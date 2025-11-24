Zeta EA MT4

Dieser EA arbeitet auf Basis von einfacher Unterstützung, Widerstand, ATR und anderen speziellen Berechnungen.

Die letzte Optimierung von Zeta EA MT4 Version 1.18 wurde am 24. November 2025 durchgeführt. Die Optimierung in vielen Funktionen und Strategien wurde durchgeführt.

Dieser EA verwendet die gleichen Handelsstrategien mit einigen Variationen der Eingabeeinstellungen für alle Währungspaare auf dem Zeitrahmen H4 (am meisten empfohlen) und H1 wurde auch theoretisch und praktisch durch Backtesting in vielen Paaren (Währungen) getestet und erhalten zufriedenstellende Ergebnisse und niedrige Drawdowns.

Es wird dringend empfohlen, zunächst Backtesting durchzuführen, indem man die anfängliche Einlage und den Input auf der Grundlage des Leverage des Kontos, der bestehenden finanziellen Bedingungen und des Marktes festlegt.

Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, bestimmen Sie die beste Block_Period und Filter_level auf der Grundlage des Backtesting-Ergebnisses!

Das Gewinnergebnis kann auch durch die Bestimmung von Order_Buy und Order_Sell auf der Grundlage der vorhergesagten Trendrichtung erhöht werden.

Warum ist Zeta EA MT4 so gut?

Es gibt viele Gründe, von denen Sie sich mit der Demoversion selbst überzeugen können.

  • Dieser EA kann gut bei großen Spreads eingesetzt werden.
  • Kann gut in mehreren Charts mit den Zeitrahmen H4 (am meisten empfohlen) und H1 arbeiten.
  • Es hat sich gezeigt, dass er bei vielen Währungspaaren gute Ergebnisse erzielt, insbesondere beim XAUUSD-Paar auf dem Zeitrahmen H4 und basierend auf Backtesting.
  • Die Forschung dieses EA wurde mit Hilfe von Tools der Künstlichen Intelligenz (KI) durchgeführt.
  • Mit intelligenten automatischen Berechnungsfunktion, um ein besseres Ergebnis zu machen.

Zeta EA MT4 hat einige Vorteile, darunter: Zeitmanagement, manuelle und automatische Lots-Eingabe, Drawdown-Reduzierer, Signalfilter und etc.
Wählen Sie einen guten Broker, der frei von SL-Jägern ist, um diesen EA zu verwenden und wählen Sie einige Währungspaare, die gute Backtest-Ergebnisse für den Handel haben.

In der letzten EA-Entwicklung wurden einige Funktionen entfernt, um die Effizienz und Leistung des EA zu verbessern.

Dieser EA ist auch gut für den Einsatz in mehreren Paaren geeignet, mit einem maximalen Lots-Limit von Automatic_Medium_Lots zur Risikokontrolle.

Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, bestimmen Sie die beste Block_Period und Filter_level basierend auf dem Ergebnis des Backtestings!

Das Gewinnergebnis kann auch durch die Bestimmung von Order_Buy und Order_Sell basierend auf der vorhergesagten Trendrichtung erhöht werden.

Dieser EA wurde mit einem komplexen Algorithmus erstellt, um konsistente Gewinne zu erzielen und sehr sicher vor Margin Call zu sein, aber die Benutzer müssen nicht mehr zu viele Eingabewerte bestimmen, da viele Variablen und

Parameter wurden vom System automatisch durch einige Funktionen und KI eingestellt.

Dieser Expert Advisor verwendet Eingabe Lose, die je nach dem Konto freie Marge variieren.


Trading weise mit immer mit Geld-Management-Strategie! Good Luck!!!

Empfohlene Produkte
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
TradeXStation
Joerg Hamann
Experten
Der EA TradeXStation dient als Interface zwischen der Excel basierenden TradeXStation (TXS) und dem Metatrader. Die Handelssignale aus der TXS können je nach Ihrer Konfiguration bereits als fertiges Signal vom Metatrader interpretiert werden oder Sie können das Signal als Anregung ohne Ausführung behandeln.  Zusätzlich zu den Handelssignalen ist es möglich den EA im Backtestmodus mit reinen Signalen der TXS zu untersuchen. Dazu gehören in erster Linie reine TXS Rohdaten, oder aber bereits gefilt
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experten
Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Gold Farming MT4
Sigit Hariyono
Experten
Gold Farming ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf Standardabweichung, CCI und mehreren anderen Indikatoren als Bestätigung basiert. Diese Forex EA verwendet adaptive Take-Profit und Stop-Loss auf der Grundlage der Preis-Aktion, und feste harte Stop-Loss zu sichern Equity Drawdown. Dieser Forex-Handelsroboter funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber er ist speziell für den Gold H1-Zeitrahmen konzipiert. Hauptme
Richy Premium
Hien Hoang
Experten
Diese Strategie basiert auf dem Bollinger Band, um die erste Position zu eröffnen. Bewegt sich die Position auf die entgegengesetzte Seite außerhalb der Hedging Range, wird eine Locking-Position mit erhöhtem Volumen eröffnet, um aus dem entgegengesetzten Trend herauszukommen. Ein echtes Überwachungssignal wird in Kürze veröffentlicht. Empfohlenes 0.01 Lot für jede 3000$ Balance. Eingabe-Parameter Startlotgröße - Größe der ersten offenen Position Use autolot - Automatische Berechnung der Start-L
Survive
Fabrizio Pierantoni
Experten
Survive Expert Advisor. Handelsalgorithmus, der auf der Kombination der Indikatoren MACD und RSI basiert. Es wird nur ein Kauf-/Verkaufsauftrag ausgeführt. Keine Martingale oder andere Rückgewinnungstechniken. Im Falle eines Verlustes schließt das System die Order automatisch, wenn kein Stop-Loss auf der Grundlage der eingegebenen Parameter gesetzt wurde. Das System ist für alle Währungen geeignet. Grundeinstellungen für usd/jpy-Währungen H1 Timeframe. //------------------------Variablendekla
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Handelsroboter für das Währungspaar EURCHF, der aber auch für den Handel mit anderen Währungspaaren konfiguriert werden kann. TURBO SCALPER PRO verwendet eine Trendfolgestrategie, die auf dem MACD, dem parabolischen SAR und dem gleitenden Durchschnittsindikator basiert. Der Roboter arbeitet im vollautomatischen Modus, auf dem Zeitrahmen M1. Der Trader muss ihn nicht für den Handel einrichten. Öffnen Sie EURCHF und verbinden Sie TURBO SCALPER PRO nur mit EURCHF M1 u
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experten
Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Stpaos
Vladislav Filippov
Experten
STPAOS ist ein automatisierter Trading Advisor. Die programmatische Funktionalität des Advisors wurde für eine sichere Handelsstrategie mit dem Trend angepasst, deren Kern darin besteht, die Transaktion zu schließen und dabei eine positive Rentabilitätsquote von mehreren Punkten zu erreichen, was dem Käufer die Möglichkeit gibt, den Verlust von Mitteln aus der Eröffnung von Verlustgeschäften zu minimieren. Der Advisor ist mit speziellen Softwareinstallationen und Dienstprogrammen ausgestattet, d
FX Hydra 13
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
FX Hydra 13 ist ein hochmoderner Forex-EA , der den Markt mit 13 leistungsstarken Handelsmodi dominieren soll. Inspiriert von der legendären Hydra, liefert dieser Bot hochpräzisen Handel auf dem H1-Zeitrahmen und ist mit allen wichtigen und exotischen Währungspaaren kompatibel. Hauptmerkmale: 13 adaptive Handelsmodi - Optimiert für jede Marktbedingung Multi-Currency Support - Funktioniert mit allen wichtigen und exotischen Paaren AI-Driven Smart Logic - Hochentwickeltes Risikomanagement &
DJ30 Picsou
Julien Jean Bernard Lajardie
Experten
DJ30 Auto-Adaptative MA EA - Expert Advisor für den DJ30-Handel Der DJ30 Auto-Adaptative MA EA ist ein robustes Trading-Tool, das speziell für den DJ30-Index auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor kombiniert eine bewährte gleitende Durchschnittsstrategie mit einem innovativen autoadaptiven Stop-Loss-System, das ein Gleichgewicht zwischen Risikomanagement und Handelsoptimierung bietet. Hauptmerkmale: Autoadaptiver Stop-Loss : Der EA passt die Stop-Loss-Levels automa
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Experten
Gold Matrix pro Willkommen bei der Gold Matrix Ea pro. Der Roboter basiert auf einem Standardindikator. Kein weiterer Indikator erforderlich =============================================================================================== Dieser Robot ist voll automatisiert und wurde für jedermann entwickelt. Der Robot funktioniert auch auf Cent-Konten. =============================================================================================== => Funktioniert auf allen Timeframes von 1Minut
Hedging Locking
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Lernen Sie unseren Fachberater „Hedging Locking EA“ kennen – ein hochentwickeltes Tool, das entwickelt wurde, um die Komplexität der Finanzmärkte präzise und effizient zu meistern. „Hedging Locking EA“ nutzt die Hedging Locking-Methode, einen strategischen Ansatz, der Positionen gleichzeitig eröffnet und schließt, um Risiken zu verwalten und Erträge zu maximieren. Im Kern basier
Momentum Trader
Lutz Kuenneke
Experten
Der Momentum-Trader nutzt eine Reihe von bewährten Prinzipien im Devisenhandel, um Intraday-Positionen zu eröffnen und zu schließen. Er führt ungefähr die folgenden Schritte aus, um ein Signal zu erzeugen: Einzeichnen von Unterstützung und Widerstand im aktuellen Zeitrahmen. Wird verwendet, um festzustellen, ob wir uns derzeit in einer Handelsspanne oder in einem Ausbruchsszenario befinden. MACD wird verwendet, um den aktuellen Trend anzuzeigen Der RSI wird verwendet, um überkaufte und überverka
Reiona
Ubaidillah
Experten
Reiona ist ein Expert Advisor (EA), der auf der Martingale- und Hedging-Methode basiert. Die Hauptidee ist, Kauf und Verkauf parallel zu platzieren, die unrentablen Positionen mit Martingale zu speichern und den Gewinn während des Handels mit Hedging zu halten. Die Indikatoren RSI, iClose, iHighest und iLowest werden für den Einstieg verwendet. Der höchste und der niedrigste Preis geben den Bereich für neue Orders an, in dem die nächste Order mit demselben Typ höher sein muss als 75% der Diffe
Hedging and Trailing
Che Jeib Che Said
2.5 (2)
Experten
HEDGING UND TRAILING https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products Dieser Experte wird Ihre Handelsposition automatisch absichern. Es gibt 2 Schaltflächen auf dem Chart, mit denen Sie einen Handel eingehen können. Die blaue Taste für den Kauf und die rote Taste für den Verkauf. Er kann auch alle abgesicherten Positionen mit einem Trailing-Stop versehen. Er kann auch seine eigenen Trades mit automatischer Eingabefunktion öffnen. Wie es funktioniert : (1) Durch Anklicken der Schaltfläch
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experten
Der Algorithmus für die Arbeit des Advisors : Wenn der Expert Advisor in einem bestimmten Abstand zum Preis (first_step) gestartet wird, werden BuyStop- und SellStop-Aufträge erteilt. Je nachdem, in welche Richtung sich der Kurs entwickelt hat, wird eine von ihnen zum Markt, und die andere beginnt, dem Kurs hinterherzukriechen. Wenn der Preis zurückgeht, wird er ebenfalls zum Markt. Wenn wir einen bestimmten Gewinn in einer bestimmten Richtung erreicht haben, wird der Auftrag geschlossen und e
Precision Entry Master EA
Andri Maulana
Experten
Entfesseln Sie den Präzisionshandel mit dem Precision Entry Master EA! Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu verbessern? Der Precision Entry Master EA ist ein ausgeklügeltes, sofort einsatzbereites automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erfassen, insbesondere auf dem Goldmarkt (XAUUSD) auf dem M5 (5-Minuten)-Zeitrahmen des Brokers Exness. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über den folgenden Link anmelden: https://one
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
New Wall Street
Dmitry Shutov
Experten
Allgemeine Informationen Eine kleine Einzahlung genügt, um mit dem Handel zu beginnen. Geeignet für den Handel mit mehreren Währungen. Unabhängig von der Verbindungsqualität und den Handelsbedingungen. Funktionsprinzip Der Expert Advisor eröffnet Orders entsprechend dem eingebauten Indikator. Wenn der Gewinn der Order im Plus ist. Diese Order wird geschlossen und eine neue Order in der entgegengesetzten Richtung mit Lot-Volumen eröffnet. Wenn der Gewinn der Order negativ ist. Diese Order wird g
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Weitere Produkte dieses Autors
LT Automated Support Resistance Screener
Eko Baskoro
4.67 (3)
Indikatoren
LT Automated Support Resistance Screener ist ein Level-Indikator oder ein Support-Resistance-Indikator, der zur Bestimmung des Niveaus von Unterstützungs- und Widerstandswerten verwendet werden kann. Dieser Indikator ist kostenlos und einfach in der Metatrader 4 Plattform zu verwenden, die mit der MQL4 Programmiersprache aufgebaut ist. Der Support-Resistance-Indikator ist ein wichtiger Indikator, der oft verwendet wird, aber auf der MT4-Plattform nicht verfügbar ist. Dieser Indikator kann für al
FREE
Triple SuperTrend Indicator
Eko Baskoro
4.5 (2)
Indikatoren
SuperTrend ist einer der besten Trendindikatoren in Metatrader 4 (MT4). Triple SuperTrend-Indikator ist ein Indikator, der aus drei Super-Trend-Indikator, die angeordnet werden können, bestehen. Dieser Indikator ist von mql4 Sprache gebaut und nicht von MT4-Plattform zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen Ihnen, den EMA SuperTrend Strategy Indicator zu verwenden, wenn Sie ein besseres Ergebnis erzielen wollen : https://www.mql5.com/en/market/product/91664 Dieser Indikator ist einfach zu bediene
FREE
LT Triple EMA Indicator
Eko Baskoro
5 (4)
Indikatoren
Der Exponentielle Gleitende Durchschnitt (EMA) ist ein Indikator, der häufig von Händlern verwendet wird. Die Kombination von zwei oder drei EMA-Indikatoren wird oft verwendet, um die Trendrichtung zu bestimmen. Mehrere EMA kombiniert mit Fraktalen oder Oszillator-Indikatoren, um überkaufte/überverkaufte und Divergenz-Punkte zu erkennen, sind ebenfalls sehr gut für ein Handelssystem geeignet. Wenn Sie den EMA-Indikator mögen und einen besseren Indikator wünschen, empfehlen wir Ihnen den EMA Sup
FREE
LT Automated Fibonacci Retracement Indicator
Eko Baskoro
Indikatoren
Das Fibonacci Retracement Objekt ist ein Objekt, das von der Metatrader 4 Plattform zur Verfügung gestellt wurde. Aber das Fibonacci Retracement Objekt passt den Chart nicht automatisch an. Sie müssen es manuell in den Chart einfügen und verwalten. Aus diesem Grund wurde dieser Indikator erstellt. Wenn Sie gerne den Fibonacci Retracement Indikator verwenden, empfehlen wir Ihnen, den Automated Fibonacci Retracement Indicator zu verwenden, wenn Sie ein besseres Ergebnis erzielen wollen: https://ww
FREE
LT Triple Support Resistance Screen Method
Eko Baskoro
Indikatoren
LT Triple Support Resistance Screen Method ist eine Art Level-Indikator, der aus drei SR-Linien besteht. Er wurde mit der Programmiersprache MQL4 erstellt und kann auf der MT4-Plattform verwendet werden. Eine kostenlose Version des Indikators zur einfachen Bestimmung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus Dieser Indikator arbeitet auf der Grundlage der Screen-Methode, um den am besten geeigneten Wert für jeden Puffer zu berechnen. Ein komplexer Algorithmus, der auf langer Forschung basiert,
FREE
LT Gzeta EA MT4
Eko Baskoro
4.5 (2)
Experten
Gute Leistung bei einigen Paaren (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD usw.), jedem Broker und jedem Spread. Sie können es im Backtesting beweisen. Die letzte Optimierung von LT Gzeta EA MT4 Version 1.11 wurde am 23. November 2025 durchgeführt. Die Optimierung in vielen Funktionen und Strategien wurde durchgeführt. LT Gzeta EA MT4 ist ein Expert Advisor, der auf Basis von einfachen Unterstützungswiderständen, Chartmustern, Zeitzyklen und ATR-Berechnungen arbeitet. Dieser EA ist eine kostenlose Version von Zet
FREE
Simple MA Over Flow
Eko Baskoro
Indikatoren
Der gleitende Durchschnitt ist einer der in der technischen Analyse weit verbreiteten Indikatoren, der dazu beitragen kann, die Kursbewegungen zu glätten, indem er einige Kursschwankungen eliminiert, die auf der Grundlage der vergangenen Kursberechnungen weniger relevant sind, so dass eine Durchschnittslinie der Kursbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums gebildet wird. Simple Moving Average Over Flow ist ein in der Sprache MQL$ geschriebener Indikator, der auf der Grundlage bestimmter
FREE
Automated Support Resistance Screener
Eko Baskoro
Indikatoren
Sie können beweisen, wie gut dieser Indikator ist, indem Sie ihn mit anderen Support-Resistance-Indikatoren auf dem MQL5.com-Markt vergleichen. Der Automated Support Resistance Screener ist ein leistungsstarker benutzerdefinierter Unterstützungs- und Widerstandsindikator, der Händlern helfen kann, das Niveau von Unterstützungs- und Widerstandswerten einfach, leicht und genau zu bestimmen. MT4 bietet keinen Unterstützungs- und Widerstandsindikator, was ASRS zu einem unverzichtbaren Werkzeug für
EMA SuperTrend Strategy Indicator
Eko Baskoro
Indikatoren
Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) und Supertrend sind beliebte und gute Indikatoren, die oft verwendet werden, um die Trendrichtung zu bestimmen. Eine der besten Handelsstrategien mit Trailing-Stop ist die Handelsstrategie mit einer Kombination aus Exponential Moving Average (EMA) und Super Trend Indikatoren. Der EMA-SuperTrend-Strategie-Indikator ist ein Indikator, der aus EMA, Super-Trend und einer Warnfunktion besteht, für die auch andere Berechnungen erforderlich sind. Es ist auch
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension