレードに対応しています。
特に ETHUSDT で高いパフォーマンスを発揮し、実市場で検証されたブレイクアウトルールを使用します。
高速エントリー、安定したロジック、非現実的なバックテストなし。
リアル口座リンクは下記に記載。

1年レンタル：500 USD
残り 2 / 5 コピー。

How to backtest Bober Lazer >>> Click
Live signal and Guide here >>>  Click

Key Features

  • Breakout Strategy – 実際のブレイクアウトを精確に捉える。

  • Twin Sets Mechanism – 2つの独立ロジックによる安定性向上。

  • Volatility Filter – 活発な市場を自動識別。

  • Fast Backtesting – MT5 で高速かつ正確なテスト。

  • Info Panel – 残高、利益、スプレッド、ボラティリティをリアルタイム表示。

Settings Overview

  • Crypto Platforms: Binance、OKX、Bybit 対応。

  • Trade Execution: スリッページとタイミング調整。

  • Lot Sizing: 動的または固定ロット。

  • Breakout Range: ブレイクアウトレベルを自由に設定。

  • Stop Loss & Take Profit: 仮想 SL/TP、ブレイクイーブン、トレーリング。

What You Get

  • ライブ取引用 set ファイル

  • 無料サポート（セットアップ・最適化・質問対応）。

  • 実口座で証明されたパフォーマンス+1400% 超え

