Einstieg in eine Transaktion, wenn die Kanalgrenzen durchbrochen werden, mit einer zusätzlichen Bestätigung

Genaue Handelseingaben sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Handelssystem.



Gut durchdachte Einstiegspunkte sind nicht nur ein technisches Werkzeug, sondern Ihr kreativer Prozess in der Finanzwelt. Jeder präzise Einstieg ist wie ein sicherer Schritt eines Architekten, der ein solides und verlässliches Fundament für Ihr zukünftiges Kapital legt. Es ist die Kunst, das Marktrauschen in eine klare Symphonie der Chancen zu verwandeln, in der Sie der Dirigent und nicht nur ein Zuhörer sind. Wenn Sie diese Fähigkeit beherrschen, wird jeder Trade zu einer bewussten und dynamischen Handlung, erfüllt von Klarheit und Zuversicht in die Zukunft. Einstiegspunkt + Handelsidee = Ein komplettes Handelssystem

Auch als Investor benötigen Sie präzise Einstiegszeitpunkte. Andernfalls laufen Sie Gefahr, zu oft von Fehlinvestitionen überrascht zu werden oder einen Großteil Ihrer Gewinne zu verpassen.





Ich biete Ihnen einen einfachen, aber sehr gewinnbringenden Einstieg in eine Position.

Der Einstieg erfolgt über einen Kanal aus zwei gleitenden Durchschnitten. Der Kurs berührt die untere Begrenzung des Kanals und schließt dann über der oberen Begrenzung. Anschließend platzieren wir eine Stop-Order in einem bestimmten Abstand zum Hoch des Balkens (das über dem Kanal schloss);

Um die Richtungen zu filtern, fügen wir einen Trendindikator hinzu. Verwenden Sie Ihren effektivsten Trendindikator.

Positionsschließung und -überwachung: Wir verwenden Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop. Alle Werte werden als Prozentsatz des aktuellen Symbolpreises angegeben. Pending Orders werden 1 Stunde lang gehalten.

Das Handelssystem wurde auf XAUUSD, H1 getestet.



Gleitende Durchschnitte lassen sich am einfachsten mithilfe moderner Indikatoren darstellen. Wir verwenden den Moving Average Cross Signal-Indikator (kostenlos, zum Download auf MQL Market) . Die Pfeile markieren die Balken, die die Pending Order ausgelöst haben. Als Trendindikator nutze ich AceTrend .



Indikatorparameter. Alle Parameter sind grundlegend für gleitende Durchschnitte, und falls gewünscht, können Sie einen ähnlichen Kanal aus jedem beliebigen Durchschnittsindikator erstellen.

input group "---=MA SETTING=---" input Smooth_Method MA_Method1 = MODE_T3; input int Length1 = 24 ; input Smooth_Method MA_Method2 = MODE_T3; input int Length2 = 24 ; input ARROW_MODE PaintArrow = 7 ; input Applied_price_ MA_Price1 = PRICE_HIGH_; input int Phase1 = 15 ; input int Shift1 = 1 ; input Applied_price_ MA_Price2 = PRICE_LOW_; input int Phase2 = 15 ; input int Shift2 = 1 ; input CHANNEL_WIGHT_MODE ChannelMode = 1 ; input double ChannelWidth = 1 ;

AceTrend-Indikatorparameter: vorkonfigurierter, integrierter Satz für XAUUSD H1.





Das System erzielt gute Gewinne bei geringen Drawdowns. Der Screenshot zeigt Beispiele für Trades, die mit diesem System durchgeführt wurden. Der Einstiegspunkt ist jedoch die Grundlage und kann auf verschiedene Weise angewendet werden.







