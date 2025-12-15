90 % Wachstum in weniger als 2 Monaten – Reale Ergebnisse des Spready TripleEdge EA

Der Spready TripleEdge EA hat einen neuen Meilenstein erreicht: Innerhalb von nur 54 Handelstagen erzielte er auf einem Live-Konto mit einem Startkapital von 1.000 US-Dollar einen nachweisbaren Gewinn von rund 90 %. Das Konto erreichte einen Wert von 1.888,84 US-Dollar, der vollständig über FXBlue nachverfolgt und über den Anleger-Login auf der Produktseite eingesehen werden kann.





Dieses Wachstum wurde ohne Martingale-, Grid-, Durchschnitts- oder Hedging-Strategien erzielt – allein durch eine klare Trendfolgelogik in Kombination mit striktem Risikomanagement.

Key Highlights

Verified Profit: +$888.84 in 54 days on 12-12-2025 (FXBlue link)





Aufgrund der starken Performance am realen Markt wurde der Preis des Expert Advisors von 30 $ auf 99 $ angehoben, während die monatliche Miete von 30 $ weiterhin für Händler verfügbar ist, die ihn vor dem Kauf testen möchten.





