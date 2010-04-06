IA Supreme Hedging

IA SUPREME©MT4Hedging by Partner’s Academy - Porta Precisione e Controllo nel Tuo Trading

Eleva la Tua Esperienza di Trading con l'Innovazione di Partner’s Academy

Dopo l’acquisto ti verranno inviati altri setting con input appositamente studiati sui cross majors, scrivimi direttamente su mql4.com

VUOI VEDERLO IN LIVE? ENTRA NEL GRUPPO TELEGRAM t.me/supremeforexexpert



Panoramica

IA SUPREME© MT4Hedging è un avanzato sistema di trading basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato con cura da Partner’s Academy. Progettato per un consumo ottimale di RAM, questo strumento professionale è pensato per migliorare le tue prestazioni di trading assicurando una sicurezza senza pari.

 

Vuoi vedere realtime le prestazioni? scrivimi per avere accesso al conto realtime

troverai tutti gli stress test fatti dal 2022 ad oggi conto da 50Kdemo e da 500usd

Sono stati utilizzati conti demo per ovvie ragioni: gli stressTest servono a provare l’algoritmi in ogni condizione e situazione possibile per verificarne l’affidabilità. Testarlo su un conto reale non sarebbe stato per noi etico. I soldi sono frutto di fatica e lavoro di ognuno di noi e non dovrebbero essere sperperati. Usa questa filosofia per fare trading con coscienza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Straordinario approccio alla gestione delle operazioni in perdita. A differenza dei metodi tradizionali che si basano esclusivamente sugli ordini Stop Loss per limitare le perdite,

IA SUPREME©MT4Hedging utilizza una tecnica imbattibile per gestire efficacemente le posizioni in perdita. Di fronte a un eventuale serie di operazioni in perdita, attiva al momento giusto una griglia di supporto e contemporaneamente può mediare in ognuna distintamente o in modo globale in base all’andamento del mercato. Quidi utilizza strategicamente i profitti delle operazioni in profitto per chiudere le posizioni perdenti, interamente o a gruppi, fino a quando tutte non saranno chiuse con successo.

Questa strategia unica nel suo genere consente a IA SUPREME©MT4Hedging di ottimizzare la gestione del rischio, ridurre al minimo le perdite e potenzialmente può trasformare le tue entrare a mercato, da operazioni perdenti in operazioni redditizie. Sfruttando il potere di più parametri di controllo, valuta gli utili che sta acquisendo nelle operazioni aperte e li ridistribuisce in quelle in perdita, dimostrando un livello imbattibile di adattabilità e resilienza in condizioni di mercato difficili.

1. Sicurezza Ineguagliabile:

   - Salvaguardia dell'Equity e del Drawdown giornaliero imbattibili.

   - Imposta i tuoi obiettivi giornalieri per evitare rischi superflui.

   - Beneficia di 30 impostazioni predefinite e personalizzabili.

   - Gestione del rischio impeccabile, valutata 5 stelle per il tuo conto di trading.

 

2. Brillantezza Strategica:

   - Una combinazione dinamica di indicatori di tendenza e analisi fondamentale.

   - Potenziata da una media mobile esponenziale ponderata (EMA) per una precisa identificazione di supporti e resistenze.

   - Progettato per un impressionante rendimento dell'85% sulla coppia eurusd, usdcad, audcad e cadchf con un intervallo di tempo di 15 minuti (M15).

   - Personalizza il sistema secondo le tue preferenze, esplorando impostazioni aggiuntive e personalizzazioni su diversi intervalli di tempo e coppie di valute.

 

3. Mastering nella Gestione delle Serie:

   - Apre più serie di trading rispettando i limiti definiti dall'utente per un controllo ottimale.

   - Scegli tra opzioni di hedging automatico o semiautomatico.

   - Esercita la discrezione aprendo manualmente serie aggiuntive.

 

4. Entrata di Mercato Confermata dalla Tendenza:

   - Rafforza la tua entrata di mercato con operazioni che confermano la tendenza all'interno di ogni serie.

   - Apre operazioni aggiuntive in sicurezza senza superare i limiti definiti dall'utente.

 

5. Pannello di Controllo Professionale:

   - Gestisci facilmente i tuoi trade senza riaprire schermate di input.

   - Scegli tra modalità automatica e manuale.

   - Utilizza la sezione commenti di MT4 per un'analisi dettagliata delle serie.


Domina i Tuoi Trade con IA SUPREME© MT4Hedging
Dove Precisione Incontra Potenza!

 Input Personalizzabili:

- Numero Magico: Identificatori univoci per ogni strumento.

- Lotti: Definisci la dimensione del tuo lotto iniziale.

- Take Profit/Stop Loss: Precisione nella definizione dei punti di profitto e perdita.

- Attivazione/Step Trailing: Regola i parametri di trailing stop.

 Gestione Intelligente del Capitale:

- Target Giornaliero: Imposta il tuo obiettivo finanziario giornaliero.

- Massimo Drawdown Giornaliero (% o USD): Proteggi il tuo capitale con limiti di drawdown personalizzabili.

 Personalizzazione e Analisi:

- Indicatori: Adatta gli indicatori di SUPREME©MT4Hedging alla tua strategia di trading.

- Filtro con due fasce orarie: Ottimizza le ore di trading con filtri personalizzabili.

- Personalizzazione dei Commenti: Personalizza i commenti per un'identificazione chiara delle coppie di valute.


Dopo l’acquisto ti verranno inviati altri setting con input appositamente studiati sui cross majors, scrivimi direttamente su mql4.com

Raccomandazioni:

§  Il basso consumo di questa IA ti permette di utilizzarlo anche sul tuo computer senza problemi ma se vuoi, utilizza un VPS dedicata affinché EA funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7

§  Evita VPS condivise per la tua sicurezza di esecuzione

  • Coppia di valute testate dal 2022: EURUSD, CADCHF, USDCAD, AUDCAD, EURGBP
  • Indici testati dal 2022: US30, US100, GER40
  • Periodo ottimale della strategia: M15
  • Deposito minimo: $500 (si consiglia un cross di valute ogni 500$)
  • Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi.
  • Broker Testati: FpMarkets, TopFX rappresentano gli spread più bassi
    • Scrivimi se vuoi avere il cash back sulle commissioni

IMPORTANTE:   È molto importante utilizzare account LOW SPREAD per ottenere i migliori risultati!

Note:

  • 3 folder di setting:
    • setting conservativo con TP e trading medio basso rischio
    • Setting medio alto rischio
    • Setting ultra conservativo con sl


