Fair Value Gaps with Order Block Detector MT5

La última versión de Indicator está totalmente integrada en un paquete todo en uno, que incluye:

  • Brechas de valor razonable (FVG).
  • Implied Fair Value Gap (IFVG).
  • OrderBlock (OB).

Las opciones de la sección de configuración son relativamente fáciles de navegar, e incluso se pueden utilizar inmediatamente después de la activación sin encontrar dificultades al utilizar la configuración predeterminada.

El indicador utiliza un algoritmo para dibujar e identificar automáticamente Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), e Implied Fair Value Gaps (IFVGs), junto con proporcionar actualizaciones de alertas cuando sea necesario.

Así, cuando combine FVG, IFVG, OB en la misma pantalla, observará las zonas de soporte/resistencia más claras visualmente.
Mientras tanto, puede utilizar esto como base para establecer los puntos de entrada, stoploss y precios objetivo más precisos.

La combinación de estos tres elementos ayuda a los operadores a buscar puntos de entrada, establecer niveles de stop-loss y obtener beneficios de acuerdo con la estrategia de negociación SmartMoneyConcept o Inner Circle Trader (ICT) de Michael.

------------------

Para utilizar este indicador, debe dominar las estrategias de negociación ICT o Smart Money Concept (SMC).

Gracias.


Productos recomendados
EasyClose MT5
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilidades
Una utilidad simple y conveniente para el cierre de órdenes. Puede cerrar tanto todas las órdenes juntas como las órdenes de compra, venta o pendientes por separado. Tiene una interfaz gráfica intuitiva. MT4 versión de la utilidad - https://www.mql5.com/en/market/product/78601 Si te gusta esta utilidad, echa un vistazo a mis otros productos - https://www.mql5.com/en/users/nina_yermolenko/seller
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicadores
Volumen Weis Blanco Este indicador muestra la suma del volumen en cada onda, alcista o bajista, tal como fue idealizado por David Weis , pero trae un agregado importante , que es la marcación de la barra con mayor volumen de la onda (Barra Blanca)! En la codificación del indicador, se buscó optimizar el código para que requiera el mínimo procesamiento durante su uso y no sobrecargue el mt5. El indicador puede ser utilizado para el análisis y estudio pre-trading, donde el trader analiza posibl
Calc for MT5
Radim Kucera
4.83 (6)
Utilidades
Este indicador está diseñado para proporcionar toda la información útil sobre el símbolo, la cuenta, las posiciones y los beneficios. Está desarrollado para mejorar la gestión del dinero de los operadores. Parámetros Calc se puede dividir en bloques separados. Cada bloque se puede ocultar, establecer su propio color y otras propiedades. Bloque símbolo: Este bloque muestra información sobre el SPREAD actual, POINT VALUE (en la moneda del depósito para 1 lote), SWAP LONG y SHORT. Mostrar informac
FREE
Weis Wave Double Side
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador lateral Weis Wave Bouble para MT5 es parte del conjunto de herramientas (Wyckoff Academy Wave Market) El indicador lateral Weis Wave Bouble para MT5 se creó en base al ya establecido Weis Wave creado por David Weis. El indicador Weis Wave Double Side lee el mercado en ondas como se hizo por R. Wyckoff en 1900. Ayuda a identificar esfuerzo x resultado, causa y efecto, oferta y demanda. Su diferencial es que se puede utilizar por debajo del eje cero, mejorando aún más más lectura del
Weis Wave Double Side Alert
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador lateral Weis Wave Bouble para MT5 es parte del conjunto de herramientas (Wyckoff Academy Wave Market) El indicador lateral Weis Wave Bouble para MT5 se creó en base al ya establecido Weis Wave creado por David Weis. El indicador Weis Wave Double Side lee el mercado en ondas como lo hizo R. Wyckoff en 1900. Ayuda a identificar esfuerzo x resultado, causa y efecto, oferta y demanda. Su diferencial es que se puede usar debajo del eje cero y tiene una alerta de ruptura que muestra Quien
High Low Indicator
Nathanael Theis
Indicadores
Deje de adivinar hacia dónde girará el mercado. Nuestro avanzado indicador High/Low para MT5 es la herramienta definitiva para dominar la acción del precio e identificar la estructura clave del mercado. Escanea automáticamente el gráfico para identificar y trazar claramente todos los máximos y mínimos críticos en tiempo real, ayudándole a ver la verdadera historia detrás de las velas. Estos niveles cruciales, que no se repiten, forman la columna vertebral de cualquier estrategia de trading de éx
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicadores
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descripción El indicador IMI (Intraday Momentum Index) es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar la fuerza del impulso y los posibles retrocesos en el mercado. Este indicador cuantifica la relación entre las ganancias y las pérdidas durante un periodo específico, ayudando a los operadores a evaluar la dinámica actual del mercado. Características Oscila entre 0 y 100, lo que facilita la interpretación de las condiciones del me
FREE
Time Candle with Sound Alert
Iwan Santoso
Indicadores
Vela de Tiempo con Alerta Sonora Este indicador se mostrará el tiempo restante vela Características : 1. Multi marcos de tiempo, multi pares 2. Tiempo Izquierdo 2. 2. Dinámica de posición con el precio de compra o el borde de la pantalla del gráfico 3. Tamaño y color de fuente 4. 4. Visualización del Spread Actual, Spread Máximo y Spread Mínimo Nota: El Spread Máximo y Mínimo se reiniciarán cuando cambie el TF Probado en MT5 Versión 5 Build 5200 Si desea que el código fuente, sólo me PM
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Volume Spread Pattern Detector MT5
Young Ho Seo
4.45 (11)
Indicadores
Introducción Este indicador detecta patrones de dispersión de volumen para oportunidades de compra y venta. Los patrones incluyen patrones de demanda y de oferta. Puede utilizar cada patrón para operar. Sin embargo, estos patrones se utilizan mejor para detectar la zona de demanda (=zona de acumulación) y la zona de oferta (=zona de distribución). La pauta de demanda indica, por lo general, una posible oportunidad de compra. El patrón de oferta indica, por lo general, una posible oportunidad de
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
4.7 (67)
Utilidades
Panel de operaciones manual totalmente funcional con cálculo del tamaño del lote, operaciones con un solo clic, stop loss/take profit ocultos (virtuales) y órdenes pendientes, entrada y salida de operaciones (cierre parcial), SL/TP automáticos y mucho más. Funciona con todos los símbolos, no sólo con pares de divisas. Aporta una increíble cantidad de funcionalidad a MetaTrader de forma gratuita y tanto para cuentas demo como reales. Características Cálculo del tamaño del lote - basado en el % d
FREE
OmniSignal Pivot Session
Fatih Klavun
Indicadores
OmniSignal Pivot Session combina dos potentes conceptos de negociación -pivotes diarios y niveles de apertura de sesión (NY, Londres y COMEX)- en un indicador de señales limpio e inteligente. Está diseñado para identificar los niveles clave del mercado y proporcionar señales de entrada claras y sin repintados basadas en un sólido patrón de confirmación de 3 velas , ayudándole a filtrar el ruido del mercado y a operar con más confianza. Símbolos sugeridos: XAUUSD, US30, DE40 (¡puede tener algun
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Indicadores
Este es el índice direccional medio personalizado de Gekko (ADX), una versión personalizada del famoso indicador ADX. Use el ADX regular y aproveche tres cálculos de señales de entrada y diferentes formas de recibir alertas cada vez que haya un posible punto de entrada o salida. Entradas Period: Periodo para el cálculo del ADX; PlotSignalType: Cómo el indicador calculará las señales de entrada (oscilación): 1- ShowSwingsOnTrendLevel : Mostrar señales para los cambios de confirmación de tendenci
Triangle Pattern Gann For EA
Nguyen Van Kien
Indicadores
Triángulo Patrón Gann v3.1 - Complete Feature Documentation Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 es un sofisticado indicador de MetaTrader 5 que combina los principios geométricos de comercio de W.D. Gann con el reconocimiento avanzado de patrones de triángulo para entregar señales de comercio accionables. Primary Features1. Sistema de detección de patrones de triánguloReconocimiento de triángulo ascendente Función: Identifica automáticamente los patrones de continuación a
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indicadores
Oscilador de reversión - Detector avanzado de cambios de impulso Reversal Oscillator es un indicador gratuito diseñado para resaltar zonas de precios que están estadísticamente fuera de sus patrones normales de movimiento, ayudando a los traders a anticipar potenciales puntos de inflexión antes de que ocurran. A diferencia de los osciladores tradicionales que reaccionan principalmente a las condiciones de sobrecompra/sobreventa, este indicador aplica el análisis de la tercera derivada (la "ac
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
Moving Average Color
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicadores
Media móvil de color - Indicador inteligente para MT5 Visión general Moving Average Color es un indicador avanzado que combina una media móvil tradicional con un sistema visual inteligente de colores. El indicador cambia automáticamente los colores de la media móvil y de las velas en función de la posición del precio respecto a la media, ofreciendo un análisis visual claro e instantáneo de la tendencia del mercado. Características principales Características principales: Media móvil config
FREE
ATR Dynamic Pivot Signals Indicator
SkyBlue Fintech Solutions LLP
Indicadores
Desbloquee la Precisión en el Trading: El Sistema de Pivotes Dinámicos ATR Descargue este indicador gratuito ATR Pivot Signals y obtenga una ventaja instantánea contra el ruido del mercado. Esta es la herramienta definitiva para los traders que exigen puntos de entrada de alta convicción basados en reversiones genuinas de los swings del mercado , no en conjeturas. El sistema ATR Pivot Signals es un indicador técnico innovador que utiliza el Rango Verdadero Promedio (ATR) para filtrar dinámicamen
FREE
WaveTrend WT
Erol Mutlu
Indicadores
Oscilador que muestra los cambios de precios e identifica las zonas de sobrecompra y sobreventa. También puede mostrar puntos de cambio de tendencia. El oscilador WaveTrend es una adaptación del famoso indicador TS /MT. Cuando el oscilador está por encima de la banda de sobrecompra (líneas rojas) y cruza hacia abajo la señal (línea continua), suele ser una buena señal de VENTA. Del mismo modo, cuando el oscilador cruza por encima de la señal cuando está por debajo de la banda de sobreventa (líne
Basic Harmonic Pattern MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.79 (87)
Indicadores
Este indicador identifica los   patrones armónicos   más populares que predicen los puntos de reversión del mercado. Estos patrones armónicos son formaciones de precios que se repiten constantemente en el mercado de divisas y sugieren posibles movimientos futuros de los precios /   Free MT4 Version Además, este indicador tiene incorporada una señal de entrada en el mercado, así como varios take profits y stop losses. Debe tenerse en cuenta que aunque el indicador de patrón armónico puede propor
FREE
Automatic Trendlines
Pasi Hakamaki
4.69 (48)
Indicadores
El indicador dibuja líneas de tendencia en el gráfico. Este indicador tiene seis entradas. El usuario puede especificar etiquetas alternativas para ambas líneas. Si se utilizan varias instancias del indicador, las etiquetas deben ser diferentes. El usuario puede establecer el ancho y el color de las líneas y la profundidad, lo que especifica qué picos significativos deben usarse. Por ejemplo, Depth = 10 establece líneas de tendencia utilizando los picos y valles actuales que tienen al menos 10 b
FREE
Telegram Order MT5
Agus Santoso
Utilidades
Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/154458 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order: Gestor de operaciones inteligente y notificador de Telegram para MT4 Telegram Order es un gestor de operaciones inteligente y una herramienta de notificaciones para MetaTrader 4. Monitorea automáticamente todas tus órdenes (de mercado y pendientes), envía notificaciones detalladas a Telegram (con capturas de pant
FREE
Market Structure Break of Structure MT5
Ilya Malev
Indicadores
Estructura de Mercado - Ruptura de Estructura (MS-BOS) para MT5 Todos mis indicadores funcionan sólo en barras cerradas, no repintan ningún valor (si no se menciona lo contrario en la descripción). Así que son totalmente compatibles con autotrading, y están listos para hacer análisis técnico cualitativo. Estructura de Mercado - Ruptura de Estructura. El indicador se basa en puntos pivote (los llamados "fractales"), que pinta en el gráfico con "diamantes" por encima y por debajo del precio en l
Hunttern ZigZag MT5
Hassan Gh Fakhraei
5 (1)
Indicadores
Cazar mercados con Hunttern ZigZag . Fácil de usar con un parámetro Puede utilizarlo para lo siguiente: -Patrones clásicos -Cabezas y hombros -Patrones armónicos -Onda de Elliott -Soporte y resistencia -Oferta y demanda Parámetro único: -Periodo (1-120) Funciones: -Tiempo de velas -Parámetro único -Plantilla de modo de luz Esta es la versión 1 de Hunttern ZigZag. Estamos muy contentos de recibir comentarios de usted.
FREE
DrawFX
Alex Orozco
Utilidades
Este indicador gratuito ayuda a optimizar el análisis técnico en MetaTrader 5 con herramientas de dibujo claras y prácticas. Funciones principales: Dibujar rectángulos para resaltar zonas de interés. Trazar líneas de tendencia de manera sencilla. Marcar estructuras como BOS y Market Structure (MS). Personalizar colores y estilos según tus preferencias. Perfecto para traders que utilizan Price Action o análisis basado en estructuras, manteniendo los gráficos organizados y fáciles de leer. Desc
FREE
Accumulated Aggression
Edson Cavalca Junior
Indicadores
El indicador mide el saldo acumulado de agresiones. La fórmula es la siguiente: Accumulated   = Previous Candle Accumulated + Purchase Volume - Sales Volume. Know our products    *** ¿Te ha gustado el producto? Entonces, ayúdanos haciendo reseñas en la pestaña " Reseñas ". El indicador envía información a su correo electrónico o teléfono móvil cuando el saldo acumulado cambia de dirección. Ejemplo : Vendedor acumulado se convierte en comprador. Nota : Se recomienda utilizar la configuración
Imbalance Improper Price Action Fair Value Gap MT5
Christopher Graham Parish
Indicadores
Marca el desequilibrio del mercado / acción inadecuada del precio / brechas de valor justo en el gráfico A medida que los operadores siguen buscando los mejores indicadores comerciales para guiar sus inversiones, el indicador de desequilibrio / acción inadecuada del precio / brecha de valor justo se ha vuelto cada vez más popular. Este indicador ayuda a identificar oportunidades para tomar beneficios . El indicador comienza escaneando los mercados en busca de eventos de desequilibrio / acción d
Pivot MT5
Dmitrij Isaenko
Indicadores
El indicador dibuja líneas de soporte y resistencia diarias en el gráfico, así como el nivel de pivote (nivel de pivote). Adaptado para trabajar en MT5. Parámetros del indicador: DayBack - el número de días para marcar líneas; PPcolor - línea de color Pivot; PPwidth - grosor de línea Pivot; PPstyle - estilo de línea Pivot; Supp - color de las líneas de apoyo; Sstyle - estilo de línea de apoyo; Swidth - espesor de las líneas de apoyo; Resistir - color de las líneas de resistencia; Rstyle - est
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Otros productos de este autor
Fair Value Gaps
Cao Minh Quang
4.88 (60)
Indicadores
Indicador de la brecha del valor razonable (GVF) Visión general El indicador Fair Value Gap (FVG) identifica ineficiencias en la acción del precio cuando se produce un desequilibrio debido a una compra o venta agresiva. Estas brechas a menudo son creadas por operadores institucionales y dinero inteligente, dejando áreas donde el precio puede regresar más tarde para "llenar" el desequilibrio antes de continuar su tendencia. Características principales: Detección automática de FVGs - El indicador
FREE
Market Sessions Pre
Cao Minh Quang
4.75 (4)
Indicadores
El indicador Sesiones de mercado es una herramienta popular entre los operadores de divisas y acciones para representar visualmente las sesiones de negociación globales en un gráfico de precios. Destaca directamente en el gráfico los periodos de tiempo de las principales sesiones bursátiles, como la asiática (Tokio) , la europea (Londres) y la estadounidense (Nueva York) . Esto ayuda a los operadores a identificar cuándo abren y cierran los mercados, permitiendo una mejor toma de decisiones bas
FREE
Fair Value Gaps MT4
Cao Minh Quang
3.88 (8)
Indicadores
El Fair Value Gap (FVG) es un intervalo de precios en el que se ofrece liquidez a un lado del mercado, normalmente confirmado por un vacío de liquidez en los gráficos de plazos inferiores en el mismo intervalo de precios. El precio puede "abrirse" para crear un vacío literal en la negociación, dando lugar a una brecha de precio real. Los Gaps de Valor Justo son más comúnmente utilizados por los traders de acción de precios para identificar ineficiencias o desequilibrios en el mercado, indicando
FREE
MACD Indicator with Histogram
Cao Minh Quang
5 (6)
Indicadores
Indicador MACD Tiene una línea MACD, una línea de señal y un histograma. El Histograma tiene 4 colores basados en la Dirección Por Encima y Por Debajo de la Línea Cero, mostrando su dirección de movimiento lo más simple posible. Permite mostrar la línea MACD y la línea de señal, mostrar el cambio de color de la línea MACD basado en el cruce de la línea de señal. Mostrar puntos en el cruce del MACD y la línea de señal, activar y desactivar el histograma. Disfrute de su experiencia comercial, y n
FREE
Market Structure Signal MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Market Structure Signal está diseñado para detectar cambios de carácter (CHoCH) y rupturas de estructura (BOS) en la acción del precio, ayudando a los operadores a identificar posibles cambios o continuaciones de tendencia. Combina el análisis de la estructura del mercado con la volatilidad (ATR) para destacar posibles zonas de riesgo/recompensa, al tiempo que admite alertas multicanal para que no se pierda ninguna señal de negociación. Interpretación Análisis de tendencias : La col
Market Sessions Pre MT4
Cao Minh Quang
5 (2)
Indicadores
El indicador Sesiones de mercado es una herramienta popular entre los operadores de divisas y acciones para representar visualmente las sesiones de negociación globales en un gráfico de precios. Destaca directamente en el gráfico los periodos de tiempo de las principales sesiones bursátiles, como la asiática (Tokio) , la europea (Londres) y la estadounidense (Nueva York) . Esto ayuda a los operadores a identificar cuándo abren y cierran los mercados, permitiendo una mejor toma de decisiones basa
FREE
MACD Indicator with Histogram MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indicadores
Indicador MACD Cuenta con línea MACD, línea de señal e histograma. El histograma tiene 4 colores basados en la dirección por encima y por debajo de la línea cero, lo que muestra su dirección de movimiento de la forma más sencilla posible. Permite mostrar la línea MACD y la línea de señal, mostrar el cambio de color de la línea MACD en función del cruce de la línea de señal. Mostrar puntos en el cruce de la línea MACD y la línea de señal, activar y desactivar el histograma. Disfrute de su experi
FREE
Supertrend Targets Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
Supertrend Targets Signal es un potente indicador de seguimiento de tendencias y confirmación de rupturas diseñado para ayudar a los operadores a identificar puntos de entrada de alta probabilidad , visualizar zonas objetivo dinámicas y recibir señales limpias y fiables en diversas condiciones de mercado. La lógica principal de la tendencia se basa en una Supertendencia personalizada que utiliza una estructura de banda basada en el ATR con largas cadenas de suavizado -primero a través de una WMA
FVGs and Liquidity zone with Order Blocks
Cao Minh Quang
5 (1)
Indicadores
He combinado dos estrategias de trading, la Estrategia de Bloques de Órdenes y la Estrategia de Trading FVG, utilizando una combinación de los indicadores FVG y los Bloques de Órdenes. Los resultados han sido sorprendentemente eficaces. Se trata de una solución dos en uno que facilita a los operadores la identificación de las zonas críticas de negociación. He optimizado la configuración para que todo lo que necesites hacer sea instalar y operar; no es excesivamente complejo como para dar más e
Fibonacci Confluence Toolkit
Cao Minh Quang
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es un potente indicador diseñado para destacar áreas de interés en las que se prevé una acción o reacción significativa de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Esta herramienta automatiza la detección y visualización de estructuras clave del mercado y de posibles zonas de retroceso. Características principales: Detección de CHoCH (Cambio de carácter):
SMC Analyzer Multi Timeframe
Cao Minh Quang
Indicadores
SMC Analyzer Multi-Timeframe es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) en múltiples marcos temporales. Este indicador identifica puntos estructurales clave, como cambios en la estructura del mercado (ruptura de estructura y cambio de carácter), bloqueos de órdenes, brechas de valor razonable (FVG) y zonas de liquidez de plazos superiores, y los superpone en el gráfico actual. Al alinear estas señales críticas del SMR en m
Pure Price Action ICT Tools
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Pure Price Action ICT Tools está diseñado para el análisis de la acción pura de los precios, identificando automáticamente estructuras de mercado en tiempo real, niveles de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas, y vacíos de liquidez. Su característica única radica en que se basa exclusivamente en los patrones de precios, sin estar limitado por ninguna entrada definida por el usuario, lo que garantiza un análisis sólido y objetivo de la dinámica del mercado. Características princi
Simple ICT Concepts
Cao Minh Quang
5 (2)
Indicadores
El indicador Simple ICT Concepts es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a aplicar los principios de la metodología Inner Circle Trader (ICT). Este indicador se centra en identificar zonas clave como los niveles de liquidez, el soporte y la resistencia, y la estructura del mercado, lo que lo convierte en un activo inestimable para los operadores de acción de precios y conceptos de dinero inteligente. Características principales Estructura del mercado: Las etiquetas de e
Linear Regression Oscillator FX MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El Oscilador de Regresión Lineal (LRO) es un indicador técnico basado en el análisis de regresión lineal, que se utiliza habitualmente en los mercados financieros para evaluar el impulso y la dirección de las tendencias de los precios. Mide la distancia entre el precio actual y el valor predicho por una línea de regresión lineal, que es esencialmente la línea de mejor ajuste durante un período determinado. A continuación le explicamos cómo funciona y cuáles son sus componentes: Componentes clave
Simple ICT Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Simple ICT Concepts es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a aplicar los principios de la metodología Inner Circle Trader (ICT) . Este indicador se centra en la identificación de zonas clave como los niveles de liquidez, el soporte y la resistencia, y la estructura del mercado, lo que lo convierte en un activo inestimable para los operadores de acción del precio y de conceptos de dinero inteligente. Características principales Estructura del mercado : Las e
ICT Anchored Market Structures
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador ICT Anchored Market Structures with Validation está diseñado para aportar precisión, objetividad y automatización al análisis de la acción del precio. Ayuda a los operadores a visualizar en tiempo real los cambios en la estructura del mercado, las confirmaciones de tendencias y los barridos de liquidez en las fases del mercado a corto, medio y largo plazo, todo ello anclado directamente al precio, sin depender de ninguna entrada externa o definida por el usuario. Usos La estructura
Order Block Detector MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Detecte automáticamente bloques de órdenes alcistas o bajistas para optimizar la entrada de sus operaciones con nuestro potente indicador. Ideal para operadores que siguen a ICT (The Inner Circle Trader). Funciona con cualquier tipo de activo, incluyendo criptomonedas, acciones y divisas. Muestra bloques de órdenes en múltiples marcos temporales, desde M2 hasta W1. Le avisa cuando se detecta o migra un bloque de órdenes, o cuando se crea/migra un bloque de órdenes en un marco temporal superior.
Market Structure Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Market Structure Signal está diseñado para detectar cambios de carácter (CHoCH) y rupturas de estructura (BOS) en la acción del precio, ayudando a los operadores a identificar posibles cambios o continuaciones de tendencia. Combina el análisis de la estructura del mercado con la volatilidad (ATR) para destacar posibles zonas de riesgo/recompensa, al tiempo que admite alertas multicanal para que no se pierda ninguna señal de negociación. Interpretación Análisis de tendencias : La col
SMC Analyzer Single Timeframe
Cao Minh Quang
5 (3)
Indicadores
El SMC Analyzer STF es una potente herramienta de análisis de Smart Money Concepts (SMC) en un único marco temporal diseñada para confirmaciones de operaciones de precisión basadas en componentes SMC básicos. Evalúa la estructura del mercado a través de cuatro niveles de confirmación utilizando elementos como la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), los bloques de órdenes (OB), las brechas de valor razonable (FVG), las zonas de liquidez y el sesgo de tendencia del marco
Fair Value Gaps with Order Block Detector
Cao Minh Quang
Indicadores
La última versión de Indicator está totalmente integrada en un paquete todo en uno, que incluye: Brechas de valor razonable (FVG). Implied Fair Value Gap (IFVG). OrderBlock (OB). Las opciones de la sección de configuración son relativamente fáciles de navegar, e incluso se pueden utilizar inmediatamente después de la activación sin encontrar dificultades al utilizar la configuración predeterminada. El indicador utiliza un algoritmo para dibujar e identificar automáticamente Order Blocks (OB), F
Simple Smart Mney Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Este indicador Simple Smart Money Concepts muestra la estructura del mercado en tiempo real (BOS / CHoCH internos y oscilantes), bloques de órdenes, zonas de prima y descuento, máximos y mínimos iguales, y mucho más... permitiendo a los operadores marcar automáticamente sus gráficos con metodologías de acción de precios ampliamente utilizadas. "Smart Money Concepts" (SMC) es un término utilizado entre los operadores de acción de precios que buscan navegar con mayor precisión la liquidez y enco
Pure Price Action ICT Tools MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Pure Price Action ICT Tools está diseñado para el análisis de la acción pura de los precios, identificando automáticamente estructuras de mercado en tiempo real, niveles de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas, y vacíos de liquidez. Su característica única radica en que se basa exclusivamente en los patrones de precios, sin estar limitado por ninguna entrada definida por el usuario, lo que garantiza un análisis sólido y objetivo de la dinámica del mercado. Características princi
Multiple Non Linear Regression MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indicadores
Regresión no lineal múltiple MT4 Este indicador está diseñado para realizar análisis de regresión no lineal múltiple utilizando cuatro variables independientes: precios de cierre, apertura, máximo y mínimo. Estos son sus componentes y funcionalidades: Entradas: Longitud de los datos de normalización: longitud de los datos utilizados para la normalización. Tasa de aprendizaje: Tasa a la que el algoritmo aprende de los errores. Mostrar puntos de datos: muestra el trazado de los datos de entrada n
Market Structure w Inducements and Sweeps MT4 NDH
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Estructura de Mercado con Inducciones y Barridos es una versión única de las etiquetas de estructura de mercado relacionadas con Smart Money Concepts que pretende ofrecer a los operadores una interpretación más precisa teniendo en cuenta varios factores. En comparación con los scripts tradicionales de estructura de mercado que incluyen Cambio de Carácter (CHoCH) y Ruptura de Estructuras (BOS), este script también incluye la detección de Inducciones (IDM) y Barridos, que son compon
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Smart Market Structure Simple es un potente indicador que ayuda a los operadores a identificar la estructura del mercado basándose en el Concepto de Dinero Inteligente (SMC) . Este indicador detecta automáticamente la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), las brechas de valor razonable (FVG), los bloques de órdenes (OB), las zonas de liquidez (LQZ) y los puntos clave de oscilación Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Objetivo principal: A
Unicorn Model ICT MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Unicorn Model Indicador ICT - Trading Inteligente con Precisión El indicador Unicorn Model ICT es una herramienta potente e inteligente diseñada para los operadores que siguen las metodologías Smart Money Concepts (SMC) e Inner Circle Trader (ICT) . Este indicador simplifica la compleja acción del precio identificando visualmente las estructuras clave del mercado y proporcionando configuraciones comerciales de alta probabilidad. Características principales: Patrón Unicornio Alcista Un mínimo in
Quasimodo Signal MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador de patrón Quasimodo no es más difícil que el de cabeza y hombros. Aún así, sólo unos pocos operadores lo conocen, y algunos incluso confunden uno con otro. Sin embargo, esto no es una razón para evitar esta herramienta en su estrategia de comercio de divisas. Características: Detección Automática : El indicador busca automáticamente patrones QM válidos en cualquier marco temporal, reduciendo la necesidad de análisis gráfico manual. Aspectos visuales destacados: Dibujo claro y person
OrderBlocks MTF MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Bloque de Órdenes Multi Plazo El Order Block Multi Timeframe es una potente herramienta para los operadores del Concepto de Dinero Inteligente (SMC), que combina la detección de alta precisión del Order Block con el análisis en tiempo real de la Ruptura de Estructura (BOS) y el Cambio de Carácter (CHoCH) en múltiples marcos temporales. Visión inteligente del dinero, precisión en múltiples marcos temporales Este indicador identifica automáticamente los Bloques de Órdenes institucionales -zonas de
Rectangle Trading Custom MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Rectangle Trading Custom es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para los operadores basados en la acción del precio y el rango. Permite a los usuarios definir zonas de consolidación y recibir alertas cuando el precio rompe estas zonas o se acerca a las líneas de tendencia dibujadas en el gráfico. Los rectángulos y las líneas de tendencia se extenderán hacia el futuro con un solo clic. El tamaño del punto del rectángulo, el nombre y los precios se mostrarán alrededor del rectángu
SMC Analyzer Single Timeframe MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Analizador SMC Single-Timeframe (STF) para MT4 El SMC Analyzer STF MT4 es una potente herramienta de análisis de Smart Money Concepts (SMC) de un solo marco temporal diseñada para confirmaciones de operaciones de precisión basadas en componentes SMC básicos. Evalúa la estructura del mercado a través de cuatro niveles de confirmación utilizando elementos como la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), los bloques de órdenes (OB), las brechas de valor razonable (FVG), las zo
Filtro:
ledungk05
96
ledungk05 2025.03.28 01:06 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Cao Minh Quang
71470
Respuesta del desarrollador Cao Minh Quang 2025.03.28 01:07
Thank bro and good luck!
Respuesta al comentario