IA Supreme Hedging

Dopo l’acquisto ti verranno inviati altri setting con input appositamente studiati sui cross majors, scrivimi direttamente su mql4.com

Panoramica

IA SUPREME© MT4Hedging è un avanzato sistema di trading basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato con cura da Partner’s Academy. Progettato per un consumo ottimale di RAM, questo strumento professionale è pensato per migliorare le tue prestazioni di trading assicurando una sicurezza senza pari.

troverai tutti gli stress test fatti dal 2022 ad oggi conto da 50Kdemo e da 500usd

Sono stati utilizzati conti demo per ovvie ragioni: gli stressTest servono a provare l’algoritmi in ogni condizione e situazione possibile per verificarne l’affidabilità. Testarlo su un conto reale non sarebbe stato per noi etico. I soldi sono frutto di fatica e lavoro di ognuno di noi e non dovrebbero essere sperperati. Usa questa filosofia per fare trading con coscienza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Straordinario approccio alla gestione delle operazioni in perdita. A differenza dei metodi tradizionali che si basano esclusivamente sugli ordini Stop Loss per limitare le perdite,

IA SUPREME©MT4Hedging utilizza una tecnica imbattibile per gestire efficacemente le posizioni in perdita. Di fronte a un eventuale serie di operazioni in perdita, attiva al momento giusto una griglia di supporto e contemporaneamente può mediare in ognuna distintamente o in modo globale in base all’andamento del mercato. Quidi utilizza strategicamente i profitti delle operazioni in profitto per chiudere le posizioni perdenti, interamente o a gruppi, fino a quando tutte non saranno chiuse con successo.

Questa strategia unica nel suo genere consente a IA SUPREME©MT4Hedging di ottimizzare la gestione del rischio, ridurre al minimo le perdite e potenzialmente può trasformare le tue entrare a mercato, da operazioni perdenti in operazioni redditizie. Sfruttando il potere di più parametri di controllo, valuta gli utili che sta acquisendo nelle operazioni aperte e li ridistribuisce in quelle in perdita, dimostrando un livello imbattibile di adattabilità e resilienza in condizioni di mercato difficili.

1. Sicurezza Ineguagliabile:

- Salvaguardia dell'Equity e del Drawdown giornaliero imbattibili.

- Imposta i tuoi obiettivi giornalieri per evitare rischi superflui.

- Beneficia di 30 impostazioni predefinite e personalizzabili.

- Gestione del rischio impeccabile, valutata 5 stelle per il tuo conto di trading.

2. Brillantezza Strategica:

- Una combinazione dinamica di indicatori di tendenza e analisi fondamentale.

- Potenziata da una media mobile esponenziale ponderata (EMA) per una precisa identificazione di supporti e resistenze.

- Progettato per un impressionante rendimento dell'85% sulla coppia eurusd, usdcad, audcad e cadchf con un intervallo di tempo di 15 minuti (M15).

- Personalizza il sistema secondo le tue preferenze, esplorando impostazioni aggiuntive e personalizzazioni su diversi intervalli di tempo e coppie di valute.

3. Mastering nella Gestione delle Serie:

- Apre più serie di trading rispettando i limiti definiti dall'utente per un controllo ottimale.

- Scegli tra opzioni di hedging automatico o semiautomatico.

- Esercita la discrezione aprendo manualmente serie aggiuntive.

4. Entrata di Mercato Confermata dalla Tendenza:

- Rafforza la tua entrata di mercato con operazioni che confermano la tendenza all'interno di ogni serie.

- Apre operazioni aggiuntive in sicurezza senza superare i limiti definiti dall'utente.

5. Pannello di Controllo Professionale:

- Gestisci facilmente i tuoi trade senza riaprire schermate di input.

- Scegli tra modalità automatica e manuale.

- Utilizza la sezione commenti di MT4 per un'analisi dettagliata delle serie.





Domina i Tuoi Trade con IA SUPREME© MT4Hedging

Dove Precisione Incontra Potenza!

Input Personalizzabili:

- Numero Magico: Identificatori univoci per ogni strumento.

- Lotti: Definisci la dimensione del tuo lotto iniziale.

- Take Profit/Stop Loss: Precisione nella definizione dei punti di profitto e perdita.

- Attivazione/Step Trailing: Regola i parametri di trailing stop.

Gestione Intelligente del Capitale:

- Target Giornaliero: Imposta il tuo obiettivo finanziario giornaliero.

- Massimo Drawdown Giornaliero (% o USD): Proteggi il tuo capitale con limiti di drawdown personalizzabili.

Personalizzazione e Analisi:

- Indicatori: Adatta gli indicatori di SUPREME©MT4Hedging alla tua strategia di trading.

- Filtro con due fasce orarie: Ottimizza le ore di trading con filtri personalizzabili.

- Personalizzazione dei Commenti: Personalizza i commenti per un'identificazione chiara delle coppie di valute.





Raccomandazioni:

§ Il basso consumo di questa IA ti permette di utilizzarlo anche sul tuo computer senza problemi ma se vuoi, utilizza un VPS dedicata affinché EA funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7

§ Evita VPS condivise per la tua sicurezza di esecuzione

Coppia di valute testate dal 2022: EURUSD, CADCHF, USDCAD, AUDCAD, EURGBP

Indici testati dal 2022: US30, US100, GER40

Periodo ottimale della strategia: M15

Deposito minimo: $500 (si consiglia un cross di valute ogni 500$)

Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi.

Broker Testati: FpMarkets, TopFX rappresentano gli spread più bassi

IMPORTANTE: È molto importante utilizzare account LOW SPREAD per ottenere i migliori risultati!

Note:

3 folder di setting:

setting conservativo con TP e trading medio basso rischio



Setting medio alto rischio



Setting ultra conservativo con sl



