Consecutive Candle Indicator MT4

Potencia tus capacidades de detección de tendencias con el Consecutive Candle Indicator MT4, una herramienta dinámica diseñada para identificar rachas de velas alcistas o bajistas, ofreciendo alertas oportunas para confirmar tendencias y posibles reversiones en los mercados de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, así como elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su capacidad para simplificar el análisis de momentum, este indicador es un favorito entre los traders que buscan señales claras en mercados volátiles. Los usuarios reportan hasta un 80% de precisión en la detección de tendencias sostenidas al usar un mayor conteo de velas (por ejemplo, 3-5 velas consecutivas), y muchos destacan una mejora del 15-25% en el timing de las operaciones al evitar entradas prematuras y centrarse en cambios de momentum confirmados. Sus beneficios incluyen la identificación precisa de la fuerza de la tendencia, alertas personalizables para monitoreo sin intervención y un diseño amigable que mejora la toma de decisiones para scalpers, day traders y swing traders sin necesidad de herramientas adicionales.

El Consecutive Candle Indicator MT4 dibuja flechas verdes hacia arriba (BuyBuffer) debajo de las barras tras un número definido por el usuario de velas alcistas consecutivas (por defecto N_CANDLE=3) seguidas por una vela bajista, señalando un posible agotamiento o reversión de la tendencia, y flechas rojas hacia abajo (SellBuffer) encima de las barras tras velas bajistas consecutivas seguidas por una vela alcista. Construido con dos buffers y usando el conjunto de caracteres Wingdings para las flechas visuales (verde claro para compra, rojo para venta, ancho 2), garantiza que no haya repintado al activar señales solo en el cierre de la vela. El indicador soporta configuraciones de alerta personalizables (ventanas emergentes, notificaciones push, correos electrónicos—todos habilitados por defecto) para notificaciones en tiempo real sobre nuevas señales, con el parámetro N_CANDLE que permite ajustar la sensibilidad de la racha (por ejemplo, de 3 a 5 velas). Su diseño ligero y sin retrasos opera en todos los marcos temporales y símbolos, ideal para confirmar continuaciones de tendencias o detectar reversiones en mercados de rápido movimiento como forex o criptomonedas, con integración fluida en estrategias manuales o impulsadas por EA.

También disponible para MT5: Consecutive Candle Indicator MT5

Características Clave

  • Detección de Rachas de Tendencia: Identifica rachas de velas alcistas (verdes) o bajistas (rojas) consecutivas definidas por el usuario (por defecto N_CANDLE=3) seguidas por una vela opuesta, señalando la fuerza potencial de la tendencia o reversión.

  • Flechas de Señal Visual: Dibuja flechas verdes hacia arriba para señales de compra (debajo de las barras) y flechas rojas hacia abajo para señales de venta (encima de las barras) usando el conjunto de caracteres Wingdings, asegurando visuales claros y sin repintado al cierre de la vela.

  • Conteo de Velas Personalizable: Ajusta la entrada N_CANDLE (por defecto 3) para afinar la sensibilidad para scalping a corto plazo o confirmación de tendencias a largo plazo en mercados de forex, acciones o criptomonedas.

  • Sistema de Alertas Múltiples: Notificaciones configurables (ventanas emergentes, push, correo electrónico—todos habilitados por defecto) para nuevas señales de rachas alcistas/bajistas, soportando monitoreo sin intervención en cualquier marco temporal.

  • Versatilidad de Marcos Temporales: Opera sin problemas en todos los marcos temporales, desde M1 hasta D1, adaptándose a scalping, day trading o estrategias swing centradas en configuraciones de momentum o reversión.

  • Buffers Compatibles con EA: Dos buffers (BuyBuffer, SellBuffer) exponen datos de señales para una fácil integración en asesores expertos, habilitando trading automatizado o backtesting.

  • Rendimiento Ligero: Sin repintado ni retrasos, con código optimizado para MT4, asegurando un funcionamiento fluido incluso en múltiples gráficos o sistemas de bajos recursos.

  • Interfaz Amigable: Configuración simple con entradas intuitivas para el conteo de velas y alertas, ideal para principiantes y profesionales que buscan señales de tendencia claras sin complejidad.

El Consecutive Candle Indicator MT4 es una herramienta esencial para los traders que buscan capitalizar el momentum y las reversiones, ofreciendo detección precisa de rachas, alertas confiables e integración fluida para mejorar el timing de las operaciones y la rentabilidad en mercados dinámicos.

