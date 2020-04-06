Zeta EA MT4

Este EA trabaja en base a, soporte simple resistencia, ATR, y otros cálculos especiales.

La última optimización de Zeta EA MT4 versión 1.18 se ha hecho el 24 de noviembre de 2025. La optimización en muchas funciones y estrategias se ha hecho.

Este EA utiliza las mismas estrategias de negociación con algunas variaciones de configuración de entrada para todos los pares de divisas en el marco de tiempo H4 (más recomendado) y H1 también ha sido probado teóricamente y prácticamente a través de pruebas retrospectivas en muchos pares (monedas) y obtener resultados satisfactorios y drawdowns bajos.

Se recomienda encarecidamente llevar a cabo pruebas retrospectivas en primer lugar mediante el establecimiento del depósito inicial y el establecimiento de entrada basado en el apalancamiento de la cuenta, la condición financiera existente y el mercado.

Para obtener un mejor resultado, determinar el mejor Block_Period y Filter_level basado en el resultado de las pruebas retrospectivas!

Resultado de beneficio también se puede aumentar mediante la determinación de Order_Buy y Order_Sell basado en la dirección de la tendencia prevista.

¿Por qué Zeta EA MT4 es tan bueno?

Hay muchas razones que usted puede probar por sí mismo utilizando la versión demo.

  • Este EA se puede utilizar bien en grandes spreads.
  • Puede trabajar bien en múltiples gráficos con timeframe H4 (el más recomendado) y H1.
  • Ha demostrado tener buenos resultados en muchos pares de divisas, especialmente en el par XAUUSD en timeframe H4 y basado en backtesting.
  • La investigación de este EA se llevó a cabo utilizando herramientas de Inteligencia Artificial (IA).
  • Utilizando la función de cálculo automático inteligente para hacer un mejor resultado.

Zeta EA MT4 tiene algunas ventajas, incluyendo: la gestión del tiempo, manual y automática de entrada Lots, reductor de drawdown, filtro de señal y etc
Elija el buen corredor que está libre de SL cazador de utilizar esta EA y elegir algunos pares de divisas que tiene buenos resultados de la prueba de espalda para el comercio.

En el último desarrollo del EA, algunas funciones fueron eliminadas con el objetivo de mejorar la eficiencia y el rendimiento del EA.

Este EA también es bueno para usar en múltiples pares, con un límite máximo de Lotes de Automatic_Medium_Lots para controlar el riesgo.

Para obtener un mejor resultado, determine el mejor Block_Period y Filter_level basado en el resultado de la prueba.

El resultado del beneficio también se puede aumentar mediante la determinación de Order_Buy y Order_Sell basado en la dirección de la tendencia prevista.

Este EA ha creado con un algoritmo complejo para obtener beneficios consistentes y muy seguro de llamada de margen, pero los usuarios no necesitan determinar demasiados valores de entrada más porque muchas variables y

parámetros han sido establecidos por el sistema de forma automática por algunas funciones de una IA.

Este asesor experto utiliza lotes de entrada que varían en función del margen libre de la cuenta.


¡El comercio con prudencia con el uso de la estrategia de gestión de dinero siempre! ¡Buena suerte!

Otros productos de este autor
LT Automated Support Resistance Screener
Eko Baskoro
4.67 (3)
Indicadores
LT Automated Support Resistance Screener es un indicador de nivel o un indicador de resistencia de soporte que se puede utilizar para determinar el nivel de los valores de soporte y resistencia. Este indicador es gratuito y fácil de usar en la plataforma Metatrader 4 que se construye utilizando el lenguaje de programación MQL4. El indicador de resistencia de soporte es un indicador importante que se utiliza a menudo, pero no está disponible en la plataforma MT4. Este indicador se puede utilizar
FREE
Triple SuperTrend Indicator
Eko Baskoro
4.5 (2)
Indicadores
Super tendencia es uno de los mejores indicadores de tendencia en metatrader 4 (MT4). Triple indicador SuperTrend es un indicador que consta de tres indicador de tendencia súper que puede ser aranged. Este indicador es construido por el lenguaje mql4 y no proporcionado por la plataforma MT4. Muy recomendable el uso de EMA SuperTrend Estrategia Indicador si desea obtener un mejor resultado en aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/91664 Este indicador es fácil de usar, el poder completo
FREE
LT Triple EMA Indicator
Eko Baskoro
5 (4)
Indicadores
La media móvil exponencial (EMA) es un indicador que suelen utilizar los operadores. La combinación de dos o tres indicadores EMA a menudo se aplica para determinar la dirección de la tendencia. Múltiples EMA combinado con fractales o indicador oscilador para detectar sobrecompra / sobreventa y el punto de divergencia también es ideal para hacer en el sistema de comercio. Si te gusta el indicador EMA y desea obtener un mejor indicador, muy recomendable el uso de EMA SuperTrend Estrategia Indica
FREE
LT Automated Fibonacci Retracement Indicator
Eko Baskoro
Indicadores
El objeto de retroceso de Fibonacci es un objeto que ha sido proporcionado por la plataforma Metatrader 4. Pero el objeto de retroceso de Fibonacci no ajusta automáticamente el gráfico. Pero el objeto de retroceso de Fibonacci no ajusta automáticamente el gráfico. Usted tiene que poner y administrar manualmente a la carta. Debido a eso, este indicador fue creado. Si te gusta usar el indicador de retroceso de Fibonacci, muy recomendable utilizar el indicador de retroceso de Fibonacci automatizado
FREE
LT Triple Support Resistance Screen Method
Eko Baskoro
Indicadores
LT Triple Support Resistance Screen Method es un tipo de indicador de niveles que consta de tres líneas SR. Es construido por el lenguaje de programación MQL4 y puede ser utilizado para la plataforma MT4. Un indicador de versión gratuita para determinar los niveles de soporte y resistencia fácilmente . Este indicador funciona basado en el método de pantalla para calcular el valor más apropiado para cada tope. Un complejo algoritmo basado en una larga investigación se aplica a este indicador pers
FREE
LT Gzeta EA MT4
Eko Baskoro
4.5 (2)
Asesores Expertos
Buen rendimiento en algunos pares (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD etc), cualquier broker y cualquier spread. Se puede probar en backtesting. La última optimización de LT Gzeta EA MT4 versión 1.11 se ha hecho el 23 de noviembre de 2025. La optimización en muchas funciones y estrategias se ha hecho. LT Gzeta EA MT4 es un asesor experto que trabaja basado en simples cálculos de soporte resistencia, patrón gráfico, ciclo de tiempo y ATR. Este EA es una versión libre de Zeta EA MT4 porque la estrategia princ
FREE
Simple MA Over Flow
Eko Baskoro
Indicadores
La media móvil es uno de los indicadores que es ampliamente utilizado en el análisis técnico que puede ayudar a suavizar los movimientos de precios mediante la eliminación de algunas fluctuaciones de precios que son menos relevantes sobre la base de cálculos de precios anteriores, de modo que una línea media de los movimientos de precios se forma dentro de un determinado período de tiempo. Simple Moving Average Over Flow es un indicador escrito por el lenguaje MQL$ que se le da una línea de med
FREE
Automated Support Resistance Screener
Eko Baskoro
Indicadores
Puede comprobar lo bueno que es este indicador comparando este indicador con otros indicadores de soporte y resistencia en el mercado MQL5.com. El Automated Support Resistance Screener es un potente indicador personalizado de soporte y resistencia que puede ayudar a los traders a determinar el nivel de los valores de soporte y resistencia de forma simple, fácil y precisa. MT4 no proporciona ningún indicador de soporte y resistencia, haciendo ASRS una herramienta esencial para los comerciantes y
EMA SuperTrend Strategy Indicator
Eko Baskoro
Indicadores
La media móvil exponencial (EMA) y la supertendencia son indicadores populares y buenos que se utilizan a menudo para determinar la dirección de la tendencia. Una de las mejores estrategias de negociación con trailing stop es la estrategia de negociación con el uso de una combinación de Media Móvil Exponencial (EMA) y Super Trend indicadores. EMA SuperTrend Estrategia Indicador es el indicador consiste en EMA, Super Trend y la función de alerta también se necesitan otros cálculos. Este indicador
