Die Verwendung dieses Indikatos ist der beste Weg um Preisspannen mit einer minimalen Verzögerung zu glätten.

Er unterscheidet sich von einem Standard gleitenden Durchschnitt durch eine bessere Glättung, eine höhere Sensitivität und eine geringere Verzögerung.

JMA ist eine Art von AMA (Adaptive Moving Average) und einer der besten Preis-Filter. Der JMA curve hat eine gute Glättung, eine minimale Verzögerung während großen Preisschwankungen und ein minimales Überschwingen am Ende. Beachten Sie dass der JMA Indikator für das Analysieren von schnellen Trends gedacht ist. Aus diesem Grunde ist es nicht empfehlenswert große Werte für den Parameter JMALength_ einzugeben.

Dieser Indikator wurde in drei verschiedenen Varianten geschrieben die aber alle nach der gleiche Arbeitsweise funktioniern. Die Datei JJMA.mq5 verwendet die Klasse CJJMA Aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung der Klasse wird ausführlich in dem folgenden Artikel beschrieben: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Die Dateien JMA.mq5 und JMA_.mq5 benötigen keine weiteren Klassen. The difference is that the second one can be angewendet auf other indicators to get their JMA smoothing.



