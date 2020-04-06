Este EA trabaja en base a, soporte simple resistencia, ATR, y otros cálculos especiales.

La última optimización de Zeta EA MT4 versión 1.18 se ha hecho el 24 de noviembre de 2025. La optimización en muchas funciones y estrategias se ha hecho.

Este EA utiliza las mismas estrategias de negociación con algunas variaciones de configuración de entrada para todos los pares de divisas en el marco de tiempo H4 (más recomendado) y H1 también ha sido probado teóricamente y prácticamente a través de pruebas retrospectivas en muchos pares (monedas) y obtener resultados satisfactorios y drawdowns bajos.

Se recomienda encarecidamente llevar a cabo pruebas retrospectivas en primer lugar mediante el establecimiento del depósito inicial y el establecimiento de entrada basado en el apalancamiento de la cuenta, la condición financiera existente y el mercado.



Para obtener un mejor resultado, determinar el mejor Block_Period y Filter_level basado en el resultado de las pruebas retrospectivas!



Resultado de beneficio también se puede aumentar mediante la determinación de Order_Buy y Order_Sell basado en la dirección de la tendencia prevista.

¿Por qué Zeta EA MT4 es tan bueno?



Hay muchas razones que usted puede probar por sí mismo utilizando la versión demo.

Este EA se puede utilizar bien en grandes spreads.

Puede trabajar bien en múltiples gráficos con timeframe H4 (el más recomendado) y H1.

Ha demostrado tener buenos resultados en muchos pares de divisas, especialmente en el par XAUUSD en timeframe H4 y basado en backtesting.

La investigación de este EA se llevó a cabo utilizando herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

Utilizando la función de cálculo automático inteligente para hacer un mejor resultado.

Zeta EA MT4 tiene algunas ventajas, incluyendo: la gestión del tiempo, manual y automática de entrada Lots, reductor de drawdown, filtro de señal y etc

Elija el buen corredor que está libre de SL cazador de utilizar esta EA y elegir algunos pares de divisas que tiene buenos resultados de la prueba de espalda para el comercio.

En el último desarrollo del EA, algunas funciones fueron eliminadas con el objetivo de mejorar la eficiencia y el rendimiento del EA.

Este EA también es bueno para usar en múltiples pares, con un límite máximo de Lotes de Automatic_Medium_Lots para controlar el riesgo.

Este EA ha creado con un algoritmo complejo para obtener beneficios consistentes y muy seguro de llamada de margen, pero los usuarios no necesitan determinar demasiados valores de entrada más porque muchas variables y

parámetros han sido establecidos por el sistema de forma automática por algunas funciones de una IA.

Este asesor experto utiliza lotes de entrada que varían en función del margen libre de la cuenta.



