- Enumerationen
Enumeration der Matrix- und Vektormethoden
Dieser Abschnitt beschreibt die Enumeration, die in verschiedenen Matrix- und Vektor-Methoden verwendet werden.
Enumeration der Glättungstypen
|
ID
|
Beschreibung
|
AVERAGE_NONE
|
Keine Glättung. Die Ergebnisse werden für jedes Label separat angegeben.
|
AVERAGE_BINARY
|
Ergebnis für Label 1 bei binärer Klassifizierung.
|
AVERAGE_MICRO
|
Ergebnismatrix der Durchschnittsfehler (Konfusionsmatrix).
|
AVERAGE_MACRO
|
Durchschnittliches Ergebnis aus den Ergebnissen der Fehlermatrizen der einzelnen Labels.
|
AVERAGE_WEIGHTED
|
Gewichtetes Durchschnittsergebnis.
Enumeration für die Vektor-Methode vector::Norm.
|
ID
|
Beschreibung
|
VECTOR_NORM_INF
|
Die unendliche Norm
|
VECTOR_NORM_MINUS_INF
|
Negative unendliche Norm
|
VECTOR_NORM_P
|
P-Norm
Enumeration der Matrizennormen für Matrix::Norm und für den Erhalt der Matrix::Cond Matrixbedingungsnummer.
|
ID
|
Beschreibung
|
MATRIX_NORM_FROBENIUS
|
Frobenius-Norm
|
MATRIX_NORM_SPECTRAL
|
Spektrale Norm
|
MATRIX_NORM_NUCLEAR
|
Nukleare Norm
|
MATRIX_NORM_INF
|
Die unendliche Norm
|
MATRIX_NORM_P1
|
P1-Norm
|
MATRIX_NORM_P2
|
P2-Norm
|
MATRIX_NORM_MINUS_INF
|
Negative unendliche Norm
|
MATRIX_NORM_MINUS_P1
|
Negative P1-Norm
|
MATRIX_NORM_MINUS_P2
|
Negative P2-Norm
Enumeration für Faltungsvektoren vektor::Convolve und Kreuzkorrelationen vektor::Correlate.
|
ID
|
Beschreibung
|
VECTOR_CONVOLVE_FULL
|
Vollständige Faltung
|
VECTOR_CONVOLVE_SAME
|
Faltung mit Typ same
|
VECTOR_CONVOLVE_VALID
|
Faltung mit Typ valid
Enumeration von Regressionsmetriken für vektor::RegressionMetric.
|
ID
|
Beschreibung
|
REGRESSION_MAE
|
Mittlerer absoluter Fehler
|
REGRESSION_MSE
|
Mittlerer quadratischer Fehler
|
REGRESSION_RMSE
|
Quadratwurzel des mittleren quadratischen Fehlers (MSE)
|
REGRESSION_R2
|
R-Quadrat
|
REGRESSION_MAPE
|
Mittlerer absoluter Fehler in Prozent
|
REGRESSION_MSPE
|
Prozentualer mittlerer quadratischer Fehler
|
REGRESSION_RMSLE
|
Logarithmierter prozentualer mittlerer quadratischer Fehler
|
REGRESSION_SMAPE
|
Symmetrischer mittlerer absoluter prozentualer Fehler
|
REGRESSION_MAXE
|
Maximaler absoluter Fehler
|
REGRESSION_MEDE
|
Median des absoluten Fehlers
|
REGRESSION_MPD
|
Mittlere Poisson-Abweichung
|
REGRESSION_MGD
|
Mittlere Gamma-Abweichung
|
REGRESSION_EXPV
|
Erklärbare Varianz
Enumeration der Metriken für Klassifizierungsprobleme.
|
ID
|
Beschreibung
|
CLASSIFICATION_ACCURACY
|
Modellqualität in Form der Vorhersagegenauigkeit für alle Klassen.
|
CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION
|
Durchschnittliche Modellgenauigkeit.
|
CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY
|
Ausgewogene Vorhersagegenauigkeit.
|
CLASSIFICATION_F1
|
F1-Score. Harmonisches Mittel zwischen der Modellpräzision und dem Recall.
|
CLASSIFICATION_JACCARD
|
Jaccard-Punktzahl
|
CLASSIFICATION_PRECISION
|
Genauigkeit des Modells bei der Vorhersage wahrer positiver Ergebnisse für die Zielklasse.
|
CLASSIFICATION_RECALL
|
Vollständigkeit des Modells.
|
CLASSIFICATION_ROC_AUC
|
Fläche unter der Fehlerkurve.
|
CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY
|
Häufigkeit, mit der das richtige Label an der Spitze von k vorhergesagten Labels erscheint.
Enumeration für Verlustfunktionsberechnungen vector::Loss.
|
ID
|
Beschreibung
|
LOSS_MSE
|
Mittlerer quadratischer Fehler
|
LOSS_MAE
|
Mittlerer absoluter Fehler
|
LOSS_CCE
|
Kategoriale Kreuzentropie
|
LOSS_BCE
|
Binäre Kreuzentropie
|
LOSS_MAPE
|
Mittlerer absoluter Fehler in Prozent
|
LOSS_MSLE
|
Mittlerer logarithmischer Fehler
|
LOSS_KLD
|
Kullback-Leibler-Divergenz
|
LOSS_COSINE
|
Cosinus-Ähnlichkeit/Nähe
|
LOSS_POISSON
|
Poisson-Verlustfunktion
|
LOSS_HINGE
|
Würfelförmig-lineare Verlustfunktion (Hinge loss)
|
LOSS_SQ_HINGE
|
Quadratische stückweise lineare Verlustfunktion nach Hinge
|
LOSS_CAT_HINGE
|
Kategoriale stückweise lineare Verlustfunktion nach Hinge
|
LOSS_LOG_COSH
|
Der Logarithmus des hyperbolischen Kosinus
|
LOSS_HUBER
|
Huber-Verlustfunktion
Enumeration für den Vektor der Aktivierungsfunktion vector::Activation und für den Vektor der Ableitung der Aktivierungsfunktion vector::Derivative.
|
ID
|
Beschreibung
|
AF_ELU
|
Exponential-Lineareinheit
|
AF_EXP
|
Exponentiell
|
AF_GELU
|
Gaußscher Fehler lineare Einheit
|
AF_HARD_SIGMOID
|
Hartes Sigmoid
|
AF_LINEAR
|
Linear
|
AF_LRELU
|
Leaky gleichgerichtete Lineareinheit
|
AF_RELU
|
Abgeschnittene lineare ReLU
|
AF_SELU
|
Skalierte lineare Exponentialfunktion (Skalierte ELU)
|
AF_SIGMOID
|
Sigmoid
|
AF_SOFTMAX
|
Softmax
|
AF_SOFTPLUS
|
Softplus
|
AF_SOFTSIGN
|
Softsign
|
AF_SWISH
|
Swish-Funktion
|
AF_TANH
|
Hyperbolischer Tangens
|
AF_TRELU
|
Schwellenwertgesteuerte gleichgerichtete Lineareinheit
Enumeration der Sortierarten für die Funktion Sort.
|
ID
|
Beschreibung
|
SORT_ASCENDING
|
Aufsteigend sortieren
|
SORT_DESCENDING
|
Absteigend sortieren
Enumeration zur Angabe der Achse in allen statistischen Funktionen für Matrizen.
|
ID
|
Beschreibung
|
AXIS_NONE
|
Die Achse ist nicht angegeben. Die Berechnung erfolgt über alle Matrixelemente, als ob es sich um einen Vektor handeln würde (siehe die Methode Flat).
|
AXIS_HORZ
|
Horizontale Achse
|
AXIS_VERT
|
Vertikale Achse