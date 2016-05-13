und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ytg_Trend - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Yuriy Tokman
Der Trendindikator. Wenn die Balken in einer hellen Farbe dargestellt werden, ist der Trend auf einem Maximum, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Rücksetzer erfolgen wird!
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 13.10.2008.
Abb.1 Der ytg_Trend Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1346
