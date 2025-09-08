Finde in 60 Sekunden die perfekten Tools für deinen Trading-Stil

Finde dein perfektes Trading-Setup in unter 60 Sekunden!



Egal ob du Forex, Gold, Indizes oder Krypto handelst – mit diesem Entscheidungsbaum findest du genau die Tools, die zu deinem Stil, deinem Markt und deinen Zielen passen.

Beantworte einfach drei kurze Fragen, und du weißt sofort, welche Tools für dich sinnvoll sind – inklusive Tipps für mehr Kontrolle und Effizienz im Trading-Alltag.





1. Welchen Markt möchtest du handeln?





🔹Forex & Gold

Empfohlene Haupttools: ✅ FX Power NG MT4 / MT5 (Währungsstärken) ✅ FX Volume MT4 / MT5 (Nachfrage auf Basis realer Volumendaten)

Optionales Feintuning: FX Levels MT4 / MT5 (Support/Resistance, SL/TP-Optimierung) FX Dynamic MT4 / MT5 (Volatilitätsanalyse & Restpotenzial) FX Trend MT4 / MT5 (Trendfilter auf Basis der Chart-Timeframes M1–W1)







🔹Indizes, Öl, Krypto, Aktien (Non-Forex)

Empfohlene Haupttools: ✅ IX Power MT4 / MT5 (Symbolbasierte Trendanalyse mit frei wählbaren Zeitspannen) Hinweis: Im Gegensatz zu FX Trend, das die festen Chart-Zeiträume (z. B. M15, H1) verwendet, erlaubt IX Power eine freie Wahl der Analysezeiträume – von 10 Minuten bis 3 Monaten. Das macht es deutlich flexibler für die strategische Auswertung.

Optionales Feintuning: FX Levels MT4 / MT5 (Support/Resistance, SL/TP-Optimierung) FX Dynamic MT4 / MT5 (Volatilitätsanalyse & Restpotenzial) FX Trend MT4 / MT5 (funktioniert für alle Symbole, verwendet aber feste Zeitrahmen)



2. Was ist dein bevorzugter Analyse-Stil?





🔸Manuelles Trading mit klaren Chart-Signalen

✅ Kaufe nur die Indikatoren, die du visuell auf dem Chart sehen möchtest (z. B. FX Power, IX Power, FX Levels, etc.)

✅ Ergänze Tools wie FX Dynamic oder FX Trend für zusätzliche Filter





🔸Alerts & Strategien mit fertigen Signalen

✅ Custom Alerts MT4 / MT5 (Standard): Für bestehende Indikator-Lizenzen

✅ Custom Alerts AIO MT4 / MT5: Alle Indikatoren integriert (keine Chartanzeige)





🔸KI-gestützte Analyse & Datenexport

✅ EasyInsight MT4 / MT5 Standard: Nutzt deine vorhandenen Indikatorlizenzen für Datenexport

✅ EasyInsight AIO MT4 / MT5: Enthält alle Pro-Indikatoren für Exportzwecke (keine Chartanzeige)





3. Möchtest du deine Trades besser verwalten?

✅ EasyTrade MT4 / MT5 – Universeller Trade Manager für alle Märkte, mit Risikosteuerung & Basket-Verwaltung





⚠️ Ergänzende Hinweise ⚠️

Custom Alerts Standard und EasyInsight Standard setzen Einzellizenzen der Tools voraus – ideal, wenn man die Indikatoren auch visuell im Chart sehen möchte.

Custom Alerts AIO ist ein “Plug & Play”-Tool , perfekt für schnelle Alerts, ohne dass man sich um Setups oder zusätzliche Lizenzen kümmern muss.

Easy Insight AIO ist für AI-Nutzer ohne Indikator Lizenzen gedacht – wer seine Tools schon besitzt, nutzt die Standard-Version für maximalen Nutzen.

FX Trend ist im Umbruch (EOL) – aktuelle Version funktioniert stabil, aber eine neue Generation ist in Arbeit.





✨ Fazit – Dein perfekter Einstieg ins Trading-Setup ✨

Starte einfach: Mit FX Power (Forex) oder IX Power (Non-Forex)

Erweitere nach Bedarf: FX Levels für SL/TP, FX Dynamic für Entry Timing

Für Alerts: Nutze Custom Alerts

Für AI & Strategieanalyse: Easy Insight

Für Trade-Management: EasyTrade





Wenn du sehen möchtest, wie man mit diesen Tools handelt,

empfehle ich dir unsere Morning Briefing Videos anzuschauen.







