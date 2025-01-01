- Lokale Variablen
- Formale Parameter
- Statische Parameter
- Globale Variablen
- Input Variablen
- Extern Variablen
- Initialisierung der Variablen
- Sichtbereich und Lebensdauer der Variablen
- Erzeugung und Entfernung der Objekte
Initialisierung der Variablen
Jede Variable kann bei der Definition initialisiert werden. Wenn explizite Initialisierung der Variable nicht durchgefuhrt wird, kann der Wert, gespeichert in der Variable, ganz verschiden sein. Implizite Initialisierung wird nicht durchgeführt.
Globale und statische Variablen können nur von Konstante des entsprechenden Typs oder Konstantausdruck initialisiert werden. Lokale Variablen können von jedem Ausdruck initialisiert werden, nicht nur von der Konstante.
Initialisierung on globalen und statischen Variablen wird einmalig durchgeführt. Initialisierung lokaler Variablen wird jedesmal beim Aufruf entsprechender Funktionen durchgeführt.
Beispiele:
|
int n = 1;
Liste von Werten der Feldelemente muss in geschweiften Klammern stehen. Ausgelassene initialisierende Folgen gelten als die der Null gleichen.
Wenn die Größe des zu initialisierten Feldes nicht angegeben wird, wird die vom Compilierer festgestellt, ausgehend von der groesse der initialisierenden Folge.
Beispiele:
|
struct str3
Für Variablen des Typs Strukturen ist teilweise Initialisierung erlaubt, gilt dies auch für statische Arrays (mit einer expliziten Größe). Sie können eine oder mehrere der ersten Elemente einer Struktur oder Array initialisieren, werden die restlichen Elemente in diesem Fall mit Nullen initialisiert werden.
Sehen Sie auch
Datentypen, Inkapsulation und Erweiterungsfaehigkeit der Typen, Sichtbereich und Lebensdauer der Variablen, Erzeugung und Entfernung der Objekte