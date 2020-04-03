Donchian Channels EA MT5

Donchian Channel Strategy EA MT5 é uma ferramenta avançada projetada exclusivamente para MetaTrader 5, simplificando as atividades de trading ao utilizar o indicador de Canais de Donchian para automatizar entradas e saídas de negociações com base em condições de sobrecompra e sobrevenda. O EA suporta configurações de trading reverso dentro dessas zonas, oferecendo versatilidade na gestão de negociações. Extensivamente testado, ele proporciona métodos de entrada precisos, regras de saída flexíveis e gerenciamento de risco avançado, consumindo recursos mínimos do sistema para uma execução eficiente de negociações.

O sistema inclui filtros de dia/hora para controle de sessões e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe negociações abertas, patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos simplificam a configuração. Documentação detalhada é fornecida para todas as configurações.

Para documentação detalhada: Guia de Configurações Gerais | Backtests e Arquivos de Configuração

Você pode baixar a versão para MT4 aqui: Donchian Channel Strategy EA MT4

Principais recursos:

Sistema de trading baseado em Canais de Donchian com parâmetros personalizáveis (período, níveis de ruptura)

Suporta múltiplos períodos de tempo para trading flexível

Múltiplas opções de gerenciamento de risco: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops

Gerenciamento avançado de tamanho de posição e proteção contra drawdowns

Filtros de tempo/dia para sessões de trading controladas

Painel de monitoramento em tempo real

Notificações por pop-ups, e-mail e push

Compatível com MQL5 VPS para operação 24/7

Nota: O Donchian Channel Strategy EA MT5 é uma ferramenta indispensável para traders que utilizam estratégias baseadas em Canais de Donchian, oferecendo insights acionáveis e uma interface amigável. Ele é projetado para executar negociações com base em estratégias configuradas, mas não garante lucros.

Conselho importante:

Esta é uma ferramenta de trading profissional, não um sistema de lucros garantidos. Espere flutuações normais do mercado:

Sempre teste primeiro em uma conta demo

Comece com baixo risco (0,5-1% por negociação)

Use apenas o capital que você pode se permitir perder

Atualizações regulares e arquivos de configuração otimizados são lançados trimestralmente. Para as últimas recomendações, consulte o blog MQL5 na seção de documentação acima.

