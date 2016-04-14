Die Übertragung eines Indikatorcodes in einen Expertcode. Die Struktur eines Indikators

iBars ( string symbol, int timeframe);

Natürlich könnten wir den Indikatorcode einfach in Teilen in einen EA-Code übertragen, wenn wir annehmen, dass wir diesen Indikator im Expert Advisor für die Arbeit auf dem aktuellen Chart nur einmal brauchen! Wenn der Indikator zweimal verwendet wird, dann könnten wir einfach im zweiten Fall die Namen aller Indikatorvariablen ändern und den Code noch mal hinzufügen. Aber in diesem Fall wird der Expert Advisor komplizierter sein.Die Aufgabe der Verarbeitung von Daten aus anderen Timeframes wird auch leicht gelöst. Ersetzen wir im Indikator die vorbestimmten Variablen Bars um die Zeitreihenanordnungen

NULL - на string symbol;, 0(in Zeitreihenanordnungen) - um int timeframe;, Close[bar] - на



iClose ( string symbol, int timeframe, bar);

und so weiter.



Lassen Sie uns nun die Zeilen des Indikators analysieren:



if (counted_bars < 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--;

Die angebotene Ersetzung der Funktion IndicatorCounted() der Indikatorstruktur der Variable counted_bars wird in unserer Variante nie kleiner als Null sein. Also die Zeilen:



if (counted_bars < 0 ) return (- 1 );

im EA-Code kann man löschen. Mit den nächsten beiden Zeilen:



if (counted_bars > 0 ) counted_bars--;

Es ist das Gleiche. Sie sollten gelöscht werden, denn sie verlangsamen nur die Arbeit des Expertes durch die unnötigen Neuberechnungen des ersten Bars und diese Prüfung ist im EA-Code absolut nutzlos. Danach wird der endgültige Code im EA für die Übertragung so aussehen:



extern int period0 = 15 ; extern int period1 = 15 ; extern int period2 = 15 ; double Ind_Buffer0[]; double Ind_Buffer1[]; double Ind_Buffer2[]; string symbol; int timeframe; int init() { symbol = Symbol (); timeframe = 240 ; return ( 0 ); } int start() { int IBARS = iBars (symbol, timeframe); if (IBARS < period0 + period1 + period2) return ( 0 ); if ( ArraySize (Ind_Buffer0) < IBARS) { ArraySetAsSeries (Ind_Buffer0, false ); ArraySetAsSeries (Ind_Buffer1, false ); ArraySetAsSeries (Ind_Buffer2, false ); ArrayResize (Ind_Buffer0, IBARS); ArrayResize (Ind_Buffer1, IBARS); ArrayResize (Ind_Buffer2, IBARS); ArraySetAsSeries (Ind_Buffer0, true ); ArraySetAsSeries (Ind_Buffer1, true ); ArraySetAsSeries (Ind_Buffer2, true ); } static int IndCounted; double Resalt0, Resalt1, Resalt2; int limit, MaxBar, bar, counted_bars = IndCounted; IndCounted = IBARS - 1 ; limit = IBARS - counted_bars - 1 ; MaxBar = IBARS - 1 - (period0 + period1 + period2); if (limit > MaxBar) { limit = MaxBar; for (bar = IBARS - 1 ; bar >= 0 ; bar--) { Ind_Buffer0[bar] = 0.0 ; Ind_Buffer1[bar] = 0.0 ; Ind_Buffer2[bar] = 0.0 ; } } for (bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { Ind_Buffer1[bar] = Resalt1; } for (bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { Ind_Buffer2[bar] = Resalt2; } for (bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { Ind_Buffer0[bar] = Resalt0; } return ( 0 ); }

if (bar == 1 ) if (((limit == 1 ) && (time == Time [ 2 ])) || (limit > 1 )) { time = Time [ 2 ]; PRICE = price; TREND = trend; RESALT = Resalt; }



time = Time [ 1 ]; Dieses Fragment sollte zum Speichern der Variablenwerte nicht auf dem ersten, sondern auf nullwertigen Bar geändert werden. Alle 1 sollten im Code um 0 ersetzt werden, und 2 um 1. Und wenn der Code nicht auf dem aktuellem Chart verwendet wird, sondern auf irgendwelchem anderen, dann sollte der Aufruf zum Array durch die Zeitreihenanordnung ersetzt werden durch

time = iTime (symbol, timeframe, 1 ); Als Ergebnis haben wir das folgende geänderte Fragment:

if (bar == 0 ) if (((limit == 0 ) && (time == iTime (symbol, timeframe, 1 ))) || (limit > 0 )) { time = iTime (symbol, timeframe, 1 ); PRICE = price; TREND = trend; RESALT = Resalt; } Im Indikatorcode können auch von mir entwickelten Funktionen der Glättung wie XXXSeries() sein. Um die Fragmente mit solchen Funktionen im EA-Code zu verwenden, sollten diese Funktionen durch die EA-Analoge ersetzt werden.

Fazit

In diesem Moment ist es zweifellos, dass der angebotene Algorithmus einen Indikator-Code in einen EA-Code in dieser Form zu übertragen, ist eher umständlich und nicht optimal, aber der Zweck dieses Artikels ist nicht eine genaue Beschreibung aller Einzelheiten dieses Prozesses. Die Hauptidee dieses Artikels ist eine allgemeine Vorstellung von Indikatoren zu geben und die Analyse der allgemeinen Idee, den Code in einer maximal einfachen Form zu übertragen, und das nicht mit sekundären Details kompliziert zu machen. Ich finde, dass wir dieses Ziel erreicht haben! Im nächsten Artikel werden wir die allgemeine Struktur eines Expert Advisors und Strukturschemas der Indikatorfunktionen analysieren.

