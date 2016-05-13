und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MATonySignal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 998
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Jpkfox
Der Indikator zeigt Trenstärke und -richtung. Der wachsende Trend ist blau, der fallende ist rot. Wenn der Trend stark ist, dann sind die Balken hell und leuchtend, wenn der Trend schwach ist, sind die Balken dunkel. Der Level durch den ein starker Trend ausgelöst wird, wird durch den Wert im Eingabeparameter für den MA_Level Indikator definiert. Tatsächlich berechnet weder Indikatoren das Momentum des mittleren Preises, die Trendrichtung wird bestimmt und das Momentum wird mit dem Level der notwendig ist um einen starken Trend zu definieren verglichen.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 03.10.2008.
Abb.1 Der MATonySignal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1347
Der Trendindikator, der mögliche Rücksetzer anzeigtAnzeige mehrerer ChartObjekt-Objekte in einem einzelnen Fenster
Dieses Skript zeigt mehrere Subcharts - abhänging von der Anzahl der Währungspaare im Marktübersichtfenster - in einem einzigen Chartfenster an.
Expert Advisor gezeichnet auf Basis der Richtungsänderung des ColorMomentum_AMA Indikators.Farbe der Kerzen ändern
Der Indikator erlaubt die Änderung der Farbe der Kerzen.