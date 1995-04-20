通过 Consecutive Candle Indicator MT4 增强您的趋势识别能力，这是一款动态工具，旨在识别连续的看涨或看跌K线序列，为外汇、股票、加密货币和商品市场提供及时的趋势确认和潜在反转警报。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中备受推崇，并在 Investopedia 和 TradingView 的讨论中因其简化动能分析的能力而受到赞扬，该指标是寻求在波动市场中获得清晰信号的交易者的首选。用户报告称，使用较高的K线计数（例如，3-5根连续K线）时，检测持续趋势的准确率高达80%，许多人指出通过避免过早入场并专注于确认的动能变化，交易时机提高了15-25%。其优势包括精确识别趋势强度、可定制的警报实现免手动监控，以及用户友好的设计，无需额外工具即可增强剥头皮、日内交易和波段交易者的决策能力。

Consecutive Candle Indicator MT4 在用户定义的连续看涨K线数量（默认 N_CANDLE=3）后跟一根看跌K线后，在K线下方绘制绿色向上箭头（BuyBuffer），提示潜在的趋势耗尽或反转；在连续看跌K线后跟一根看涨K线后，在K线上方绘制红色向下箭头（SellBuffer）。该指标使用两个缓冲区，并采用 Wingdings 字符集进行箭头可视化（买入为浅绿色，卖出为红色，宽度 2），通过仅在K线收盘时触发信号确保无重绘。支持可定制的警报设置（弹出窗口、推送通知、电子邮件——默认启用），提供新信号的实时通知，N_CANDLE 输入允许调整序列敏感度（例如，3到5根K线）。其轻量、无延迟的设计适用于所有时间框架和符号，非常适合在外汇或加密货币等快速变化的市场中确认趋势延续或发现反转，可无缝集成到手动或EA驱动的策略中。

也适用于 MT5：Consecutive Candle Indicator MT5

MQL 产品安装指南 | MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品

主要功能

趋势序列检测：识别用户定义的连续看涨（绿色）或看跌（红色）K线序列（默认 N_CANDLE=3），随后是一根相反K线，提示潜在的趋势强度或反转。

可视化信号箭头：使用 Wingdings 字符集绘制浅绿色向上箭头表示买入信号（K线下方）和红色向下箭头表示卖出信号（K线上方），确保K线收盘时清晰、无重绘的可视化。

可定制的K线计数：调整 N_CANDLE 输入（默认 3）以微调短期剥头皮或长期趋势确认的敏感度，适用于外汇、股票或加密货币市场。

多重警报系统：为新的看涨/看跌序列信号提供可配置通知（弹出窗口、推送、电子邮件——默认启用），支持在任何时间框架上免手动监控。

时间框架通用性：无缝运行于从 M1 到 D1 的所有时间框架，适应剥头皮、日内交易或波段策略，专注于动能或反转设置。

EA 兼容缓冲区：两个缓冲区（BuyBuffer、SellBuffer）公开信号数据，便于集成到专家顾问中，支持自动交易或回测。

轻量性能：无重绘或延迟，代码针对 MT4 优化，确保在多图表或低资源系统上平稳运行。

用户友好界面：简单的设置，直观的K线计数和警报输入，适合初学者和专业人士寻求清晰的趋势信号，无需复杂性。

Consecutive Candle Indicator MT4 是希望利用动能和反转的交易者的必备工具，提供精确的序列检测、可靠的警报和无缝集成，以提升动态市场中的交易时机和盈利能力。

