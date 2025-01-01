- Ausdruecke
- Arithmetische Operationen
- Zuordnungsoperationen
- Vergleichsoperationen
- Logische Operationen
- Bitorganisierte Operationen
- Andere Operationen
- Prioritaeten und Operationsordnung
für jede Gruppe der Operationen ist die Prioritaet in der Tabelle gleich. Je hoehe Prioritaet von Gruppe der Operationen ist, desto hoeher sich die Gruppe in der Tabelle befindet. Reihenfolge der Befehle bestimmt Gruppieren von Operationen und Operanden.
Achtung: Prioritaet der Operationsdurchfuehrung in Sprache MQL5 enspricht der Prioritaet in Sprache C++, und unterscheidet sich von der Prioritaet vorgegeben in MQL4.
|
Operation
|
Beschreibung
|
Reihenfolge der Befehle
|
()
[]
.
|
Funktionsaufruf
Hervorheben des Feldelementes
Hervorheben des Strukturelementes
|
Von links nach rechts
|
!
~
–
++
--
(Typ)
sizeof
|
Logische Verneinung
Bitorganisierte Verneinung (complement)
Bestimmung der Größe in Bytes
|
von rechts nach links
|
*
/
%
|
Multiplikation
Division
Division modulo
|
von links nach rechts
|
+
–
|
Addition
Substrahieren
|
von links nach rechts
|
<<
>>
|
Verschiebung nach links
|
von links nach rechts
|
<
<=
>
>=
|
kleiner als
kleiner als oder gleich
|
von links nach rechts
|
==
!=
|
Gleich
Ungleich
|
von links nach rechts
|
&
|
Bitorganisierte Operation UND
|
von links nach rechts
|
^
|
Bitorganisierte Operation ausschliessendes ODER (eXclude OR)
|
von links nach rechts
|
|
|
Bitorganisierte operation ODER
|
von links nach rechts
|
&&
|
Logische operation UND
|
von links nach rechts
|
||
|
Logische Operation ODER
|
von links nach rechts
|
?:
|
Bedingungsoperation
|
Von rechts nach links
|
=
*=
/=
%=
+=
-=
<<=
>>=
&=
^=
|=
|
Zuordnung
Multiplikation mit Zuordnung
Division modulo
Substrahieren mit Zuordnung
Verschiebung nach rechts mit Zuordnung
Bitorganisiertes ODER mit Zuordnung
|
Von rechts nach links
|
,
|
Komma
|
Von links nach rechts
für die Veränderung der Reihenfolge werden runde Klammern verwendet, die die hoechste Prioritaet haben.