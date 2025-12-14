Einstieg in eine Transaktion, wenn die Kanalgrenzen durchbrochen werden, mit einer zusätzlichen Bestätigung

Genaue Handelseingaben sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Handelssystem.
Gut durchdachte Einstiegspunkte sind nicht nur ein technisches Werkzeug, sondern Ihr kreativer Prozess in der Finanzwelt. Jeder präzise Einstieg ist wie ein sicherer Schritt eines Architekten, der ein solides und verlässliches Fundament für Ihr zukünftiges Kapital legt. Es ist die Kunst, das Marktrauschen in eine klare Symphonie der Chancen zu verwandeln, in der Sie der Dirigent und nicht nur ein Zuhörer sind. Wenn Sie diese Fähigkeit beherrschen, wird jeder Trade zu einer bewussten und dynamischen Handlung, erfüllt von Klarheit und Zuversicht in die Zukunft. Einstiegspunkt + Handelsidee = Ein komplettes Handelssystem
Auch als Investor benötigen Sie präzise Einstiegszeitpunkte. Andernfalls laufen Sie Gefahr, zu oft von Fehlinvestitionen überrascht zu werden oder einen Großteil Ihrer Gewinne zu verpassen.
Ich biete Ihnen einen einfachen, aber sehr gewinnbringenden Einstieg in eine Position.
- Der Einstieg erfolgt über einen Kanal aus zwei gleitenden Durchschnitten. Der Kurs berührt die untere Begrenzung des Kanals und schließt dann über der oberen Begrenzung. Anschließend platzieren wir eine Stop-Order in einem bestimmten Abstand zum Hoch des Balkens (das über dem Kanal schloss);
- Um die Richtungen zu filtern, fügen wir einen Trendindikator hinzu. Verwenden Sie Ihren effektivsten Trendindikator.
- Positionsschließung und -überwachung: Wir verwenden Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop. Alle Werte werden als Prozentsatz des aktuellen Symbolpreises angegeben. Pending Orders werden 1 Stunde lang gehalten.
- Das Handelssystem wurde auf XAUUSD, H1 getestet.
Gleitende Durchschnitte lassen sich am einfachsten mithilfe moderner Indikatoren darstellen. Wir verwenden den Moving Average Cross Signal-Indikator (kostenlos, zum Download auf MQL Market) . Die Pfeile markieren die Balken, die die Pending Order ausgelöst haben. Als Trendindikator nutze ich AceTrend .
Indikatorparameter. Alle Parameter sind grundlegend für gleitende Durchschnitte, und falls gewünscht, können Sie einen ähnlichen Kanal aus jedem beliebigen Durchschnittsindikator erstellen.
input group "---=MA SETTING=---" input Smooth_Method MA_Method1 = MODE_T3; // Fast MA Mode input int Length1 = 24 ; // Fast MA input Smooth_Method MA_Method2 = MODE_T3; // Slow MA Mode input int Length2 = 24 ; // Slow MA input ARROW_MODE PaintArrow = 7 ; input Applied_price_ MA_Price1 = PRICE_HIGH_; // Fast MA Price input int Phase1 = 15 ; // Fast MA Phase input int Shift1 = 1 ; // Fast MA Shift input Applied_price_ MA_Price2 = PRICE_LOW_; // Slow MA Price input int Phase2 = 15 ; // Slow MA Phase input int Shift2 = 1 ; input CHANNEL_WIGHT_MODE ChannelMode = 1 ; // Channel Expansion Method input double ChannelWidth = 1 ; // Channel width
AceTrend-Indikatorparameter: vorkonfigurierter, integrierter Satz für XAUUSD H1.
Das System erzielt gute Gewinne bei geringen Drawdowns. Der Screenshot zeigt Beispiele für Trades, die mit diesem System durchgeführt wurden. Der Einstiegspunkt ist jedoch die Grundlage und kann auf verschiedene Weise angewendet werden.