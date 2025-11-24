Dieser EA arbeitet auf Basis von einfacher Unterstützung, Widerstand, ATR und anderen speziellen Berechnungen.

Die letzte Optimierung von Zeta EA MT4 Version 1.18 wurde am 24. November 2025 durchgeführt. Die Optimierung in vielen Funktionen und Strategien wurde durchgeführt.

Dieser EA verwendet die gleichen Handelsstrategien mit einigen Variationen der Eingabeeinstellungen für alle Währungspaare auf dem Zeitrahmen H4 (am meisten empfohlen) und H1 wurde auch theoretisch und praktisch durch Backtesting in vielen Paaren (Währungen) getestet und erhalten zufriedenstellende Ergebnisse und niedrige Drawdowns.

Es wird dringend empfohlen, zunächst Backtesting durchzuführen, indem man die anfängliche Einlage und den Input auf der Grundlage des Leverage des Kontos, der bestehenden finanziellen Bedingungen und des Marktes festlegt.



Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, bestimmen Sie die beste Block_Period und Filter_level auf der Grundlage des Backtesting-Ergebnisses!



Das Gewinnergebnis kann auch durch die Bestimmung von Order_Buy und Order_Sell auf der Grundlage der vorhergesagten Trendrichtung erhöht werden.

Warum ist Zeta EA MT4 so gut?



Es gibt viele Gründe, von denen Sie sich mit der Demoversion selbst überzeugen können.

Dieser EA kann gut bei großen Spreads eingesetzt werden.

Kann gut in mehreren Charts mit den Zeitrahmen H4 (am meisten empfohlen) und H1 arbeiten.

Es hat sich gezeigt, dass er bei vielen Währungspaaren gute Ergebnisse erzielt, insbesondere beim XAUUSD-Paar auf dem Zeitrahmen H4 und basierend auf Backtesting.

Die Forschung dieses EA wurde mit Hilfe von Tools der Künstlichen Intelligenz (KI) durchgeführt.

Mit intelligenten automatischen Berechnungsfunktion, um ein besseres Ergebnis zu machen.

Zeta EA MT4 hat einige Vorteile, darunter: Zeitmanagement, manuelle und automatische Lots-Eingabe, Drawdown-Reduzierer, Signalfilter und etc.

Wählen Sie einen guten Broker, der frei von SL-Jägern ist, um diesen EA zu verwenden und wählen Sie einige Währungspaare, die gute Backtest-Ergebnisse für den Handel haben.

In der letzten EA-Entwicklung wurden einige Funktionen entfernt, um die Effizienz und Leistung des EA zu verbessern.

Dieser EA ist auch gut für den Einsatz in mehreren Paaren geeignet, mit einem maximalen Lots-Limit von Automatic_Medium_Lots zur Risikokontrolle.

Dieser EA wurde mit einem komplexen Algorithmus erstellt, um konsistente Gewinne zu erzielen und sehr sicher vor Margin Call zu sein, aber die Benutzer müssen nicht mehr zu viele Eingabewerte bestimmen, da viele Variablen und

Parameter wurden vom System automatisch durch einige Funktionen und KI eingestellt.

Dieser Expert Advisor verwendet Eingabe Lose, die je nach dem Konto freie Marge variieren.



