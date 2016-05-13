Beschreibung

Die CADXOnRingBuffer Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Average Directional Movement Index (Average Directional Movement Index, ADX) unter Vernwendung des Algorithmus des Ringbuffers entwickelt.

Deklaration

class CADXOnRingBuffer

Titel

#include <IncOnRingBuffer\CADXOnRingBuffer.mqh>

Die Datei der CADXOnRingBuffer.mqh Klasse sollte in den Ordner IncOnRingBuffer der in MQL5\Include\ erstellt werden muss kopiert werden. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse des Ringbuffers und die Klasse des Moving Average müssen sich auch in diesem Ordner befinden.

Klassenmethoden

bool Init( int ma_period = 14 , ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_EMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &high[] const double &low[] const double &close[] ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const double low, const double close, const int index ); int BarsRequired(); string NameADX(); string NameNDI(); string NamePDI(); string MAMethod(); int MAPeriod(); int Size();

Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:

#include <IncOnRingBuffer\CADXOnRingBuffer.mqh> CADXOnRingBuffer adx; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { adx.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { ADX_Buffer[i]=adx[rates_total- 1 -i]; PDI_Buffer[i]=adx.pdi[rates_total- 1 -i]; NDI_Buffer[i]=adx.ndi[rates_total- 1 -i]; } ... }

Beachten Sie, dass die Indexierung für den Ringbuffer die gleiche ist, wie für Zeitreihen.

Beispiele

Die Test_ADX_OnArrayRB.mq5 Datei berechnet den Indikatoren auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert Die Test_ADX_OnValueRB.mq5 Datei demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der ADX Indikator berechnet und gezeichnet. Dann werden auf Basis des Ringbuffer dieses Indikators drei Linien des ADX Indikator berechnet.