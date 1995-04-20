Consecutive Candle Indicator MT4でトレンド発見の能力を高めましょう。このダイナミックなツールは、連続する強気または弱気キャンドルの連鎖を特定し、外国為替、株式、暗号通貨、商品市場でのトレンド確認や潜在的な反転のためのタイムリーなアラートを提供します。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどの取引コミュニティで高く評価され、InvestopediaやTradingViewの議論でもそのモメンタム分析を簡素化する能力が称賛されており、ボラティルな市場で明確なシグナルを求めるトレーダーのお気に入りです。ユーザーは、より高いキャンドル数（例：3～5本の連続キャンドル）を使用した場合、持続的なトレンドの検出精度が最大80%に達し、早すぎるエントリーを避け、確認されたモメンタムの変化に焦点を当てることで取引タイミングが15～25%向上したと報告しています。利点には、トレンドの強さの正確な特定、ハンズフリー監視のためのカスタマイズ可能なアラート、追加のツールを必要としないスケルピング、デイトレード、スイングトレーダーの意思決定を強化するユーザーフレンドリーなデザインが含まれます。

Consecutive Candle Indicator MT4は、ユーザー定義の連続強気キャンドル数（デフォルト N_CANDLE=3）に続く弱気キャンドルの後にバーの下に緑色の矢印（BuyBuffer）をプロットし、トレンドの疲弊または反転の可能性を示し、連続弱気キャンドルに続く強気キャンドルの後にバーの上に赤色の矢印（SellBuffer）をプロットします。2つのバッファを使用し、Wingdings文字セットで矢印のビジュアル（購入はシャルトリューズ、売却は赤、幅2）を構築し、キャンドルクローズ時のみシグナルをトリガーすることで再描画を防ぎます。インジケーターはカスタマイズ可能なアラート設定（ポップアップ、プッシュ通知、メール—デフォルトで有効）をサポートし、新シグナルのリアルタイム通知を提供し、N_CANDLE入力で連鎖の感度を調整（例：3～5キャンドル）できます。軽量でラグのないデザインは、すべてのタイムフレームとシンボルで動作し、外国為替や暗号通貨のような急速に動く市場でトレンドの継続を確認したり、反転を特定したりするのに最適で、手動またはEA駆動の戦略にシームレスに統合できます。

MT5でも利用可能：Consecutive Candle Indicator MT5

MQL製品のインストールガイド | MT4/MT5での購入済みMQL製品の更新

主な機能

トレンド連鎖検出：ユーザー定義の連続強気（緑）または弱気（赤）キャンドル連鎖（デフォルト N_CANDLE=3）に続く反対のキャンドルを特定し、潜在的なトレンドの強さまたは反転を示します。

ビジュアルシグナル矢印：Wingdings文字セットを使用して購入シグナル（バーの下）にシャルトリューズの矢印、売却シグナル（バーの上）に赤い矢印をプロットし、キャンドルクローズ時に明確で再描画のないビジュアルを保証します。

カスタマイズ可能なキャンドル数：N_CANDLE入力（デフォルト3）を調整して、短期スケルピングまたは長期トレンド確認の感度を微調整し、外国為替、株式、暗号通貨市場に適用します。

マルチアラートシステム：新しい強気/弱気連鎖シグナルのための設定可能な通知（ポップアップ、プッシュ、メール—デフォルトで有効）により、どのタイムフレームでもハンズフリー監視をサポートします。

タイムフレームの汎用性：M1からD1までのすべてのタイムフレームでシームレスに動作し、モメンタムまたは反転設定に焦点を当てたスケルピング、デイトレード、スイング戦略に適応します。

EA互換バッファ：2つのバッファ（BuyBuffer、SellBuffer）がシグナルデータを公開し、エキスパートアドバイザーへの簡単な統合を可能にし、自動取引やバックテストをサポートします。

軽量なパフォーマンス：再描画やラグがなく、MT4用に最適化された効率的なコードにより、複数のチャートや低リソースシステムでもスムーズな動作を保証します。

ユーザーフレンドリーなインターフェース：キャンドル数とアラートの直感的な入力でシンプルな設定は、複雑さを排除した明確なトレンドシグナルを求める初心者やプロに理想的です。

Consecutive Candle Indicator MT4は、モメンタムと反転を活用しようとするトレーダーにとって不可欠なツールであり、正確な連鎖検出、信頼性の高いアラート、ダイナミックな市場での取引タイミングと収益性を向上させるシームレスな統合を提供します。

