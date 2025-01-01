Enumeration der Matrix- und Vektormethoden

Dieser Abschnitt beschreibt die Enumeration, die in verschiedenen Matrix- und Vektor-Methoden verwendet werden.

ENUM_AVERAGE_MODE

Enumeration der Glättungstypen

ID Beschreibung AVERAGE_NONE Keine Glättung. Die Ergebnisse werden für jedes Label separat angegeben. AVERAGE_BINARY Ergebnis für Label 1 bei binärer Klassifizierung. AVERAGE_MICRO Ergebnismatrix der Durchschnittsfehler (Konfusionsmatrix). AVERAGE_MACRO Durchschnittliches Ergebnis aus den Ergebnissen der Fehlermatrizen der einzelnen Labels. AVERAGE_WEIGHTED Gewichtetes Durchschnittsergebnis.

ENUM_VECTOR_NORM

Enumeration für die Vektor-Methode vector::Norm.

ID Beschreibung VECTOR_NORM_INF Die unendliche Norm VECTOR_NORM_MINUS_INF Negative unendliche Norm VECTOR_NORM_P P-Norm

ENUM_MATRIX_NORM

Enumeration der Matrizennormen für Matrix::Norm und für den Erhalt der Matrix::Cond Matrixbedingungsnummer.

ID Beschreibung MATRIX_NORM_FROBENIUS Frobenius-Norm MATRIX_NORM_SPECTRAL Spektrale Norm MATRIX_NORM_NUCLEAR Nukleare Norm MATRIX_NORM_INF Die unendliche Norm MATRIX_NORM_P1 P1-Norm MATRIX_NORM_P2 P2-Norm MATRIX_NORM_MINUS_INF Negative unendliche Norm MATRIX_NORM_MINUS_P1 Negative P1-Norm MATRIX_NORM_MINUS_P2 Negative P2-Norm

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

Enumeration für Faltungsvektoren vektor::Convolve und Kreuzkorrelationen vektor::Correlate.

ID Beschreibung VECTOR_CONVOLVE_FULL Vollständige Faltung VECTOR_CONVOLVE_SAME Faltung mit Typ same VECTOR_CONVOLVE_VALID Faltung mit Typ valid

ENUM_REGRESSION_METRIC

Enumeration von Regressionsmetriken für vektor::RegressionMetric.

ID Beschreibung REGRESSION_MAE Mittlerer absoluter Fehler REGRESSION_MSE Mittlerer quadratischer Fehler REGRESSION_RMSE Quadratwurzel des mittleren quadratischen Fehlers (MSE) REGRESSION_R2 R-Quadrat REGRESSION_MAPE Mittlerer absoluter Fehler in Prozent REGRESSION_MSPE Prozentualer mittlerer quadratischer Fehler REGRESSION_RMSLE Logarithmierter prozentualer mittlerer quadratischer Fehler REGRESSION_SMAPE Symmetrischer mittlerer absoluter prozentualer Fehler REGRESSION_MAXE Maximaler absoluter Fehler REGRESSION_MEDE Median des absoluten Fehlers REGRESSION_MPD Mittlere Poisson-Abweichung REGRESSION_MGD Mittlere Gamma-Abweichung REGRESSION_EXPV Erklärbare Varianz

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

Enumeration der Metriken für Klassifizierungsprobleme.

ID Beschreibung CLASSIFICATION_ACCURACY Modellqualität in Form der Vorhersagegenauigkeit für alle Klassen. CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION Durchschnittliche Modellgenauigkeit. CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY Ausgewogene Vorhersagegenauigkeit. CLASSIFICATION_F1 F1-Score. Harmonisches Mittel zwischen der Modellpräzision und dem Recall. CLASSIFICATION_JACCARD Jaccard-Punktzahl CLASSIFICATION_PRECISION Genauigkeit des Modells bei der Vorhersage wahrer positiver Ergebnisse für die Zielklasse. CLASSIFICATION_RECALL Vollständigkeit des Modells. CLASSIFICATION_ROC_AUC Fläche unter der Fehlerkurve. CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY Häufigkeit, mit der das richtige Label an der Spitze von k vorhergesagten Labels erscheint.

ENUM_LOSS_FUNCTION

Enumeration für Verlustfunktionsberechnungen vector::Loss.

ID Beschreibung LOSS_MSE Mittlerer quadratischer Fehler LOSS_MAE Mittlerer absoluter Fehler LOSS_CCE Kategoriale Kreuzentropie LOSS_BCE Binäre Kreuzentropie LOSS_MAPE Mittlerer absoluter Fehler in Prozent LOSS_MSLE Mittlerer logarithmischer Fehler LOSS_KLD Kullback-Leibler-Divergenz LOSS_COSINE Cosinus-Ähnlichkeit/Nähe LOSS_POISSON Poisson-Verlustfunktion LOSS_HINGE Würfelförmig-lineare Verlustfunktion (Hinge loss) LOSS_SQ_HINGE Quadratische stückweise lineare Verlustfunktion nach Hinge LOSS_CAT_HINGE Kategoriale stückweise lineare Verlustfunktion nach Hinge LOSS_LOG_COSH Der Logarithmus des hyperbolischen Kosinus LOSS_HUBER Huber-Verlustfunktion

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

Enumeration für den Vektor der Aktivierungsfunktion vector::Activation und für den Vektor der Ableitung der Aktivierungsfunktion vector::Derivative.

ID Beschreibung AF_ELU Exponential-Lineareinheit AF_EXP Exponentiell AF_GELU Gaußscher Fehler lineare Einheit AF_HARD_SIGMOID Hartes Sigmoid AF_LINEAR Linear AF_LRELU Leaky gleichgerichtete Lineareinheit AF_RELU Abgeschnittene lineare ReLU AF_SELU Skalierte lineare Exponentialfunktion (Skalierte ELU) AF_SIGMOID Sigmoid AF_SOFTMAX Softmax AF_SOFTPLUS Softplus AF_SOFTSIGN Softsign AF_SWISH Swish-Funktion AF_TANH Hyperbolischer Tangens AF_TRELU Schwellenwertgesteuerte gleichgerichtete Lineareinheit

ENUM_SORT_MODE

Enumeration der Sortierarten für die Funktion Sort.

ID Beschreibung SORT_ASCENDING Aufsteigend sortieren SORT_DESCENDING Absteigend sortieren

ENUM_MATRIX_AXIS

Enumeration zur Angabe der Achse in allen statistischen Funktionen für Matrizen.