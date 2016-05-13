Der echte Autor:

Jpkfox

Der Indikator zeigt Trenstärke und -richtung. Der wachsende Trend ist blau, der fallende ist rot. Wenn der Trend stark ist, dann sind die Balken hell und leuchtend, wenn der Trend schwach ist, sind die Balken dunkel. Der Level durch den ein starker Trend ausgelöst wird, wird durch den Wert im Eingabeparameter für den MA_Level Indikator definiert. Tatsächlich berechnet weder Indikatoren das Momentum des mittleren Preises, die Trendrichtung wird bestimmt und das Momentum wird mit dem Level der notwendig ist um einen starken Trend zu definieren verglichen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 03.10.2008.

Abb.1 Der MATonySignal Indikator