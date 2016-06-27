Erhöhen der Effizienz Ihrer linearen Handelssysteme

Einleitung

Der heutige Beitrag zeigt durchschnittlichen MQL5-Programmierern, wie sie mithilfe der sogenannten Potenzierungstechnik mehr Gewinn aus ihren linearen Handelssystemen (Fixed Lot) herausholen können. Der Begriff "Potenzierung" wird hier in Bezug auf Kapitalverwaltungsmodelle angewendet, die die Größe oder Menge der Positionen im Markt gemäß dem eingegangenen Risiko anpassen. Der Grund dafür ist, dass die resultierende Kurve des Eigenkapitals geometrisch, oder exponentiell, ist und die Form einer Parabel annimmt. Der Begriff "linear" wird ebenfalls im vorliegenden Kontext verwendet, der sich in der Mitte zwischen Mathematik und Programmierung befindet. Speziell implementieren wir eine praktische MQL5-Variante der Positionsgrößenbestimmung Fixed Fractional von Ralph Vince.





Abbildung 1. Parabel



Fassen wir Kapitalverwaltungsmodelle kurz zusammen und finden heraus, wie wir eine Variante der Fixed-Fractional-Positionsgrößenbestimmung von Ralph Vince implementieren können. Sind Sie bereit? Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, viel mehr aus Ihren Handelsstrategien herauszuholen!





1. Was sind Kapitalverwaltungsmodelle?





1,2. Fixed Fractional

Kurz gesagt, sind Kapitalverwaltungsmodelle konzeptionelle Rahmen, innerhalb derer Sie Entscheidungen in Bezug auf die Größen Ihrer Positionen, die Verwendung Ihrer Stop Losses und Ihre Margenberechnungen und Handelskosten treffen. Es gibt zahlreiche Kapitalverwaltungsmodelle. Wenn Sie möchten, können Sie Fixed Lot, Fixed Fractional, Fixed Ratio, Kelly's Percentage oder Effective Cost googeln, um Ihre Kenntnis dieser klassischen Grundgerüste zu vertiefen. Wie ich bereits sagte, deckt dieser Beitrag nur eine Variante von Fixed Fractional ab.

Die Grundidee hinter diesem Kapitalverwaltungssystem ist die Dimensionierung von Positionen in Abhängigkeit vom geschätzten mit ihnen verbundenen Risiko. Das Risiko ist bei jedem Abschluss der gleiche Bruchteil der Nettosumme.

Die Gleichung für die Anzahl der Kontrakte bei der Positionsgrößenbestimmung mit festem Bruchteil ist die folgende:





N = f * Equity / Trade Risk





N ist die Anzahl der Kontrakte, f ist der feste Bruchteil (eine Zahl zwischen 0 und 1), Equity ist der aktuelle Wert des Kapitals des Kontos und Trade Risk ist das Risiko des Abschlusses je Kontrakt, für das die Anzahl der Kontrakte berechnet wird. Bitte lesen Sie den Artikel Fixed Fractional Position Sizing von Michael R. Bryant, um mehr über dieses Modell zu erfahren.

Eine interessante Eigenschaft des Fixed-Fractional-Modells ist, dass die Größe der Operationen proportional zur Nettobilanz des Kontos bleibt und es somit theoretisch unmöglich ist, Ihr gesamtes Kapital zu verlieren. Das Risiko eines vollständigen Verlusts ist Null. Da allerdings die Anteile des Risikokapitals geringer sind, wirkt sich eine Serie von gewinn- oder verlustbringenden Operationen nicht drastisch auf die Gewinnkurve aus.







2. Hinzufügen von Fixed Fractional zu Ihrem Handelssystem





2,1. Lineares Handelssystem

Natürlich brauchen Sie zuallererst ein lineares Handelssystem, um in den Genuss des geringen Risikos zu kommen. Dieses System dient sozusagen als Machtbasis. Mit einem linearen System meine ich ein Handelssystem, das sich über einen bestimmten Zeitraum als gewinnbringend erweist und dessen Eigenkapitalkurve einer geraden Linie gleicht. In der Code Base steht beispielsweise mit HawaiianTsunamiSurfer ein sogenanntes lineares Handelssystem zur Verfügung. Seine Eigenkapitalkurve sieht von Januar 2012 bis März 2012 wie eine gerade Linie aus.







Abbildung 2. Eigenkapitalkurve von HawaiianTsunamiSurfer von Januar 2012 bis März 2012

Das Ziel dieses Beitrags ist nicht die Entwicklung eines linearen Handelssystems von Anfang an, sondern, Ihnen die benötigten Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, sodass Sie mehr aus Ihren Systemen herausholen können. Ab jetzt werde ich also annehmen, dass Sie bereits mithilfe des objektorientierten Paradigmas ein solches Handelssystem entwickelt haben. In diesem Fall müssen Sie Ihr Programm um das nachfolgend dargelegte objektorientierte Codestück erweitern.



2,2. CEvolution, die wichtigste MQL5-Klasse zum Erhöhen der Effizienz Ihres Systems

Wir gehen also erneut objektorientiert an das Schreiben unseres EAs heran. Ich empfehle, dass Sie zuerst die Beiträge Eine weitere OOP-Klasse in MQL5 und Erstellung eines nachrichtenbasierten Expert Advisors lesen, um eine technische Grundlage für die Arbeit auf diese objektorientierte Weise zu bilden. Haben Sie die Beiträge bereits gelesen, dann denken Sie daran, dass die in diesen Beiträgen besprochenen Konzepte ein sehr wichtiges Element namens CEvolution beinhalten. Dadurch wird es uns ermöglicht, einige wichtige zeitliche Informationen wie den Status des Roboters zu jedem Zeitpunkt, die Historie der durchgeführten Operationen usw. zu verfolgen.

Diesmal erweitern wir CEvolution um die erforderliche Logik zum Verwalten unseres Kapitals. Da der risikobehaftete Anteil proportional zum Eigenkapital bleibt, das seinerseits nicht konstant ist, muss diese Logik in CEvolution hineinkodiert werden. Oder, vereinfacht ausgedrückt, die Eigenkapitalkurve verändert sich mit der Zeit, was in CEvolution wiedergegeben werden muss. Das ist die abstrahierte Idee hinter unserem objektorientierten Konzept. Ihre Aufgabe ist es nun, die folgende objektorientierte Klasse in Ihr objektorientiertes Handelssystem zu integrieren.

Klasse CEvolution.mqh:



#include <Mine\Enums.mqh> class CEvolution { protected : ENUM_STATUS_EA m_status; ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL m_expEquityLevel; double m_originalEquity; double m_lotSize; public : CEvolution(ENUM_STATUS_EA status,ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL exp_equity_level); ~CEvolution( void ); ENUM_STATUS_EA GetStatus( void ); ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL GetExpEquityLevel( void ); double GetOriginalEquity( void ); double GetLotSize( void ); void SetStatus(ENUM_STATUS_EA status); void SetExpEquityLevel(ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL exp_equity_level); void SetOriginalEquity( double equity); void SetLotSize( double size); double CalcEquityGrowth( double currentEquity); void RefreshExpEquityLevel( double currentEquity); void RefreshLotSize(); }; CEvolution::CEvolution(ENUM_STATUS_EA status,ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL exp_equity_level) { m_status=status; m_expEquityLevel=exp_equity_level; RefreshLotSize(); m_originalEquity= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); } CEvolution::~CEvolution( void ) { } ENUM_STATUS_EA CEvolution::GetStatus( void ) { return m_status; } ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL CEvolution::GetExpEquityLevel( void ) { return m_expEquityLevel; } double CEvolution::GetOriginalEquity( void ) { return m_originalEquity; } double CEvolution::GetLotSize( void ) { return m_lotSize; } void CEvolution::SetStatus(ENUM_STATUS_EA status) { m_status=status; } void CEvolution::SetExpEquityLevel(ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL exp_equity_level) { m_expEquityLevel=exp_equity_level; } void CEvolution::SetOriginalEquity( double equity) { m_originalEquity=equity; } void CEvolution::SetLotSize( double lot_size) { m_lotSize=lot_size; } double CEvolution::CalcEquityGrowth( double currentEquity) { return NormalizeDouble (currentEquity * 100 / m_originalEquity - 100 , 2 ); } void CEvolution::RefreshExpEquityLevel( double currentEquity) { double growth = CalcEquityGrowth(currentEquity); if (growth <= 10 ) { SetExpEquityLevel(LEVEL_ONE); } else if (growth > 10 && growth <= 20 ) { SetExpEquityLevel(LEVEL_TWO); } else if (growth > 20 && growth <= 30 ) { SetExpEquityLevel(LEVEL_THREE); } else if (growth > 30 && growth <= 40 ) { SetExpEquityLevel(LEVEL_FOUR); } else if (growth > 40 && growth <= 50 ) { SetExpEquityLevel(LEVEL_FIVE); } else if (growth > 50 && growth <= 60 ) { SetExpEquityLevel(LEVEL_SEVEN); } else if (growth > 60 && growth <= 70 ) { SetExpEquityLevel(LEVEL_EIGHT); } else if (growth > 70 && growth <= 80 ) { SetExpEquityLevel(LEVEL_NINE); } else if (growth > 90 ) { SetExpEquityLevel(LEVEL_TEN); } } void CEvolution::RefreshLotSize() { switch (m_expEquityLevel) { case LEVEL_ONE: SetLotSize( 0.01 ); break ; case LEVEL_TWO: SetLotSize( 0.02 ); break ; case LEVEL_THREE: SetLotSize( 0.03 ); break ; case LEVEL_FOUR: SetLotSize( 0.04 ); break ; case LEVEL_FIVE: SetLotSize( 0.05 ); break ; case LEVEL_SIX: SetLotSize( 0.06 ); break ; case LEVEL_SEVEN: SetLotSize( 0.07 ); break ; case LEVEL_EIGHT: SetLotSize( 0.08 ); break ; case LEVEL_NINE: SetLotSize( 0.09 ); break ; case LEVEL_TEN: SetLotSize( 0.1 ); break ; } }

Sehen wir uns nun einige wichtige Bestandteile dieser Klasse an.



Bei der Erstellung des Expert Advisors wird der Wert der ursprünglichen Eigenkapitalkurve in m_originalEquity gespeichert:

CEvolution::CEvolution(ENUM_STATUS_EA status,ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL exp_equity_level) { m_status=status; m_expEquityLevel=exp_equity_level; RefreshLotSize(); m_originalEquity= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); }

Die Methode CEvolution::CalcEquityGrowth dient der Berechnung des Wachstums der Eigenkapitalkurve in Bezug auf ihren ursprünglichen Wert:

double CEvolution::CalcEquityGrowth( double currentEquity) { return NormalizeDouble (currentEquity * 100 / m_originalEquity - 100 , 2 ); }

Zuletzt dient CEvolution::RefreshExpEquityLevel der Aktualisierung der Eigenkapitalebene bei jedem Tick (beachten Sie, wie die Methode vollständig vom Wachstum des Eigenkapitals abhängt) und CEvolution::RefreshLotSize der Aktualisierung der Losgröße bei jedem Tick. Der Grund dafür ist, dass Sie diese Informationen in der Methode OnTick Ihres EAs auf folgende Weise aktualisieren müssen:

GetEvolution().RefreshExpEquityLevel( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )); GetEvolution().RefreshLotSize();

Übrigens, diese Lösung erfordert die Nutzung der folgenden benutzerdefinierten MQL5-Aufzählung:



enum ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL { LEVEL_ONE, LEVEL_TWO, LEVEL_THREE, LEVEL_FOUR, LEVEL_FIVE, LEVEL_SIX, LEVEL_SEVEN, LEVEL_EIGHT, LEVEL_NINE, LEVEL_TEN };

2,3. Ihre Entscheidungsfindung



Diese Umsetzung gilt als Variante von Fixed Fractional, bringt aber einige Besonderheiten mit sich. Beispielsweise wird die Eigenkapitalkurve exponentiell steigen, bis sie die sogenannte zehnte Ebene erreicht, woraufhin sie linear wird. Dennoch behältdie Grundidee des konstanten Erhöhens der Größe der Positionen im Verhältnis zur Eigenkapitalkurve bei.

Mit allem, was bisher gesagt wurde, können Sie Ihre Entscheidungen über die Kapitalverwaltung bereits basierend auf dem aktuellen Status Ihres Roboters treffen.



Fügen Sie den folgenden Code in die Methode OnTick Ihres EAs ein:

switch (GetEvolution().GetStatus()) { case BUY: tp = ask + m_takeProfit * _Point ; sl = bid - m_stopLoss * _Point ; GetTrade().PositionOpen(GetBrain().GetSymbol(), ORDER_TYPE_BUY ,m_evolution.GetLotSize(),ask,sl,tp); break ; case SELL: sl = ask + m_takeProfit * _Point ; tp = bid - m_stopLoss * _Point ; GetTrade().PositionOpen(GetBrain().GetSymbol(), ORDER_TYPE_SELL ,m_evolution.GetLotSize(),bid,sl,tp); break ; case DO_NOTHING: break ; }

Ich habe mein neues potenziertes System in ExponentialHawaiian umbenannt.





3. Backtesting Ihres potenzierten Systems



Vergessen Sie nicht, Tests durchzuführen, sobald Sie Ihr System um die oben dargelegte objektorientierte Logik erweitert haben! Ich führe jetzt das Backtesting von ExponentialHawaiian, der Fixed-Fractional-Variante von HawaiianTsunamiSurfer, durch:





Abbildung 3. Eigenkapitalkurve von ExponentialHawaiian von Januar 2012 bis März 2012



Die oben aufgeführte Kurve bleibt exponentiell, während das zugrunde liegende System linear bleibt. Wenn diese Bedingung nicht länger erfüllt wird, wird das System instabil und birgt ein theoretisches Risiko eines vollständigen Verlustes.





Fazit

Wir haben heute gelernt, wie wir größere Gewinne aus unseren linearen Handelssystemen herausholen können – solchen, die ein Fixed-Lot-Kapitalverwaltungssystem nutzen – indem wir sie potenzieren.



Wir haben mit der Vorstellung einiger klassischer Kapitalverwaltungssysteme begonnen (Fixed Lot, Fixed Fractional, Fixed Ratio, Kelly's Percentage, Effective Cost) und beschlossen, uns auf Fixed Fractional zu konzentrieren, ein einfaches Modell, in dem die Größe der Operationen proportional zur Nettobilanz des Kontos bleibt. Letztendlich haben wir ein Handelssystem genommen, das über einen gewissen Zeitraum lineare Ergebnisse zeigte, implementierten eine Variante von Fixed Fractional in MQL5 und testeten die Ergebnisse im Strategietester von MetaTrader.

Erneut haben wir einen objektorientierten Ansatz zum Schreiben unserer Expert Advisors genutzt. Ich empfehle, dass Sie zuerst die Beiträge Eine weitere OOP-Klasse in MQL5 und Erstellung eines nachrichtenbasierten Expert Advisors lesen, um eine technische Grundlage für die Arbeit auf diese objektorientierte Weise zu bilden.

