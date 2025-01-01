DokumentationKategorien
Enumeration der Matrix- und Vektormethoden

Dieser Abschnitt beschreibt die Enumeration, die in verschiedenen Matrix- und Vektor-Methoden verwendet werden.

 

ENUM_AVERAGE_MODE

Enumeration der Glättungstypen

ID

Beschreibung

AVERAGE_NONE

Keine Glättung. Die Ergebnisse werden für jedes Label separat angegeben.

AVERAGE_BINARY

Ergebnis für Label 1 bei binärer Klassifizierung.

AVERAGE_MICRO

Ergebnismatrix der Durchschnittsfehler (Konfusionsmatrix).

AVERAGE_MACRO

Durchschnittliches Ergebnis aus den Ergebnissen der Fehlermatrizen der einzelnen Labels.

AVERAGE_WEIGHTED

Gewichtetes Durchschnittsergebnis.

 

ENUM_VECTOR_NORM

Enumeration für die Vektor-Methode vector::Norm.

ID

Beschreibung

VECTOR_NORM_INF

Die unendliche Norm

VECTOR_NORM_MINUS_INF

Negative unendliche Norm

VECTOR_NORM_P

P-Norm

 

ENUM_MATRIX_NORM

Enumeration der Matrizennormen für Matrix::Norm und für den Erhalt der Matrix::Cond Matrixbedingungsnummer.

ID

Beschreibung

MATRIX_NORM_FROBENIUS

Frobenius-Norm

MATRIX_NORM_SPECTRAL

Spektrale Norm

MATRIX_NORM_NUCLEAR

Nukleare Norm

MATRIX_NORM_INF

Die unendliche Norm

MATRIX_NORM_P1

P1-Norm

MATRIX_NORM_P2

P2-Norm

MATRIX_NORM_MINUS_INF

Negative unendliche Norm

MATRIX_NORM_MINUS_P1

Negative P1-Norm

MATRIX_NORM_MINUS_P2

Negative P2-Norm

 

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

Enumeration für Faltungsvektoren vektor::Convolve und Kreuzkorrelationen vektor::Correlate.

ID

Beschreibung

VECTOR_CONVOLVE_FULL

Vollständige Faltung

VECTOR_CONVOLVE_SAME

Faltung mit Typ same

VECTOR_CONVOLVE_VALID

Faltung mit Typ valid

 

ENUM_REGRESSION_METRIC

Enumeration von Regressionsmetriken für vektor::RegressionMetric.

ID

Beschreibung

REGRESSION_MAE

Mittlerer absoluter Fehler

REGRESSION_MSE

Mittlerer quadratischer Fehler

REGRESSION_RMSE

Quadratwurzel des mittleren quadratischen Fehlers (MSE)

REGRESSION_R2

R-Quadrat

REGRESSION_MAPE

Mittlerer absoluter Fehler in Prozent

REGRESSION_MSPE

Prozentualer mittlerer quadratischer Fehler

REGRESSION_RMSLE

Logarithmierter prozentualer mittlerer quadratischer Fehler

REGRESSION_SMAPE

Symmetrischer mittlerer absoluter prozentualer Fehler

REGRESSION_MAXE

Maximaler absoluter Fehler

REGRESSION_MEDE

Median des absoluten Fehlers

REGRESSION_MPD

Mittlere Poisson-Abweichung

REGRESSION_MGD

Mittlere Gamma-Abweichung

REGRESSION_EXPV

Erklärbare Varianz

 

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

Enumeration der Metriken für Klassifizierungsprobleme.

ID

Beschreibung

CLASSIFICATION_ACCURACY

Modellqualität in Form der Vorhersagegenauigkeit für alle Klassen.

CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION

Durchschnittliche Modellgenauigkeit.

CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY

Ausgewogene Vorhersagegenauigkeit.

CLASSIFICATION_F1

F1-Score. Harmonisches Mittel zwischen der Modellpräzision und dem Recall.

CLASSIFICATION_JACCARD

Jaccard-Punktzahl

CLASSIFICATION_PRECISION

Genauigkeit des Modells bei der Vorhersage wahrer positiver Ergebnisse für die Zielklasse.

CLASSIFICATION_RECALL

Vollständigkeit des Modells.

CLASSIFICATION_ROC_AUC

Fläche unter der Fehlerkurve.

CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY

Häufigkeit, mit der das richtige Label an der Spitze von k vorhergesagten Labels erscheint.

 

ENUM_LOSS_FUNCTION

Enumeration für Verlustfunktionsberechnungen vector::Loss.

ID

Beschreibung

LOSS_MSE

Mittlerer quadratischer Fehler

LOSS_MAE

Mittlerer absoluter Fehler

LOSS_CCE

Kategoriale Kreuzentropie

LOSS_BCE

Binäre Kreuzentropie

LOSS_MAPE

Mittlerer absoluter Fehler in Prozent

LOSS_MSLE

Mittlerer logarithmischer Fehler

LOSS_KLD

Kullback-Leibler-Divergenz

LOSS_COSINE

Cosinus-Ähnlichkeit/Nähe

LOSS_POISSON

Poisson-Verlustfunktion

LOSS_HINGE

Würfelförmig-lineare Verlustfunktion (Hinge loss)

LOSS_SQ_HINGE

Quadratische stückweise lineare Verlustfunktion nach Hinge

LOSS_CAT_HINGE

Kategoriale stückweise lineare Verlustfunktion nach Hinge

LOSS_LOG_COSH

Der Logarithmus des hyperbolischen Kosinus

LOSS_HUBER

Huber-Verlustfunktion

 

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

Enumeration für den Vektor der Aktivierungsfunktion vector::Activation und für den Vektor der Ableitung der Aktivierungsfunktion vector::Derivative.

ID

Beschreibung

AF_ELU

Exponential-Lineareinheit

AF_EXP

Exponentiell

AF_GELU

Gaußscher Fehler lineare Einheit

AF_HARD_SIGMOID

Hartes Sigmoid

AF_LINEAR

Linear

AF_LRELU

Leaky gleichgerichtete Lineareinheit

AF_RELU

Abgeschnittene lineare ReLU

AF_SELU

Skalierte lineare Exponentialfunktion (Skalierte ELU)

AF_SIGMOID

Sigmoid

AF_SOFTMAX

Softmax

AF_SOFTPLUS

Softplus

AF_SOFTSIGN

Softsign

AF_SWISH

Swish-Funktion

AF_TANH

Hyperbolischer Tangens

AF_TRELU

Schwellenwertgesteuerte gleichgerichtete Lineareinheit

 

ENUM_SORT_MODE

Enumeration der Sortierarten für die Funktion Sort.

ID

Beschreibung

SORT_ASCENDING

Aufsteigend sortieren

SORT_DESCENDING

Absteigend sortieren

 

ENUM_MATRIX_AXIS

Enumeration zur Angabe der Achse in allen statistischen Funktionen für Matrizen.

ID

Beschreibung

AXIS_NONE

Die Achse ist nicht angegeben. Die Berechnung erfolgt über alle Matrixelemente, als ob es sich um einen Vektor handeln würde (siehe die Methode Flat).

AXIS_HORZ

Horizontale Achse

AXIS_VERT

Vertikale Achse