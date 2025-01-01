Initialisierung der Variablen

Jede Variable kann bei der Definition initialisiert werden. Wenn explizite Initialisierung der Variable nicht durchgefuhrt wird, kann der Wert, gespeichert in der Variable, ganz verschiden sein. Implizite Initialisierung wird nicht durchgeführt.

Globale und statische Variablen können nur von Konstante des entsprechenden Typs oder Konstantausdruck initialisiert werden. Lokale Variablen können von jedem Ausdruck initialisiert werden, nicht nur von der Konstante.

Initialisierung on globalen und statischen Variablen wird einmalig durchgeführt. Initialisierung lokaler Variablen wird jedesmal beim Aufruf entsprechender Funktionen durchgeführt.

Beispiele:

int n = 1;

string s = "hello";

double f[] = { 0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 1.0 };

int a[4][4] = { {1, 1, 1, 1}, {2, 2, 2, 2}, {3, 3, 3, 3}, {4, 4, 4, 4 } };

//--- aus Tetris

int right[4]={WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,

WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER};

//--- Initialisierung aller Felder in der Struktur mit der NULL-Werte

MqlTradeRequest request={};

Liste von Werten der Feldelemente muss in geschweiften Klammern stehen. Ausgelassene initialisierende Folgen gelten als die der Null gleichen.

Wenn die Größe des zu initialisierten Feldes nicht angegeben wird, wird die vom Compilierer festgestellt, ausgehend von der groesse der initialisierenden Folge.

Beispiele:

struct str3

{

int low_part;

int high_part;

};

struct str10

{

str3 s3;

double d1[10];

int i3;

};

void OnStart()

{

str10 s10_1={{1,0},{1.0,2.1,3.2,4.4,5.3,6.1,7.8,8.7,9.2,10.0},100};

str10 s10_2={{1,0},{},100};

str10 s10_3={{1,0},{1.0}};

//---

Print("1. s10_1.d1[5] = ",s10_1.d1[5]);

Print("2. s10_2.d1[5] = ",s10_2.d1[5]);

Print("3. s10_3.d1[5] = ",s10_3.d1[5]);

Print("4. s10_3.d1[0] = ",s10_3.d1[0]);

}



Für Variablen des Typs Strukturen ist teilweise Initialisierung erlaubt, gilt dies auch für statische Arrays (mit einer expliziten Größe). Sie können eine oder mehrere der ersten Elemente einer Struktur oder Array initialisieren, werden die restlichen Elemente in diesem Fall mit Nullen initialisiert werden.

