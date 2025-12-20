Wie ich heute mit einem KI-freien Scalper 127,38 $ verdient habe

Heutiger Gewinn: 127,38 $ – Alles mit einem einzigen, einfachen, KI-freien Indikator: Advanced Stochastic Scalper





Keine Magie. Keine intransparente KI. Nur reines, transparentes, regelbasiertes Handeln mit dem Advanced Stochastic Scalper auf CHFJPY M5.

Ich habe heute strikt nach seinen Signalen gehandelt – und die Ergebnisse sprechen für sich. Hier geht es nicht um komplexe Algorithmen oder maschinelles Lernen, das den Markt errät. Es geht um disziplinierte Umsetzung klarer, bewährter Stochastic-Logik.

✅ Kaufsignal: Wenn die grüne Linie von unten durch die überverkaufte Zone (untere rote gepunktete Linie) nach oben durchbricht. Sofort alle offenen Verkaufspositionen schließen.

✅ Verkaufssignal: Wenn die grüne Linie von oben durch die überkaufte Zone (obere rote gepunktete Linie) nach unten durchbricht. Sofort alle offenen Kaufpositionen schließen.

✅ Mehrere Signale? Wenn Sie 2–3 aufeinanderfolgende Signale in dieselbe Richtung erhalten – stapeln Sie Ihre Trades! Eröffnen Sie eine neue Position, ohne die vorherige zu schließen. Hier entfaltet sich die eigentliche Scalping-Kraft.

Heute habe ich dies exakt befolgt:

Lang-Position nach dem ersten grünen Pfeil (Abprall aus dem Überverkauften).

Kurz-Position geschlossen, danach erneut lang nach dem zweiten grünen Pfeil.

Scharfen Rückgang mit zwei aufeinanderfolgenden roten Pfeilen erwischt – Lang-Position geschlossen, Short eröffnet.

Letzter grüner Pfeil brachte meinen letzten profitablen Long vor dem Handelsschluss.

Gesamt: 127,38 $ Gewinn aus nur 4–5 Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit. Kein Raten. Keine Verzögerung. Nur klare, mechanische Signale.

📥 Indikator herunterladen:



Für MetaTrader 5: https://www.mql5.com/de/market/product/30312 Für MetaTrader 4:https://www.mql5.com/de/market/product/28824





