Potencie suas capacidades de detecção de tendências com o Consecutive Candle Indicator MT4, uma ferramenta dinâmica projetada para identificar sequências de velas altistas ou baixistas, oferecendo alertas oportunos para confirmações de tendência e possíveis reversões nos mercados de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, além de elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua capacidade de simplificar a análise de momentum, este indicador é um favorito entre traders que buscam sinais claros em mercados voláteis. Usuários relatam até 80% de precisão na detecção de tendências sustentadas ao usar contagens de velas mais altas (por exemplo, 3-5 velas consecutivas), com muitos destacando uma melhoria de 15-25% no timing das operações ao evitar entradas prematuras e focar em mudanças de momentum confirmadas. Seus benefícios incluem identificação precisa da força da tendência, alertas personalizáveis para monitoramento sem intervenção e um design amigável que melhora a tomada de decisões para scalpers, day traders e swing traders sem necessidade de ferramentas adicionais.

O Consecutive Candle Indicator MT4 desenha setas verdes para cima (BuyBuffer) abaixo das barras após um número definido pelo usuário de velas altistas consecutivas (por padrão N_CANDLE=3) seguidas por uma vela baixista, sinalizando possível esgotamento ou reversão da tendência, e setas vermelhas para baixo (SellBuffer) acima das barras após velas baixistas consecutivas seguidas por uma vela altista. Construído com dois buffers e usando o conjunto de caracteres Wingdings para setas visuais (verde claro para compra, vermelho para venda, largura 2), garante que não haja repintura ao ativar sinais apenas no fechamento da vela. O indicador suporta configurações de alerta personalizáveis (pop-ups, notificações push, e-mails—todos habilitados por padrão) para notificações em tempo real sobre novos sinais, com o parâmetro N_CANDLE permitindo ajustar a sensibilidade da sequência (por exemplo, de 3 a 5 velas). Seu design leve e sem atrasos opera em todos os períodos de tempo e símbolos, ideal para confirmar continuações de tendências ou detectar reversões em mercados de movimento rápido como forex ou criptomoedas, com integração fluida em estratégias manuais ou impulsionadas por EA.

Também disponível para MT5: Consecutive Candle Indicator MT5

Guia de Instalação de Produtos MQL | Atualização de Produtos MQL Comprados no MT4/MT5

Características Principais

Detecção de Sequências de Tendência: Identifica sequências de velas altistas (verdes) ou baixistas (vermelhas) consecutivas definidas pelo usuário (por padrão N_CANDLE=3) seguidas por uma vela oposta, sinalizando a força potencial da tendência ou reversão.

Setas de Sinal Visual: Desenha setas verdes para cima para sinais de compra (abaixo das barras) e setas vermelhas para baixo para sinais de venda (acima das barras) usando o conjunto de caracteres Wingdings, garantindo visuais claros e sem repintura ao fechar a vela.

Contagem de Velas Personalizável: Ajuste a entrada N_CANDLE (por padrão 3) para afinar a sensibilidade para scalping de curto prazo ou confirmação de tendência de longo prazo em mercados de forex, ações ou criptomoedas.

Sistema de Alertas Múltiplos: Notificações configuráveis (pop-ups, push, e-mail—todos habilitados por padrão) para novos sinais de sequências altistas/baixas, suportando monitoramento sem intervenção em qualquer período de tempo.

Versatilidade de Períodos de Tempo: Opera sem problemas em todos os períodos de tempo, de M1 a D1, adaptando-se a scalping, day trading ou estratégias swing focadas em configurações de momentum ou reversão.

Buffers Compatíveis com EA: Dois buffers (BuyBuffer, SellBuffer) expõem dados de sinais para fácil integração em assessores especializados, permitindo trading automatizado ou backtesting.

Desempenho Leve: Sem repintura ou atrasos, com código otimizado para MT4, garantindo operação fluida mesmo em múltiplos gráficos ou sistemas de baixos recursos.

Interface Amigável: Configuração simples com entradas intuitivas para contagem de velas e alertas, ideal para iniciantes e profissionais que buscam sinais de tendência claros sem complexidade.

O Consecutive Candle Indicator MT4 é uma ferramenta essencial para traders que buscam capitalizar o momentum e as reversões, oferecendo detecção precisa de sequências, alertas confiáveis e integração fluida para melhorar o timing das operações e a lucratividade em mercados dinâmicos.

