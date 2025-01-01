DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Grundlagen der SpracheOperationen und AusdrueckePrioritaeten und Operationsordnung 

Prioritaeten und Operationsordnung

für jede Gruppe der Operationen ist die Prioritaet in der Tabelle gleich. Je hoehe Prioritaet von Gruppe der Operationen ist, desto hoeher sich die Gruppe in der Tabelle befindet. Reihenfolge der Befehle bestimmt Gruppieren von Operationen und Operanden.

Achtung: Prioritaet der Operationsdurchfuehrung in Sprache MQL5 enspricht der Prioritaet in Sprache  C++, und unterscheidet sich von der Prioritaet vorgegeben in MQL4.

Operation

Beschreibung

Reihenfolge der Befehle

()

[]

.

Funktionsaufruf

Hervorheben des Feldelementes

Hervorheben des Strukturelementes

Von links nach rechts

!

~

++

--

(Typ)

sizeof

Logische Verneinung

Bitorganisierte Verneinung (complement)
Zeichenänderung
Erhoehung um eins (increment)
Erniedrigung um eins (decrement)
Typumwandlung

Bestimmung der Größe in Bytes

von rechts nach links

*

/

%

Multiplikation

Division

Division modulo

von links nach rechts

+

Addition

Substrahieren

von links nach rechts

<<

>>

Verschiebung nach links
Verschiebung nach rechts

von links nach rechts

<

<=

>

>=

kleiner als

kleiner als oder gleich
groesser als
groesser als oder gleich

von links nach rechts

==

!=

Gleich

Ungleich

von links nach rechts

&

Bitorganisierte Operation UND

von links nach rechts

^

Bitorganisierte Operation ausschliessendes ODER (eXclude OR)

von links nach rechts

|

Bitorganisierte operation ODER

von links nach rechts

&&

Logische operation UND

von links nach rechts

||

Logische Operation ODER

von links nach rechts

?:

Bedingungsoperation

Von rechts nach links

=

*=

/=

%=

+=

-=

<<=

>>=

&=

^=

|=

Zuordnung

Multiplikation mit Zuordnung
Division mit Zuordnung

Division modulo
Addition mit Zuordnung mit Zuordnung

Substrahieren mit Zuordnung
Verschiebung nach links mit Zuordnung

Verschiebung nach rechts mit Zuordnung
Bitorganisiertes UND mit Zuordnung
Ausgeschlossenes ODER mit Zuordnung

Bitorganisiertes ODER mit Zuordnung  

Von rechts nach links

,

Komma

Von links nach rechts

für die Veränderung der Reihenfolge werden runde Klammern verwendet, die die hoechste Prioritaet haben.

 