Fair Value Gaps with Order Block Detector MT5

Die jüngste Version von Indicator ist vollständig in ein Gesamtpaket integriert, das Folgendes umfasst:

  • Fair Value Gaps (FVG).
  • Implizite Fair-Value-Lücke (IFVG).
  • OrderBlock (OB).

Die Optionen im Einstellungsbereich sind relativ einfach zu navigieren, und Sie können sie sogar sofort nach der Aktivierung nutzen, ohne auf Schwierigkeiten zu stoßen, wenn Sie die Standardkonfiguration verwenden.

Der Indikator nutzt einen Algorithmus, um automatisch OrderBlocks (OB), Fair-Value-Gaps (FVGs) und Implied-Fair-Value-Gaps (IFVGs) zu zeichnen und zu identifizieren sowie bei Bedarf Aktualisierungen von Warnungen zu liefern.

Wenn Sie also FVG, IFVG und OB auf demselben Bildschirm kombinieren, können Sie die visuell am deutlichsten erkennbaren Unterstützungs-/Widerstandszonen beobachten.
Gleichzeitig können Sie auf dieser Grundlage die genauesten Einstiegspunkte, Stoploss und Kursziele festlegen.

Die Kombination dieser drei Elemente hilft Händlern bei der Suche nach Einstiegspunkten, der Festlegung von Stop-Loss-Niveaus und der Gewinnmitnahme gemäß dem SmartMoneyConcept oder der Handelsstrategie von Michael's Inner Circle Trader (ICT).

------------------

Sie müssen die Handelsstrategien ICT oder Smart Money Concept (SMC) beherrschen, um diesen Indikator verwenden zu können.

Vielen Dank!


Auswahl:
ledungk05
96
ledungk05 2025.03.28 01:06 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.03.28 01:07
Thank bro and good luck!
Antwort auf eine Rezension