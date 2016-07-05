Grafische Interfaces IV: Informierende Interface-Elemente (Kapitel 1)

Inhalt

Einleitung

Der erste Artikel Grafische Interfaces I: Vorbereitung der Bibliotheksstruktur (Kapitel 1) betrachtet im Detail den Sinn und Zweck der Bibliothek. Eine vollständige Liste der Links zu den Artikeln finden Sie am Ende von jedem Kapitel. Zudem finden Sie dort eine Möglichkeit das Projekt, entsprechend dem aktuellen Entwicklungszustand, herunterzuladen. Die Dateien müssen in den gleichen Verzeichnissen untergebracht werden, so, wie Sie auch in dem Archiv abgelegt sind.

Zum aktuellen Stand der Entwicklung, beinhaltet die Bibliothek für die Erzeugung von grafischen Interfaces ein Formular und verschiedene Steuerelemente (Controls), welche dem Formular hinzugefügt werden können. Wie zuvor schon erwähnt, sollte sich einer der zukünftigen Artikel mit dem Thema Multi-Window-Modus beschäftigen. Dafür liegt nun alles vor, und wir werden in dem folgenden Kapitel dieses Thema behandeln. In diesem Kapitel schreiben wir Klassen für die Erzeugung der Statusbar und des Tooltip-Elementes.

Das Statusbar Element

Die Statusbar ist eine der informierenden Elemente des grafischen Interfaces. Dieses Element wird für die schnelle Eingabe von wichtigen Daten, Details und Werten verwendet. Auch die MetaTrader Terminals besitzen eine solche Statusbar. Sie besteht aus mehreren Abschnitten (elementen) Das erste Element zeigt Informationen darüber, über welchen Teil des Terminals sich der Mauszeiger befindet oder die Namen der Programm-Kommandos. Es gibt auch Elemente, die die Zeit und die zugehörigen Kursdaten anzeigen, sobald sich der Mauszeiger über dem Bereich eines Charts befindet. Einige Elemente besitzen ein Kontextmenü, welches durch einen Klick mit der linken Maustaste angezeigt werden kann. Auch der MetaEditor Programmeditor besitzt eine Statusbar. Seine Elemente zeigen ebenfalls die Programm-Kommandos an, die Position des Cursors (Zeile/Spalte) und den Text-Eingabemodus (Einfügen/Überschreiben). Weitere Informationen über die Statusbar im Terminal und in dem Programmeditor finden Sie in der dazugehörigen Hilfe (F1).

In diesem Artikel werden wir eine einfache Statusbar, ohne die Möglichkeit ein Kontextmenü hinzuzufügen, erzeugen. Wie auch bei anderen Interfaceelementen, besteht die Statusbar aus verschiedenen einfachen Objekten:

Hintergrund

Elemente.

Trennlinien.

Abbildung 1. Komponenten der Statusbar.

Erzeugen Sie die StatusBar.mqh Datei und beziehen Sie sie in der WndContainer.mqh Datei mit ein, damit sie in der gesamten Bibliothek verfügbar ist. Der nachfolgende Programmcode zeigt die CStatusBar Klasse mit den Virtuellen Standardmethoden, welche in allen Klassen der Controls verwendet werden.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CStatusBar : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CStatusBar( void ); ~CStatusBar( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {} virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); }; CStatusBar::CStatusBar( void ) { } CStatusBar::~CStatusBar( void ) { }

Die OnEvent() und OnEventTimer() Methoden für das Behandeln von Events werden in dieser Version nicht verwendet.

Wir betrachten nun die Eigenschaften der Statusbar. Da wir Objekt-Arrays verwenden, wird es gemeinsame und spezielle Eigenschaften geben. Die speziellen Eigenschaften umfassen nur die Breite des Elementes. Die Liste der gemeinsamen Eigenschaften ist um einiges länger und wird nachfolgend gezeigt.

Gemeinsame Eigenschaften:

Farbe des Hintergrundes und des Rahmens des Hintergrundes.

Textfarbe.

Die Farben für die Trennlinie

Priorität eines Klicks mit der linken Maustaste.

Initialisierung der Eigenschaften-Werte mit Standardwerten innerhalb des Konstruktors. In dem Moment der Erzeugung des Elementes, kann der User diese unter Verwendung der Public-Methoden neu definieren.

class CStatusBar : public CElement { private : int m_width[]; color m_area_color; color m_area_border_color; color m_label_color; int m_zorder; color m_sepline_dark_color; color m_sepline_light_color; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void SeparateLineDarkColor( const color clr) { m_sepline_dark_color=clr; } void SeparateLineLightColor( const color clr) { m_sepline_light_color=clr; } }; CStatusBar::CStatusBar( void ) : m_area_color( C'240,240,240' ), m_area_border_color( clrSilver ), m_label_color( clrBlack ), m_sepline_dark_color( C'160,160,160' ), m_sepline_light_color( clrWhite ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_zorder= 2 ; }

Lassen Sie uns nun die Methoden für die Erzeugung der Statusbar betrachten. Für den Hintergrund verwenden wir das einfache Objekt vom Typ CRectLabel. Ein dynamisches Array von einfachen Objekten des Typs CEdit muss für die Erzeugung des Elementes deklariert werden. The CSeparateLine Klasse wurde zuvor schon entwickelt. Diese Klasse kann als ein unabhängiges Interface Element verwendet werden. In unserem Fall verwenden wir es als eine Komponente unserer Statusbar und dafür benötigen wir ein Array mit diesen Elementen.

Elemente werden mit der Methode CStatusBar::AddItem() vor der Erzeugung der Statusbar hinzugefügt, anderenfalls wird die Erzeugung des grafischen interfaces abgebrochen. Die Anzahl der Elemente kann über den Aufruf der Methode CStatusBar::ItemsTotal() abgefragt werden.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "SeparateLine.mqh" class CStatusBar : public CElement { private : CRectLabel m_area; CEdit m_items[]; CSeparateLine m_sep_line[]; public : bool CreateStatusBar( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateItems( void ); bool CreateSeparateLine( const int line_number, const int x, const int y); public : int ItemsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_items)); } void AddItem( const int width); };

Wir werden nur die CStatusBar::CreateItems() Methode für das Erzeugen der Elemente der Statusbar im Detail besprechen. Alle anderen Methoden haben keine fundamentalen Unterschiede, gegenüber den zuvor schon beschriebenen Methoden.

Die Elemente werden so in dem Bereich des Hintergrundes gesetzt, dass sie nicht ihren Rahmen verdecken. Aus diesem Grunde fügen wir zunächst Ränder mit einem Pixel hinzu. Anschließen wird eine Überprüfung der Anzahl der Elemente durchgeführt. Wenn keine Elemente gesetzt wurden, wird eine entsprechende Nachricht ausgegeben und die Erzeugung des grafischen Interfaces wird abgebrochen.

Wie legen fest, dass wenn die Breite des ersten Element ist nicht definiert ist, sie automatisch berechnet wird. Die Breite der Statusbar sollte der Breite des Formulars entsprechen, zu welchem die Statusbar hinzugefügt wird. (Zwei Pixel kleiner, damit sie sich innerhalb des Formulars befindet) Um die Breite des ersten Elementes ermitteln zu können, wird die Breite der anderen Elemente aufaddiert und dieser Wert von der Breite des Formulars abgezogen.

Anschließend folgt die Schleife, in welcher die Elemente der Statusbar erzeugt werden und dann die Schleife für die Erzeugung der Trennlinien. Die Koordinaten für die Trennlinien werden in Relation zu den Koordinaten von jedem Element berechnen. Für das erste Element wird keine Trennlinie erzeugt. Aus diesem Grunde ist die Anzahl der Trennlinien immer um einen kleiner als die Anzahl der Elemente.

bool CStatusBar::CreateItems( void ) { int l_w= 0 ; int l_x=m_x+ 1 ; int l_y=m_y+ 1 ; int items_total=ItemsTotal(); if (items_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > This method is to be called, " "if a group contains at least one item! Use the CStatusBar::AddItem() method" ); return ( false ); } if (m_width[ 0 ]< 1 ) { for ( int i= 1 ; i<items_total; i++) l_w+=m_width[i]; m_width[ 0 ]=m_wnd.XSize()-l_w-(items_total+ 2 ); } for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { string name=CElement::ProgramName()+ "_statusbar_edit_" + string (i)+ "__" +( string )CElement::Id(); l_x=(i> 0 )? l_x+m_width[i- 1 ] : l_x; if (!m_items[i].Create(m_chart_id,name,m_subwin,l_x,l_y,m_width[i],m_y_size- 2 )) return ( false ); m_items[i].Description( "" ); m_items[i].TextAlign( ALIGN_LEFT ); m_items[i].Font(FONT); m_items[i].FontSize(FONT_SIZE); m_items[i].Color(m_label_color); m_items[i].BorderColor(m_area_color); m_items[i].BackColor(m_area_color); m_items[i].Corner(m_corner); m_items[i].Anchor(m_anchor); m_items[i].Selectable( false ); m_items[i].Z_Order(m_zorder); m_items[i].ReadOnly( true ); m_items[i].Tooltip( "

" ); m_items[i].XGap(l_x-m_wnd.X()); m_items[i].YGap(l_y-m_wnd.Y()); m_items[i].X(l_x); m_items[i].Y(l_y); m_items[i].XSize(m_width[i]); m_items[i].YSize(m_y_size- 2 ); CElement::AddToArray(m_items[i]); } for ( int i= 1 ; i<items_total; i++) { l_x=m_items[i].X(); CreateSeparateLine(i,l_x,l_y+ 2 ); } return ( true ); }

Wir benötigen noch eine Public-Methode für die Veränderung des Textes in jedem Element. Wie erzeugen diese Methode und nennen Sie CStatusBar::ValueToItem(). Als Parameter erhält sie die Nummer des Indexes und die Textzeile, die von dem Element angezeigt werden soll.

class CStatusBar : public CElement { public : void ValueToItem( const int index, const string value ); }; void CStatusBar::ValueToItem( const int index, const string value ) { int array_size=::ArraySize(m_items); if (array_size< 1 || index< 0 || index>=array_size) return ; m_items[index].Description( value ); }

Test der Statusbar

Es ist nun alles bereit für einen ersten Test der Statusbar. Für den Test verwenden wir den ersten EA aus dem vorherigen Teil dieser Serie (dem dritten Teil). Behalten Sie das Hauptmenü und 5 Buttons vom Typ CIconButton Und entfernen Sie alle anderen Controls. die StatusBar.mqh Datei wurde bereits in die Bibliothek mit einbezogen und somit können die Instanzen und Methoden für das Erzeugen der Statusbar in der CProgram Klasse erzeugt werden.

Wir erzeugen eine Statusbar, die aus zwei Elementen besteht. Die Breite des ersten Elementes geben wir nicht an und somit wird diese automatisch berechnet. Nach der Erzeugung der Statusbar, legen Sie den Text «For Help, press F1» in dem ersten Element als Beispiel fest.

class CProgram : public CWndEvents { private : CStatusBar m_status_bar; private : #define STATUSBAR1_GAP_X ( 1 ) #define STATUSBAR1_GAP_Y ( 175 ) bool CreateStatusBar( void ); }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateStatusBar()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); } bool CProgram::CreateStatusBar( void ) { #define STATUS_LABELS_TOTAL 2 m_status_bar.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+STATUSBAR1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+STATUSBAR1_GAP_Y; int width[]={ 0 , 110 }; m_status_bar.YSize( 24 ); for ( int i= 0 ; i<STATUS_LABELS_TOTAL; i++) m_status_bar.AddItem(width[i]); if (!m_status_bar.CreateStatusBar(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_status_bar.ValueToItem( 0 , "For Help, press F1" ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_status_bar); return ( true ); }

Das zweite Element der Statusbar soll die lokale Zeit anzeigen. Dafür fügen wir den nachfolgenden Code dem Timer der Anwendung hinzu. Das bedeutet, dass das Element alle 500 Millisekunden aktualisiert wird.

void CProgram::OnTimerEvent( void ) { CWndEvents::OnTimerEvent(); static int count= 0 ; if (count< 500 ) { count+=TIMER_STEP_MSC; return ; } count= 0 ; m_status_bar.ValueToItem( 1 , TimeToString ( TimeLocal (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); m_chart.Redraw(); }

Wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sollte das Ergebnis wie in dem nachfolgenden Screenshot gezeigt aussehen:

Abbildung 2. Test des Statusbar-Elementes

Wir haben die Entwicklung der Klasse für die Erzeugung des Statusbar-Elementes abgeschlossen. Sie finden die vollständigen Versionen in den Dateien die diesem Artikel beigefügt sind.

Das Tooltip Element

Jetzt schreiben wir die Klasse für die Erzeugung von Tooltips. In dem vierten Kapitel des ersten Teils dieser Serie, wo wir die Funktionen für Formular-Buttons besprochen haben, haben wir erklärt, warum dieses Element eine separate Klasse benötigt. Kurz gesagt, Tooltips müssen mit einer nicht limitierte Anzahl von Symbolen umgehen können und die Option besitzen, bestimmten Wörter hervorzuheben. Um dieses implementieren zu können, verwenden wir eine Klasse für das Zeichnen von Elementen. Ein Beispiel dafür, wie Interface-Elemente gezeichnet werden können, haben wir zuvor schon gezeigt. Die CSeparateLine Klasse für das Erzeugen der Trennlinie, wurde in dem zweiten Kapitel des zweiten Teils dieser Serie geschrieben. Nun folgen wir dem gleichen Prinzip und erzeugen eine Klasse für Tooltips.

Abbildung 3. Ein Beispiel von einem Tooltip in Word.

Erzeugen Sie die Tooltip.mqh Datei und beziehen Sie sie in der WndContainer.mqh Datei mit ein. Erzeugen sie dann in der neuen Datei eine Klasse mit den bereits bekannten Standardmethoden für alle Interface-Elemente. In dieser Klasse benötigen wir neben dem Pointer zu dem Formular einen Pointer zu dem Element zu welchen das Tooltip hinzugefügt wird und eine Methode für das Abspeichern dieses Pointers.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CTooltip : public CElement { private : CWindow *m_wnd; CElement *m_element; public : void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=::GetPointer( object ); } void ElementPointer(CElement & object ) { m_element=::GetPointer( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); }; CTooltip::CTooltip( void ) { } CTooltip::~CTooltip( void ) { }

Die Eigenschaften, die von dem User vor der Erzeugung des Tooltips festgelegt werden können:

Kopfteil.

Array mit Zeilen.

Andere Eigenschaften besitzen Standardwerte. Diese sind:

Farbverläufe des Tooltip Hintergrundes;



die Farbe des Rahmens des Hintergrundes;

Farbe der Kopfzeile;

Textfarbe;

Alpha-Kanal. Für das Verwalten der Transparenz eines Tooltips.

Das Array mit Zeilen kann Zeile für Zeile dem Tooltip vor seiner Erzeugung mit der Methode CTooltip::AddString() hinzugefügt werden.

class CTooltip : public CElement { private : string m_header; string m_tooltip_lines[]; uchar m_alpha; color m_text_color; color m_header_color; color m_border_color; color m_array_color[]; public : void Header( const string text) { m_header=text; } void AddString( const string text); }; CTooltip::CTooltip( void ) : m_header( "" ), m_alpha( 0 ), m_text_color( clrDimGray ), m_header_color( C'50,50,50' ), m_border_color( C'118,118,118' ), m_gradient_top_color( clrWhite ), m_gradient_bottom_color( C'208,208,235' ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } void CTooltip::AddString( const string text) { int array_size=:: ArraySize (m_tooltip_lines); :: ArrayResize (m_tooltip_lines,array_size+ 1 ); m_tooltip_lines[array_size]=text; }

Ähnlich wie bei der Klasse für die Trennlinien, verwenden wir für die Erzeugung des Tooltips die CRectCanvas Klasse und zwei Methoden (public und private).

class CTooltip : public CElement { private : CRectCanvas m_canvas; public : bool CreateTooltip ( const long chart_id, const int subwin); private : bool CreateCanvas( void ); };

Zu der Überprüfung des Pointers zu dem Formular, zu welchem das Element hinzugefügt wird, überprüft die CTooltip::CreateTooltip() public Methode auch den Pointer zu dem Element, für welches dieses Tooltip bestimmt ist.. Falls es diesen Pointer gibt, dann werden die Koordinaten des Tooltips In Relation zu den Koordinaten des Elementes berechnet. In unserem Fall ist das einen Pixel unterhalb der unteren Grenze des Elementes.

bool CTooltip::CreateTooltip( const long chart_id, const int subwin) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Before creating the tooltip, the class must be passed " "the form pointer: CTooltip::WindowPointer(CWindow &object)." ); return ( false ); } if (:: CheckPointer (m_element)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Before creating the tooltip, the class must be passed " "the element pointer: CTooltip::ElementPointer(CElement &object)." ); return ( false ); } m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =m_element.X(); m_y =m_element.Y2()+ 1 ; CElement::XGap(m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap(m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateTooltip()) return ( false ); return ( true ); }

Anders wie bei den ähnliche Methoden in der CSeparateLine Klasse, werden in der CTooltip::CreateCanvas() private Methode für die Erzeugung der Arbeitsfläche, Die folgenden Aktionen ausgeführt anstelle des Zeichnens nach der Erzeugung eines Objektes und der Festlegung der Eigenschaften.

Festlegen der Größe des Arrays für Farbverläufe für den Hintergrund des Tooltips. Die Größe des Arrays entspricht der Anzahl der Pixel der Höhe des Objektes (Die Größe der Y -Achse).

-Achse). Initialisierung des Farbverlauf-Arrays

Säubern der Arbeitsfläche. Festlegen der Transparenz auf 100%. Der Wert des Alphakanals ist Zero.

Am Ende der Methode wird das Objekt dem gemeinsamen Array der Elemente hinzugefügt. Nachfolgend wird der Programmcode dieser Methode gezeigt.

bool CTooltip::CreateCanvas( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_help_tooltip_" +( string )CElement::Id(); if (!m_canvas.CreateBitmapLabel(m_chart_id,m_subwin,name,m_x,m_y,m_x_size,m_y_size, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) return ( false ); if (!m_canvas.Attach(m_chart_id,name,m_subwin, 1 )) return ( false ); m_canvas.Background( false ); m_canvas.XGap(m_x-m_wnd.X()); m_canvas.YGap(m_y-m_wnd.Y()); CElement::GradientColorsTotal(m_y_size); :: ArrayResize (m_array_color,m_y_size); CElement::InitColorArray(m_gradient_top_color,m_gradient_bottom_color,m_array_color); m_canvas.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); m_canvas.Update(); m_alpha= 0 ; CElement::AddToArray(m_canvas); return ( true ); }

Lassen Sie uns die Methoden für das Zeichnen eines Vertikalen Farbverlaufs und des Rahmens betrachten. Für den Farbverlauf gibt es bereits in dem Moment der Erzeugung der Arbeitsfläche ein initialisiertes Array mit den benötigten werten. Das ist der Grund warum wir lediglich Zeile für Zeile eine Linie mit der Farbe aus dem Array innerhalb einer Schleife zeichnen können, wobei die Anzahl der Durchläufe gleich der Höhe der Arbeitsfläche ist (Pixel). Für das Zeichnen des Rahmens, werden am Anfang der Methode Arrays mit den Koordinaten für jede Seite der Arbeitsfläche deklariert und initialisiert. Nachdem der Rahmen gezeichnet worden ist, runden wir die Ecken mit einem Pixel ab und dann fügen wir vier weitere Pixel in denvVier Ecken innerhalb der Arbeitsfläche hinzu.

Beide Methoden haben lediglich einen Parameter, den Alphakanal. Das bedeutet, dass wir den Grad der Transparenz des Farbverlaufes und des Rahmens mit dem Aufruf der Methode angeben können.

void CTooltip::VerticalGradient( const uchar alpha) { int x1= 0 ; int x2=m_x_size; for ( int y= 0 ; y<m_y_size; y++) m_canvas.Line(x1,y,x2,y,:: ColorToARGB (m_array_color[y],alpha)); } void CTooltip::Border( const uchar alpha) { color clr=m_border_color; int x_size =m_canvas.X_Size()- 1 ; int y_size =m_canvas.Y_Size()- 1 ; int x1[ 4 ]; x1[ 0 ]= 0 ; x1[ 1 ]=x_size; x1[ 2 ]= 0 ; x1[ 3 ]= 0 ; int y1[ 4 ]; y1[ 0 ]= 0 ; y1[ 1 ]= 0 ; y1[ 2 ]=y_size; y1[ 3 ]= 0 ; int x2[ 4 ]; x2[ 0 ]=x_size; x2[ 1 ]=x_size; x2[ 2 ]=x_size; x2[ 3 ]= 0 ; int y2[ 4 ]; y2[ 0 ]= 0 ; y2[ 1 ]=y_size; y2[ 2 ]=y_size; y2[ 3 ]=y_size; for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) m_canvas.Line(x1[i],y1[i],x2[i],y2[i],:: ColorToARGB (clr,alpha)); clr= clrBlack ; m_canvas.PixelSet( 0 , 0 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); m_canvas.PixelSet( 0 ,m_y_size- 1 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 1 , 0 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 1 ,m_y_size- 1 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); clr= C'180,180,180' ; m_canvas.PixelSet( 1 , 1 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); m_canvas.PixelSet( 1 ,m_y_size- 2 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 2 , 1 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 2 ,m_y_size- 2 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); }

Lassen Sie uns festlegen, dass das Tooltip sofort auftaucht, wenn sich der Mauszeiger über einem Element befindet und wenn der Mauszeiger den Bereich des Elementes verlässt, das Tooltip ausfadet.

Lassen Sie uns die CTooltip::ShowTooltip() Methode für das Anzeigen des Tooltips erzeugen. Zu Beginn der Methode wird eine Überprüfung des Wertes des m_alpha -Kanals durchgeführt. Falls der Wert des Alphakanals gleich oder größer als 255 ist, bedeutet das, dass das Programm bereits an dieser Stelle war und das Tooltip zu 100% sichtbar ist. Andernfalls müssen im nächsten Schritt die Koordinaten und die Ränder für die Kopfzeile des Tooltips gesetzt werden und der Farbverlauf und der Rahmen gezeichnet werden. Falls der Anwender keinen Text für die Kopfzeile angegeben hat, dann wird die Kopfzeile auch nicht gezeichnet. Wenn ein Text angegeben wurde, dann werden die Schriftparameter gesetzt und die Kopfzeile wird gezeichnet.

Anschließend werden die Koordinaten für den Haupttext des Tooltips festgelegt, unter Berücksichtigung der Anwesenheit einer Kopfzeile. Anschließend werden die Parameter für den Haupttext gesetzt. Anders als die fette Schriftart der Kopfzeile (FW_BLACK), erhält die Schrift für den Haupttext keine hervorhebenden Merkmale (FW_THIN). Anschließend wird der Text über eine Schleife auf die Arbeitsfläche gebracht. Die Y Koordinate wird für jede Zeile (Iteration) neu eingestellt. Zum Schluss wird die Arbeitsfläche für die Darstellung der Veränderungen aktualisiert und eine Hinweis für ein komplett sichtbares Tooltip wird gesetzt. Nachfolgend wird der Programmcode dieser Methode gezeigt.

void CTooltip::ShowTooltip( void ) { if (m_alpha>= 255 ) return ; int x = 5 ; int y = 5 ; int y_offset = 15 ; VerticalGradient( 255 ); Border( 255 ); if (m_header!= "" ) { m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_BLACK ); m_canvas. TextOut (x,y,m_header,:: ColorToARGB (m_header_color), TA_LEFT | TA_TOP ); } x=(m_header!= "" )? 15 : 5 ; y=(m_header!= "" )? 25 : 5 ; m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_THIN ); int lines_total=:: ArraySize (m_tooltip_lines); for ( int i= 0 ; i<lines_total; i++) { m_canvas. TextOut (x,y,m_tooltip_lines[i],:: ColorToARGB (m_text_color), TA_LEFT | TA_TOP ); y=y+y_offset; } m_canvas.Update(); m_alpha= 255 ; }

Lassen Sie uns eine Methode für das Ausfaden des Tooltips schreiben und sie CTooltip::FadeOutTooltip() nennen. Zu Beginn dieses Verfahren wird eine rückwärts Prüfung für den Wert des Alphakanals durchgeführt. Das bedeutet, wenn es eine komplette Transparenz gibt, dann gibt es keinen Grund fortzufahren. Falls dieses nicht der Fall ist, dann wird die Arbeitsfläche in einer Schleife solange neu gezeichnet, bis die komplette Transparenz erreicht ist. Der vollständige Programmcode diese Methode wird nachfolgend gezeigt.

void CTooltip::FadeOutTooltip( void ) { if (m_alpha< 1 ) return ; int y_offset= 15 ; uchar fadeout_step= 7 ; for ( uchar a=m_alpha; a>= 0 ; a-=fadeout_step) { if (a-fadeout_step< 0 ) { a= 0 ; m_canvas.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); m_canvas.Update(); m_alpha= 0 ; break ; } int x = 5 ; int y = 5 ; VerticalGradient(a); Border(a); if (m_header!= "" ) { m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_BLACK ); m_canvas. TextOut (x,y,m_header,:: ColorToARGB (m_header_color,a), TA_LEFT | TA_TOP ); } x=(m_header!= "" )? 15 : 5 ; y=(m_header!= "" )? 25 : 5 ; m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_THIN ); int lines_total=:: ArraySize (m_tooltip_lines); for ( int i= 0 ; i<lines_total; i++) { m_canvas. TextOut (x,y,m_tooltip_lines[i],:: ColorToARGB (m_text_color,a), TA_LEFT | TA_TOP ); y=y+y_offset; } m_canvas.Update(); } }

Nun haben wir alles was dafür notwendig ist, um ein Tooltip zu erzeugen und zu zeichnen. Die Methoden müssen in den Eventhandler des Elementes aufgerufen werden. Um herauszufinden, ob auf dem Formular der Button für die Anzeige von Tooltips gedrückt wurde, erzeugen wir in der CWindow-Klasse die >CWindow::TooltipBmpState() Methode.

class CWindow : public CElement { public : bool TooltipBmpState( void ) const { return (m_button_tooltip.State()); } };

Falls sich jetzt der Fokus auf diesem Element befindet, wird der Tooltip angezeigt (unter der Voraussetzung dass der Tooltip-Display-Modus aktiviert ist.) Falls sich der Mauszeiger außerhalb des Bereiches des Elementes befindet oder das Formular gesperrt ist, dann wird der Tooltip wieder versteckt.

void CTooltip::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (!m_wnd.TooltipBmpState()) return ; if (m_wnd.IsLocked()) { FadeOutTooltip(); return ; } if (m_element.MouseFocus()) ShowTooltip(); else FadeOutTooltip(); return ; } }

Test des Tooltip Elementes

Jetzt können wir es testen und ansehen wie es funktioniert. Es gibt zurzeit fünf Buttons auf dem Formular unseres Test EA. Lassen Sie uns einen Tooltip für jeden Button erstellen. Deklarieren Sie fünf Instanzen der CTooltip Klasse und fünf Methoden. Als Beispiel zeigen wir hier nur die Implementation für einen dieser Buttons.

class CProgram : public CWndEvents { private : CTooltip m_tooltip1; CTooltip m_tooltip2; CTooltip m_tooltip3; CTooltip m_tooltip4; CTooltip m_tooltip5; private : bool CreateTooltip1( void ); bool CreateTooltip2( void ); bool CreateTooltip3( void ); bool CreateTooltip4( void ); bool CreateTooltip5( void ); }; bool CProgram::CreateTooltip5( void ) { #define TOOLTIP5_LINES_TOTAL 3 m_tooltip5.WindowPointer(m_window1); m_tooltip5.ElementPointer(m_icon_button5); string text[]= { "Control \"Icon button\" (5)." , "This is the second line of the tooltip." , "This is the third line of the tooltip." }; m_tooltip5.Header( "Icon Button 5" ); m_tooltip5.XSize( 250 ); m_tooltip5.YSize( 80 ); for ( int i= 0 ; i<TOOLTIP5_LINES_TOTAL; i++) m_tooltip5.AddString(text[i]); if (!m_tooltip5.CreateTooltip(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_tooltip5); return ( true ); }

Die Erzeugung von Tooltips muss bei dem Verfahren zum Erstellen der grafischen Benutzeroberfläche zuletzt durchgeführt werden, sodass sie am Ende des Elementarrays in der Basis sind. Auf diese Weise sind die Tooltips immer oberhalb der anderen Objekte des Charts.

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateTooltip1()) return ( false ); if (!CreateTooltip2()) return ( false ); if (!CreateTooltip3()) return ( false ); if (!CreateTooltip4()) return ( false ); if (!CreateTooltip5()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Um den Tooltip-Button in dem Moment seiner Erzeugung auf dem Formular anzeigen zu können, verwenden Sie die CWindow::UseTooltipsButton() Methode.

bool CProgram::CreateWindow1( const string caption_text) { CWndContainer::AddWindow(m_window1); int x= 1 ; int y= 20 ; m_window1.Movable( true ); m_window1.XSize( 251 ); m_window1.YSize( 200 ); m_window1.UseTooltipsButton(); m_window1.CaptionBgColor( clrCornflowerBlue ); m_window1.CaptionBgColorHover( C'150,190,240' ); if (!m_window1.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text,x,y)) return ( false ); return ( true ); }

Sie sollten das gleiche Ergebnis, wie es in dem nachfolgenden Screenshot gezeigt ist, erhalten.

Abbildung 4. Tooltip-Test.

Es sieht gut aus und arbeitet einwandfrei! Jetzt benötigt dieses Elements ein privates Array in der Pointer-Basis. Wenn wir den Multi-Window-Modus entwickeln, wird sichtbar, in welchen Fällen wir ein solches Array benötigen.

Privates Array für Tooltips

Gehen Sie zu der CWndContainer Klasse und erweitern Sie sie mit neuen Elementen. Der WindowElements Struktur muss ein privates Array für Tooltips hinzugefügt werden. Wir erzeugen zudem (1) die CWndContainer::TooltipsTotal() Methode für die Abfrage der Nummer des Tooltips und (2) die CWndContainer::AddTooltipElements() Methode um den Tooltip-Pointer dem privaten Array hinzuzufügen.

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CTooltip *m_tooltips[]; }; WindowElements m_wnd[]; public : int TooltipsTotal( const int window_index); private : bool AddTooltipElements( const int window_index,CElement &object); }; int CWndContainer::TooltipsTotal( const int window_index) { if (window_index>=:: ArraySize (m_wnd)) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_tooltips)); } bool CWndContainer::AddTooltipElements( const int window_index,CElement &object) { if (object.ClassName()!= "CTooltip" ) return ( false ); CTooltip *t=:: GetPointer (object); AddToRefArray(t,m_wnd[window_index].m_tooltips); return ( true ); }

Die CWndContainer::AddTooltipElements() Methode muss in der CWndContainer::AddToElementsArray() public Methode aufgerufen werden, welche in der benutzerdefinierten Klasse für das Hinzufügen von Elementen zu der Basis verwendet wird. Eine abgekürzte Version wird in dem nachfolgenden Code gezeigt.

void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement & object ) { if (AddTooltipElements(window_index, object )) return ; }

Die Entwicklung der Klasse für die Erzeugung von Tooltips ist nun abgeschlossen. Sie können eine vollständige Version am Ende dieses Artikels herunterladen.

Schlussfolgerung

In diesem Artikel haben wir die Entwicklung einer Statusbar und des Tooltip-Elementes betrachtet. In dem nächsten Kapitel werden wir Multi-Fenster-Interfaces entwickeln und das Managementsystem für die Prioritäten der linken Maustaste besprechen.

Sie können das Material des ersten Teils dieser Serie über die angehängten Dateien herunterladen und testen. Wenn Sie fragen zur Verwendung dieses Materials haben, dann können Sie zunächst auf die detaillierte Beschreibung in dem Artikel zu dieser Bibliothek zurückgreifen oder Sie stellen Ihre Frage(n) in den Kommentaren zu diesem Artikel.

Liste der Artikel (Kapitel) des vierten Teils: