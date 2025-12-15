Demoversion des Grid Manual MT4/MT5

[ English ]— [ Русский ]— [ 中文 ]— [ Español ]— [ Português ]— [ 日本語 ]— [ 한국어 ]— [ Français ]— [ Italiano ]— [ Türkçe ]

Meine Produkte

Demoversion herunterladen:

GridManual_MT4_Demo - herunterladen

GridManual_MT5_Demo - herunterladen

Öffnen Sie die MetaTrader 4- oder 5-Plattform und gehen Sie zum Ordner "Experts":

Für MT5 – Schaltfläche „ Datei “ im Terminalmenü > „ Dateiordner öffnen “ > „ MQL5 “ > „ Experts “

“ im Terminalmenü > „ “ > „ “ > „ “ Für MT4 – Schaltfläche „Datei“ im Terminalmenü > „Dateiordner öffnen“ > „MQL4“ > „Experts“

Kopieren Sie die heruntergeladene Demoversion in den Ordner "Experts".

Aktualisieren Sie die Registerkarte „Experten“ im Fenster „Navigator“ (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte „Experten“ und wählen Sie im Kontextmenü „Aktualisieren“ aus).

Die vollständige Anleitung finden Sie hier

Die Demoversion hat folgende Einschränkungen: Sie funktioniert nur 14 Tage lang auf einem Demokonto.

Bei Fragen können Sie diese gerne in den Kommentaren unten stellen.