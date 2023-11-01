Potenzia le tue capacità di individuazione delle tendenze con il Consecutive Candle Indicator MT4, uno strumento dinamico progettato per identificare sequenze di candele rialziste o ribassiste, offrendo avvisi tempestivi per conferme di tendenza e possibili inversioni nei mercati forex, azionari, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, oltre che elogiato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di semplificare l’analisi del momentum, questo indicatore è un favorito tra i trader che cercano segnali chiari in mercati volatili. Gli utenti riportano fino all’80% di precisione nell’individuare tendenze sostenute quando si utilizzano conteggi di candele più elevati (ad esempio, 3-5 candele consecutive), con molti che notano un miglioramento del 15-25% nel timing delle operazioni evitando entrate premature e concentrandosi su cambiamenti di momentum confermati. I suoi vantaggi includono l’identificazione precisa della forza della tendenza, avvisi personalizzabili per un monitoraggio senza intervento e un design user-friendly che migliora il processo decisionale per scalper, day trader e swing trader senza richiedere strumenti aggiuntivi.

Il Consecutive Candle Indicator MT4 disegna frecce verdi verso l’alto (BuyBuffer) sotto le barre dopo un numero definito dall’utente di candele rialziste consecutive (predefinito N_CANDLE=3) seguite da una candela ribassista, segnalando un possibile esaurimento o inversione della tendenza, e frecce rosse verso il basso (SellBuffer) sopra le barre dopo candele ribassiste consecutive seguite da una candela rialzista. Costruito con due buffer e utilizzando il set di caratteri Wingdings per le frecce visive (verde chartreuse per l’acquisto, rosso per la vendita, larghezza 2), garantisce l’assenza di ridisegno attivando segnali solo alla chiusura della candela. L’indicatore supporta impostazioni di avviso personalizzabili (pop-up, notifiche push, e-mail—tutti abilitati per impostazione predefinita) per notifiche in tempo reale sui nuovi segnali, con il parametro N_CANDLE che consente di regolare la sensibilità della sequenza (ad esempio, da 3 a 5 candele). Il suo design leggero e senza ritardi opera su tutti i timeframe e simboli, ideale per confermare la continuazione delle tendenze o individuare inversioni in mercati in rapido movimento come forex o criptovalute, con un’integrazione fluida in strategie manuali o guidate da EA.

Disponibile anche per MT5: Consecutive Candle Indicator MT5

Guida all’installazione dei prodotti MQL | Aggiornamento dei prodotti MQL acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche principali

Rilevamento di sequenze di tendenza: Identifica sequenze di candele rialziste (verdi) o ribassiste (rosse) consecutive definite dall’utente (predefinito N_CANDLE=3) seguite da una candela opposta, segnalando la potenziale forza della tendenza o inversione.

Frecce di segnale visivo: Disegna frecce verdi chartreuse per segnali di acquisto (sotto le barre) e frecce rosse per segnali di vendita (sopra le barre) utilizzando il set di caratteri Wingdings, garantendo visuali chiari e senza ridisegno alla chiusura della candela.

Conteggio candele personalizzabile: Regola il parametro N_CANDLE (predefinito 3) per affinare la sensibilità per scalping a breve termine o conferma di tendenza a lungo termine nei mercati forex, azionari o criptovalute.

Sistema di avvisi multipli: Notifiche configurabili (pop-up, push, e-mail—tutti abilitati per impostazione predefinita) per nuovi segnali di sequenze rialziste/ribassiste, supportando il monitoraggio senza intervento su qualsiasi timeframe.

Versatilità dei timeframe: Opera senza problemi su tutti i timeframe, da M1 a D1, adattandosi a scalping, day trading o strategie swing focalizzate su configurazioni di momentum o inversione.

Buffer compatibili con EA: Due buffer (BuyBuffer, SellBuffer) espongono i dati dei segnali per un’integrazione facile negli expert advisor, consentendo trading automatizzato o backtesting.

Prestazioni leggere: Senza ridisegno o ritardi, con codice ottimizzato per MT4, garantendo un funzionamento fluido anche su più grafici o sistemi con risorse limitate.

Interfaccia user-friendly: Configurazione semplice con parametri intuitivi per il conteggio delle candele e gli avvisi, ideale per principianti e professionisti che cercano segnali di tendenza chiari senza complessità.

Il Consecutive Candle Indicator MT4 è uno strumento essenziale per i trader che mirano a capitalizzare il momentum e le inversioni, offrendo una rilevazione precisa delle sequenze, avvisi affidabili e un’integrazione fluida per migliorare il timing delle operazioni e la redditività nei mercati dinamici.

