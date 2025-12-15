Demoversion des Grid Manual MT4/MT5

0
Demoversion herunterladen:
GridManual_MT4_Demo - herunterladen
GridManual_MT5_Demo - herunterladen
Öffnen Sie die MetaTrader 4- oder 5-Plattform und gehen Sie zum Ordner "Experts":
- Für MT5 – Schaltfläche „Datei“ im Terminalmenü > „Dateiordner öffnen“ > „MQL5“ > „Experts“
- Für MT4 – Schaltfläche „Datei“ im Terminalmenü > „Dateiordner öffnen“ > „MQL4“ > „Experts“
Kopieren Sie die heruntergeladene Demoversion in den Ordner "Experts".
Aktualisieren Sie die Registerkarte „Experten“ im Fenster „Navigator“ (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte „Experten“ und wählen Sie im Kontextmenü „Aktualisieren“ aus).
Die vollständige Anleitung finden Sie hier.
Die Demoversion hat folgende Einschränkungen: Sie funktioniert nur 14 Tage lang auf einem Demokonto.
Bei Fragen können Sie diese gerne in den Kommentaren unten stellen.