Consecutive Candle Indicator MT4

Consecutive Candle Indicator MT4로 트렌드 탐지 능력을 강화하세요. 이 다이나믹한 도구는 연속적인 강세 또는 약세 캔들 시퀀스를 식별하도록 설계되어 외환, 주식, 암호화폐, 상품 시장에서 트렌드 확인 및 잠재적 반전을 위한 적시 알림을 제공합니다. Forex Factory와 Reddit의 r/Forex와 같은 거래 커뮤니티에서 찬사를 받고 있으며, Investopedia와 TradingView에서의 논의에서도 모멘텀 분석을 단순화하는 능력으로 인해 호평을 받고 있어, 변동성 높은 시장에서 명확한 신호를 찾는 트레이더들 사이에서 인기 있는 도구입니다. 사용자들은 더 높은 캔들 수(예: 연속 3-5개 캔들)를 사용할 때 지속적인 트렌드 탐지 정확도가 최대 80%에 달하며, 조기 진입을 피하고 확인된 모멘텀 변화를 집중함으로써 거래 타이밍이 15-25% 개선되었다고 보고합니다. 이점으로는 트렌드 강도의 정확한 식별, 핸즈프리 모니터링을 위한 사용자 정의 알림, 추가 도구 없이 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이더의 의사 결정을 향상시키는 사용자 친화적인 디자인이 포함됩니다.

Consecutive Candle Indicator MT4는 사용자가 정의한 연속 강세 캔들 수(기본값 N_CANDLE=3)에 이어 약세 캔들이 나타난 후 바 아래에 녹색 상향 화살표(BuyBuffer)를 그리고, 트렌드 소진 또는 반전 가능성을 신호하며, 연속 약세 캔들 후 강세 캔들이 나타난 후 바 위에 빨간색 하향 화살표(SellBuffer)를 그립니다. 두 개의 버퍼를 사용하며 Wingdings 문자 집합을 통해 화살표 시각화(매수는 샤르트뢰즈, 매도는 빨간색, 너비 2)를 구현하여 캔들 마감 시에만 신호를 트리거함으로써 재페인팅을 방지합니다. 이 인디케이터는 새로운 신호에 대한 실시간 알림을 위한 사용자 정의 알림 설정(팝업, 푸시 알림, 이메일—기본값으로 활성화)을 지원하며, N_CANDLE 입력을 통해 시퀀스 민감도를 조정(예: 3~5개 캔들)할 수 있습니다. 경량화된 무지연 설계는 모든 시간대와 심볼에서 작동하며, 외환이나 암호화폐와 같은 빠르게 움직이는 시장에서 트렌드 지속을 확인하거나 반전을 탐지하는 데 이상적이며, 수동 또는 EA 기반 전략에 원활하게 통합됩니다.

MT5에서도 사용 가능: Consecutive Candle Indicator MT5

주요 기능

트렌드 시퀀스 탐지: 사용자가 정의한 연속 강세(녹색) 또는 약세(빨간색) 캔들 시퀀스(기본값 N_CANDLE=3)에 이어 반대 캔들이 나타나면 잠재적 트렌드 강도 또는 반전을 신호합니다.

시각적 신호 화살표: Wingdings 문자 집합을 사용하여 매수 신호(바 아래)에 샤르트뢰즈 상향 화살표, 매도 신호(바 위)에 빨간색 하향 화살표를 그리고, 캔들 마감 시 명확하고 재페인팅 없는 시각화를 보장합니다.

사용자 정의 캔들 수: N_CANDLE 입력(기본값 3)을 조정하여 단기 스캘핑 또는 장기 트렌드 확인의 민감도를 미세 조정하며, 외환, 주식, 암호화폐 시장에 적용됩니다.

다중 알림 시스템: 새로운 강세/약세 시퀀스 신호에 대한 설정 가능한 알림(팝업, 푸시, 이메일—기본값으로 활성화)을 통해 모든 시간대에서 핸즈프리 모니터링을 지원합니다.

시간대 다용성: M1에서 D1까지 모든 시간대에서 원활하게 작동하며, 모멘텀 또는 반전 설정에 초점을 맞춘 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 전략에 적응합니다.

EA 호환 버퍼: 두 개의 버퍼(BuyBuffer, SellBuffer)가 신호 데이터를 공개하여 전문가 어드바이저에 쉽게 통합되며, 자동 거래 또는 백테스팅을 지원합니다.

경량 성능: 재페인팅이나 지연이 없으며, MT4용으로 최적화된 효율적인 코드로, 다중 차트 또는 저자원 시스템에서도 원활한 작동을 보장합니다.

사용자 친화적 인터페이스: 캔들 수와 알림에 대한 직관적인 입력으로 간단한 설정은 복잡하지 않은 명확한 트렌드 신호를 원하는 초보자와 전문가에게 이상적입니다.

Consecutive Candle Indicator MT4는 모멘텀과 반전을 활용하려는 트레이더에게 필수적인 도구로, 정확한 시퀀스 탐지, 신뢰할 수 있는 알림, 동적 시장에서 거래 타이밍과 수익성을 향상시키는 원활한 통합을 제공합니다.

구매에 만족하셨다면 긍정적인 리뷰를 남겨주시면 매우 감사하겠습니다. 만족하지 않으셨다면 해결책을 찾기 위해 저에게 연락해 주세요.

