Removes an OpenCL program.

void  CLProgramFree(
   int  program     // Handle to an OpenCL object
   );

Parameters

program

[in]  Handle of the OpenCL object.

Return Value

None. In the case of an internal error the value of _LastError changes. For information about the error, use the GetLastError() function.