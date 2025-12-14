Handelspanel – Risikomanager

Wie richte ich einen Risikomanager im Trade Panel ein?

Gehen Sie zum Risikomanagement-Panel. Wählen Sie den Kontoparameter aus, den Sie überwachen möchten, und öffnen Sie dessen Einstellungen:

Wählen Sie die Aktion aus, die ausgeführt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist:

Eine Nachricht im Chart anzeigen. Eine Benachrichtigung an das Mobilgerät (Smartphone) senden. Eine Nachricht per E-Mail senden. Alle Positionen im Handelskonto schließen. Alle ausstehenden Aufträge im Handelskonto löschen. Alle Positionen im Handelskonto sperren (zusätzliche Gegenpositionen eröffnen, um das Volumen der Verkaufs- und Kaufpositionen auszugleichen). Das Terminal schließen und bis zum nächsten Tag nicht öffnen. Alle aktivierten Aktionen ausführen und Bedingungen deaktivieren (die Aktion wird nur einmal angewendet).

Verlassen Sie die Einstellungen, geben Sie den gewünschten Wert in das Feld ein und aktivieren Sie die Bedingung, die TradePanel überwachen soll.

Wir haben beispielsweise die Aktivierungsbedingungen „Maximaler Tagesverlust -200 $“ ausgewählt. Für diese Bedingung haben wir die Option aktiviert, eine Benachrichtigung an ein Telefon zu senden und alle Aufträge und Positionen zu schließen.

Basierend auf diesen Einstellungen verfolgt TradePanel Ihre täglichen Verluste. Sobald dieser Betrag -200 $ erreicht, sendet TradePanel eine Benachrichtigung an Ihr Telefon und schließt alle bestehenden Aufträge und Positionen. Alle weiteren Aufträge und Positionen, die bis zum Ende des Tages offen sind, werden ebenfalls geschlossen.

Aber es gibt ein Problem: Niemand kann Sie daran hindern, diese Funktion zu deaktivieren und trotzdem weiter zu handeln.

Dieses Problem kann beispielsweise auf folgende Weise gelöst werden:

Installieren Sie TradePanel auf Ihrem VPS und konfigurieren Sie die oben beschriebenen Einstellungen. Melden Sie sich anschließend vom VPS ab und stellen Sie sicher, dass Sie keinen Zugriff mehr darauf haben (bitten Sie beispielsweise eine vertrauenswürdige Person, das VPS-Passwort zu ändern und es Ihnen nicht mitzuteilen).

Sobald Ihre täglichen Verluste -200 $ erreichen, ist jeder weitere Handel für den Rest des Tages sinnlos, da alle nachfolgenden Aufträge von TradePanel sofort geschlossen werden. Sie können TradePanel nicht deaktivieren, da Sie keinen Zugriff mehr auf den VPS haben.

Wenn Sie ein Investor sind, können Sie Ihre Händler, denen Sie die Verwaltung Ihrer Gelder anvertraut haben, auf ähnliche Weise kontrollieren.

Es gibt noch eine weitere Lösung für dieses Problem: Aktivieren Sie die Funktion „Terminal bis zum nächsten Datum schließen“. Diese Option sendet Ihnen eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone, sobald Ihr Verlust -200 $ erreicht. Anschließend werden alle aktuellen Aufträge und Positionen geschlossen und das Terminal beendet. Sie können das Terminal erst wieder am nächsten Datum öffnen, da TradePanel es bei jedem Start automatisch schließt.