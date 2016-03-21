und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
JMA adaptive average - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1440
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Verwendung dieses Indikatos ist der beste Weg um Preisspannen mit einer minimalen Verzögerung zu glätten.
Er unterscheidet sich von einem Standard gleitenden Durchschnitt durch eine bessere Glättung, eine höhere Sensitivität und eine geringere Verzögerung.
JMA ist eine Art von AMA (Adaptive Moving Average) und einer der besten Preis-Filter. Der JMA curve hat eine gute Glättung, eine minimale Verzögerung während großen Preisschwankungen und ein minimales Überschwingen am Ende. Beachten Sie dass der JMA Indikator für das Analysieren von schnellen Trends gedacht ist. Aus diesem Grunde ist es nicht empfehlenswert große Werte für den Parameter JMALength_ einzugeben.
Dieser Indikator wurde in drei verschiedenen Varianten geschrieben die aber alle nach der gleiche Arbeitsweise funktioniern. Die Datei JJMA.mq5 verwendet die Klasse CJJMA Aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung der Klasse wird ausführlich in dem folgenden Artikel beschrieben: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Die Dateien JMA.mq5 und JMA_.mq5 benötigen keine weiteren Klassen. The difference is that the second one can be angewendet auf other indicators to get their JMA smoothing.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/427
RSI oscillator mit ultralinearen und JMA Glättungsalgorithmus.T3Taotra
The fan basiert auf 5 T3 gleitenden Durchschnitten für die Trendbestimmung.
Dieser Indikator zeigt den aktuellen Trend und die Unterstützungs- und Widerstandslinien.LRMA
Moving average Indikator mit einer Glättung über lineare Regression.