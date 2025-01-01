Prioritaeten und Operationsordnung

für jede Gruppe der Operationen ist die Prioritaet in der Tabelle gleich. Je hoehe Prioritaet von Gruppe der Operationen ist, desto hoeher sich die Gruppe in der Tabelle befindet. Reihenfolge der Befehle bestimmt Gruppieren von Operationen und Operanden.

Achtung: Prioritaet der Operationsdurchfuehrung in Sprache MQL5 enspricht der Prioritaet in Sprache C++, und unterscheidet sich von der Prioritaet vorgegeben in MQL4.

Operation Beschreibung Reihenfolge der Befehle () [] . Funktionsaufruf Hervorheben des Feldelementes Hervorheben des Strukturelementes Von links nach rechts ! ~ – ++ -- (Typ) sizeof Logische Verneinung Bitorganisierte Verneinung (complement)

Zeichenänderung

Erhoehung um eins (increment)

Erniedrigung um eins (decrement)

Typumwandlung Bestimmung der Größe in Bytes von rechts nach links * / % Multiplikation Division Division modulo von links nach rechts + – Addition Substrahieren von links nach rechts << >> Verschiebung nach links

Verschiebung nach rechts von links nach rechts < <= > >= kleiner als kleiner als oder gleich

groesser als

groesser als oder gleich von links nach rechts == != Gleich Ungleich von links nach rechts & Bitorganisierte Operation UND von links nach rechts ^ Bitorganisierte Operation ausschliessendes ODER (eXclude OR) von links nach rechts | Bitorganisierte operation ODER von links nach rechts && Logische operation UND von links nach rechts || Logische Operation ODER von links nach rechts ?: Bedingungsoperation Von rechts nach links = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |= Zuordnung Multiplikation mit Zuordnung

Division mit Zuordnung Division modulo

Addition mit Zuordnung mit Zuordnung Substrahieren mit Zuordnung

Verschiebung nach links mit Zuordnung Verschiebung nach rechts mit Zuordnung

Bitorganisiertes UND mit Zuordnung

Ausgeschlossenes ODER mit Zuordnung Bitorganisiertes ODER mit Zuordnung Von rechts nach links , Komma Von links nach rechts

für die Veränderung der Reihenfolge werden runde Klammern verwendet, die die hoechste Prioritaet haben.