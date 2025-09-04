Steigern Sie Ihre Fähigkeiten zur Trendbestimmung mit dem Consecutive Candle Indicator MT4, einem dynamischen Tool, das darauf ausgelegt ist, Serien von bullischen oder bärischen Kerzen zu identifizieren und zeitnahe Warnungen für Trendbestätigungen und potenzielle Umkehrungen in Forex-, Aktien-, Krypto- und Rohstoffmärkten zu liefern. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit zur Vereinfachung der Impulsanalyse gelobt, ist dieser Indikator ein Favorit unter Tradern, die klare Signale in volatilen Märkten suchen. Nutzer berichten von bis zu 80% Genauigkeit bei der Erkennung anhaltender Trends bei Verwendung höherer Kerzenanzahlen (z.B. 3-5 aufeinanderfolgende Kerzen), wobei viele eine Verbesserung des Handels-Timings um 15-25% feststellen, indem sie verfrühte Einstiege vermeiden und sich auf bestätigte Impulswechsel konzentrieren. Zu den Vorteilen gehören die präzise Identifizierung der Trendstärke, anpassbare Warnungen für hands-free Überwachung und ein benutzerfreundliches Design, das die Entscheidungsfindung für Scalper, Daytrader und Swing-Trader ohne zusätzliche Tools verbessert.

Der Consecutive Candle Indicator MT4 zeichnet grüne Aufwärtspfeile (BuyBuffer) unter Balken nach einer benutzerdefinierten Anzahl aufeinanderfolgender bullischer Kerzen (Standard N_CANDLE=3), gefolgt von einer bärischen Kerze, die mögliche Trenderschöpfung oder Umkehrung signalisiert, und rote Abwärtspfeile (SellBuffer) über Balken nach aufeinanderfolgenden bärischen Kerzen, gefolgt von einer bullischen Kerze. Mit zwei Buffern und dem Wingdings-Zeichensatz für visuelle Pfeile (chartreuse für Kauf, rot für Verkauf, Breite 2) ausgestattet, gewährleistet er kein Neuzeichnen, indem Signale nur bei Kerzenschluss ausgelöst werden. Der Indikator unterstützt anpassbare Warnungseinstellungen (Pop-ups, Push-Benachrichtigungen, E-Mails – standardmäßig aktiviert) für Echtzeit-Benachrichtigungen bei neuen Signalen, wobei der N_CANDLE-Eingabeparameter die Anpassung der Serienempfindlichkeit (z.B. 3 bis 5 Kerzen) ermöglicht. Sein leichtes, verzögerungsfreies Design funktioniert auf allen Zeitrahmen und Symbolen, ideal zur Bestätigung von Trendfortsetzungen oder zur Erkennung von Umkehrungen in schnelllebigen Märkten wie Forex oder Krypto, mit nahtloser Integration in manuelle oder EA-gesteuerte Strategien.

Auch verfügbar für MT5: Consecutive Candle Indicator MT5

Installationsanleitung für MQL-Produkte | Aktualisierung erworbener MQL-Produkte auf MT4/MT5

Hauptmerkmale

Trendserienerkennung: Identifiziert benutzerdefinierte aufeinanderfolgende bullische (grüne) oder bärische (rote) Kerzenreihen (Standard N_CANDLE=3), gefolgt von einer entgegengesetzten Kerze, die potenzielle Trendstärke oder Umkehrung signalisiert.

Visuelle Signalpfeile: Zeichnet chartreuse Aufwärtspfeile für Kaufsignale (unter Balken) und rote Abwärtspfeile für Verkaufssignale (über Balken) mit dem Wingdings-Zeichensatz, um klare, nicht neuzeichnende Visuals beim Kerzenschluss zu gewährleisten.

Anpassbare Kerzenanzahl: Anpassung des N_CANDLE-Eingabeparameters (Standard 3) zur Feinabstimmung der Empfindlichkeit für kurzfristiges Scalping oder langfristige Trendbestätigung in Forex-, Aktien- oder Kryptomärkten.

Multi-Warnsystem: Konfigurierbare Benachrichtigungen (Pop-ups, Push, E-Mail – standardmäßig aktiviert) für neue bullische/bärische Seriensignale, unterstützt hands-free Überwachung auf jedem Zeitrahmen.

Zeitrahmen-Vielseitigkeit: Funktioniert nahtlos auf allen Zeitrahmen, von M1 bis D1, und passt sich Scalping-, Daytrading- oder Swing-Strategien an, die auf Impuls- oder Umkehrsetups fokussiert sind.

EA-kompatible Buffer: Zwei Buffer (BuyBuffer, SellBuffer) stellen Signaldaten für eine einfache Integration in Expertenberater bereit, die automatisiertes Trading oder Backtesting ermöglichen.

Leichte Leistung: Kein Neuzeichnen oder Verzögerungen, mit optimiertem Code für MT4, der reibungsloses Funktionieren auch auf mehreren Charts oder Systemen mit geringen Ressourcen gewährleistet.

Benutzerfreundliche Oberfläche: Einfache Einrichtung mit intuitiven Eingaben für Kerzenanzahl und Warnungen, ideal für Anfänger und Profis, die klare Trend-Signale ohne Komplexität suchen.

Der Consecutive Candle Indicator MT4 ist ein unverzichtbares Tool für Trader, die Impuls und Umkehrungen nutzen möchten, und bietet präzise Serienerkennung, zuverlässige Warnungen und nahtlose Integration, um Handels-Timing und Profitabilität in dynamischen Märkten zu verbessern.

