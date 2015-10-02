Lite_EXPERT2.mqh: Exemplos da implementação do Expert Advisor

Introdução

Em meu artigo anterior intitulado "Lite_EXPERT2.mqh: Kit Funcional para Desenvolvedores de Expert Advisors", eu familiarizei os leitores com as funções do Lite_EXPERT2.mqh. Neste artigo, vou dar exemplos reais de implementação do Expert Advisor que usam essas funções. Eu acredito que a operação das funções de negociação não é materialmente

OpenBuyOrder1_() OpenSellOrder1_() OpenBuyOrder2_() OpenSellOrder2_() OpenBuyLimitOrder1_() OpenBuyStopOrder1_() OpenSellLimitOrder1_() OpenSellStopOrder1_() Make_BuyTrailingStop_() Make_SellTrailingStop_()

diferente das funções semelhantes fornecidas no arquivo Lite_EXPERT1.mqh,



É improvável que cause qualquer confusão a inicialização de mais algumas variáveis externas (ver Exp_0_1.mq4 e Exp_0.mq4; Exp_1.mq4 e EXP_1_1.mq4). Portanto, não há absolutamente nenhuma necessidade de voltar a elas mais uma vez. Vou prosseguir diretamente aos exemplos construídos, utilizando as funções de negociação que usam valores absolutos dos níveis de preços do gráfico como variáveis externas para ordens pendentes.

ddOpenBuyOrder1_() dOpenSellOrder1_() dOpenBuyOrder2_() dOpenSellOrder2_() dOpenBuyLimitOrder1_() dOpenBuyStopOrder1_() dOpenSellLimitOrder1_() dOpenSellStopOrder1_() dModifyOpenBuyOrder_() dModifyOpenSellOrder_() dModifyOpenBuyOrderS() dModifyOpenSellOrderS() dMake_BuyTrailingStop_() dMake_SellTrailingStop_()

As estratégias de negociação que serão discutidas neste artigo são baseadas no indicador Average True Range, então é com este assunto que eu vou começar este artigo.







Usando o Indicador Average True Range em Sistemas Mecânicos de Negociação

O indicador Average True Range (doravante - ATR) foi desenvolvido por Welles Wilder e introduzido pela primeira vez no seu livro "Novos conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação" em 1978. Este indicador tornou-se bastante popular e ainda é incluído em muitos pacotes de software de análise técnica. O indicador ATR em si não indica direções da tendência atual, mas fornece uma imagem gráfica de volatilidade ou atividade do mercado em questão.

Essencialmente este indicador pode ser usado em sistemas de negociação mecânicas através de duas variantes:

1. Sinais de filtragem do sistema de negociação para a identificação das condições de tendências e falta de tendências no mercado.

Neste caso, a direção de tendência e sinais de entradas são recebidos a partir de outros indicadores, enquanto o indicador de ATR somente proporciona uma condição de entrada adicional. Por exemplo, tal condição adicional pode ser o rompimento do valor médio do indicador pelo próprio indicador. Para obter o valor médio ATR é conveniente usar a linha média do sinal com base no ATR.

2. Ordens pendentes adaptativas.

O valor absoluto deste indicador determina as distâncias a partir da abertura dos preços das barras, fora da qual, muito provavelmente, as flutuações fortes de preços irão iniciar. Por isso é muito prático de usar esses níveis para definir ordens pendentes de abertura de posições e níveis de Stop Loss. Neste caso, temos a oportunidade de usar o indicador ATR para definir ordens a uma certa distância em relação ao preço, se adaptando à volatilidade do mercado atual em cada negócio. A distância fixa definida nas condições reais do mercado é visto como um velho general de exército, sempre de prontidão ao combate referente a uma guerra que há muito tempo se tornou história. Isso geralmente resulta num interessante desempenho do sistema de negociação no real, com as condições do mercado em constante mudança. De forma muito semelhante, você pode usar a distância ATR para mover níveis de Trailing Stop ao preço em cada mudança de barra.

Agora, podemos prosseguir para o desenvolvimento de Expert Advisors usando o arquivo Lite_EXPERT2.mqh. A melhor maneira de fazer isso é começar com a modernização da construção dos Expert Advisors com base no Lite_EXPERT1.mqh, a fim de conseguir maior flexibilidade na negociação.





Sistema de Negociação que Usa Mudanças na Direção da MA como Sinais de Entrada e Saída no Mercado



Já tenho uma descrição detalhada de um sistema deste tipo no meu artigo intitulado "Expert Advisors Baseados em Sistemas Populares de Negociação e Alquímia de Otimização de Robô de Negociação", dedicada a sistemas de negociação muito básicos.

É hora de torná-los mais complexos. Um sistema de negociação quase semelhante com base nas funções do Lite_EXPERT2.mqh foi desenvolvido no Expert Advisor Exp_1_1.mq4 (original Exp_1.mq4). Nós apenas precisamos substituir o Stop Loss e Take Profit fixados pelos recalculados em unidades ATR e adicionar os níveis semelhantes de Trailing Stop que irão deslocar uma vez em cada barra alterada. Este é melhor implementado em duas etapas. Nós primeiro substituimos o Stop Loss e Take Profit (Expert Advisor Exp_17_A.mq4 Expert), e depois checamos os erros no código e estando em conformidade com a estratégia de negociação selecionada, somamos os níveis de Trailing Stop (o Expert Advisor Exp_17.mq4). No artigo, eu somente fonecerei a versão final com descrições mais detalhadas sobre as alterações feitas no código.

#property copyright "Copyright © 2009, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern bool Test_Up = true ; extern int Timeframe_Up = 240 ; extern double Money_Management_Up = 0.1 ; extern int Length_Up = 4 ; extern int Phase_Up = 100 ; extern int IPC_Up = 0 ; extern int ATR_Period_Up = 14 ; extern int LevMinimum_Up = 40 ; extern int STOPLOSS_Up = 100 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 200 ; extern int TRAILINGSTOP_Up = 100 ; extern bool ClosePos_Up = true ; extern bool Test_Dn = true ; extern int Timeframe_Dn = 240 ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int Length_Dn = 4 ; extern int Phase_Dn = 100 ; extern int IPC_Dn = 0 ; extern int ATR_Period_Dn = 14 ; ] extern int LevMinimum_Up = 40 ; extern int STOPLOSS_Dn = 100 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 200 ; extern int TRAILINGSTOP_Dn = 100 ; extern bool ClosePos_Dn = true ; int MinBar_Up, MinBar_Dn; int Period_Up, Period_Dn; double _STOPLOSS_Up, _TAKEPROFIT_Up, _LevMinimum_Up, _TRAILINGSTOP_Up; double _STOPLOSS_Dn, _TAKEPROFIT_Dn, _LevMinimum_Dn, _TRAILINGSTOP_Dn; #include <Lite_EXPERT2.mqh> int init() { TimeframeCheck( "Timeframe_Up" , Timeframe_Up); TimeframeCheck( "Timeframe_Dn" , Timeframe_Dn); MinBar_Up = 4 + 39 + 30 ; MinBar_Up = MathMax (MinBar_Up, ATR_Period_Up + 1 ); MinBar_Dn = 4 + 39 + 30 ; MinBar_Dn = MathMax (MinBar_Dn, ATR_Period_Dn + 1 ); Period_Up = Timeframe_Up * 60 ; Period_Dn = Timeframe_Dn * 60 ; _STOPLOSS_Up = STOPLOSS_Up / 100.0 ; _TAKEPROFIT_Up = TAKEPROFIT_Up / 100.0 ; _TRAILINGSTOP_Up = TRAILINGSTOP_Up / 100.0 ; _STOPLOSS_Dn = STOPLOSS_Dn / 100.0 ; _TAKEPROFIT_Dn = TAKEPROFIT_Dn / 100.0 ; _TRAILINGSTOP_Dn = TRAILINGSTOP_Dn / 100.0 ; _LevMinimum_Up = LevMinimum_Up * Point ; _LevMinimum_Dn = LevMinimum_Dn * Point ; return ( 0 ); } int deinit() { TimeLevelGlobalVariableDel( Symbol (), 1 ); TimeLevelGlobalVariableDel( Symbol (), 2 ); return ( 0 ); } int start() { int bar; double Mov[ 3 ], dMov12, dMov23, ATR, Level, open; static datetime TradeTimeLevel_Up, TradeTimeLevel_Dn; static bool BUY_Sign, BUY_Stop, SELL_Sign, SELL_Stop; static bool TrailSignal_Up, TrailSignal_Dn; static double dStopLoss_Up, dTakeProfit_Up, dTrailingStop_Up; static double dStopLoss_Dn, dTakeProfit_Dn, dTrailingStop_Dn; if (Test_Up) if (MinBarCheck( Symbol (), Timeframe_Up, MinBar_Up)) { if (IsNewBar( 0 , Symbol (), Timeframe_Up)) { BUY_Sign = false ; BUY_Stop = false ; TradeTimeLevel_Up = iTime( NULL , Timeframe_Up, 0 ); if (TradeTimeLevel_Up == 0 ) return (- 1 ); TradeTimeLevel_Up += Period_Up; for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) Mov[bar - 1 ]= iCustom ( NULL , Timeframe_Up, "JFatl" , Length_Up, Phase_Up, 0 , IPC_Up, 0 , bar); dMov12 = Mov[ 0 ] - Mov[ 1 ]; dMov23 = Mov[ 1 ] - Mov[ 2 ]; if (dMov23 < 0 ) if (dMov12 > 0 ) BUY_Sign = true ; if (dMov12 < 0 ) if (ClosePos_Up) BUY_Stop = true ; if (BUY_Sign) { ATR = iATR ( NULL , Timeframe_Up, ATR_Period_Up, 1 ); open = iOpen( Symbol (), Timeframe_Up, 0 ); Level = ATR * _STOPLOSS_Up; if (Level < _LevMinimum_Up) Level = _LevMinimum_Up; dStopLoss_Up = open - Level; Level = ATR * _TAKEPROFIT_Up; if (Level < _LevMinimum_Up) Level = _LevMinimum_Up; dTakeProfit_Up = open + Level; dGhartVelueCorrect(OP_BUY, dStopLoss_Up); dGhartVelueCorrect(OP_BUY, dTakeProfit_Up); } dTrailingStop_Up = 0 ; TrailSignal_Up = false ; if (TRAILINGSTOP_Up > 0 ) if (OrderSelect_( Symbol (), OP_BUY, 1 , MODE_TRADES)) if (iBarShift( NULL , Timeframe_Up, OrderOpenTime(), false ) > 0 ) { TrailSignal_Up = true ; ATR = iATR ( NULL , Timeframe_Up, ATR_Period_Up, 1 ); open = iOpen( Symbol (), Timeframe_Up, 0 ); Level = ATR * _TRAILINGSTOP_Up; if (Level < _LevMinimum_Up) Level = _LevMinimum_Up; dTrailingStop_Up = open - Level; dGhartVelueCorrect(OP_SELL, dTrailingStop_Up); } } if (!dOpenBuyOrder1_(BUY_Sign, 1 , TradeTimeLevel_Up, Money_Management_Up, 5 , dStopLoss_Up, dTakeProfit_Up)) return (- 1 ); if (!CloseBuyOrder1_(BUY_Stop, 1 )) return (- 1 ); if (!dMake_BuyTrailingStop_(TrailSignal_Up, 1 , TradeTimeLevel_Up, dTrailingStop_Up)) return (- 1 ); } if (Test_Dn) if (MinBarCheck( Symbol (), Timeframe_Dn, MinBar_Dn)) { if (IsNewBar( 1 , Symbol (), Timeframe_Dn)) { SELL_Sign = false ; SELL_Stop = false ; TradeTimeLevel_Dn = iTime( NULL , Timeframe_Dn, 0 ); if (TradeTimeLevel_Dn == 0 ) return (- 1 ); TradeTimeLevel_Dn += Period_Dn; for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) Mov[bar - 1 ]= iCustom ( NULL , Timeframe_Dn, "JFatl" , Length_Dn, Phase_Dn, 0 , IPC_Dn, 0 , bar); dMov12 = Mov[ 0 ] - Mov[ 1 ]; dMov23 = Mov[ 1 ] - Mov[ 2 ]; if (dMov23 > 0 ) if (dMov12 < 0 ) SELL_Sign = true ; if (dMov12 > 0 ) if (ClosePos_Dn) SELL_Stop = true ; if (SELL_Sign) { ATR = iATR ( NULL , Timeframe_Dn, ATR_Period_Dn, 1 ); open = iOpen( Symbol (), Timeframe_Dn, 0 ); Level = ATR * _STOPLOSS_Dn; if (Level < _LevMinimum_Dn) Level = _LevMinimum_Dn; dStopLoss_Dn = open + Level; Level = ATR * _TAKEPROFIT_Dn; if (Level < _LevMinimum_Dn) Level = _LevMinimum_Dn; dTakeProfit_Dn = open - Level; dGhartVelueCorrect(OP_SELL, dStopLoss_Dn); dGhartVelueCorrect(OP_SELL, dTakeProfit_Dn); } dTrailingStop_Dn = 0 ; TrailSignal_Dn = false ; if (TRAILINGSTOP_Dn > 0 ) if (OrderSelect_( Symbol (), OP_SELL, 2 , MODE_TRADES)) if (iBarShift( NULL , Timeframe_Dn, OrderOpenTime(), false ) > 0 ) { TrailSignal_Dn = true ; ATR = iATR ( NULL , Timeframe_Dn, ATR_Period_Dn, 1 ); open = iOpen( Symbol (), Timeframe_Dn, 0 ); Level = ATR * _TRAILINGSTOP_Dn; if (Level < _LevMinimum_Dn) Level = _LevMinimum_Dn; dTrailingStop_Dn = open + Level; dGhartVelueCorrect(OP_BUY, dTrailingStop_Dn); } } if (!dOpenSellOrder1_(SELL_Sign, 2 , TradeTimeLevel_Dn, Money_Management_Dn, 5 , dStopLoss_Dn, dTakeProfit_Dn)) return (- 1 ); if (!CloseSellOrder1_(SELL_Stop, 2 )) return (- 1 ); if (!dMake_SellTrailingStop_(TrailSignal_Dn, 2 , TradeTimeLevel_Dn, dTrailingStop_Dn)) return (- 1 ); } return ( 0 ); }

Então, nós temos um novo par de variáveis no bloco de variáveis externas do Expert Advisor - ATR_Period_Up e ATR_Period_Dn, podem ser usadas para alterar os valores do indicador ATR envolvidos no cálculo das ordens pendentes. Agora, o significado lógico de valores das variáveis externas para o Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop é um pouco diferente. Os valores usados para representar a distância relativa em pontos da ordem ao preço atual, representam a porcentagem de valor do indicador ATR na primeira barra. Em outras palavras, para calcular a ordem tomamos o percentual do indicador ATR e adicionamos ao valor do preço de abertura da barra zero. A melhor maneira de converter o percentual ao valor de ponto flutuante é usar o bloco init() do Expert Advisor, onde estes cálculos serão feitos uma única vez e os valores calculados serão salvos para as variáveis declaradas com um alcance global.

Devido ao novo indicador ATR disponivel, as fórmulas para a inicialização das variáveis LevMinimum_Up e LevMinimum_Dn do bloco init() mudaram. O bloco star() do Expert Advisor apresenta novas variáveis declaradas como estática para armazenar valores entre os ticks do terminal. O código para o cálculo das ordens pendentes e níveis de Trailing Stop é organizado em pequenos módulos dentro dos blocos para obtenção dos sinais de negociação. Com o objetivo de executar um negócio, usamos diferentes funções cujo valor dos cinco é usado na inicialização da variável Margin_Mode, como um valor mais lógico nas condições flutuantes do Stop Loss.

Para demonstrar as oportunidades oferecidas pela utilização das funções IndicatorCounted_() e ReSetAsIndexBuffer(), neste Expert Advisor foi substituído o indicador personalizadoJFatl.mq4, sendo a função JFATL() inserida no código do Expert Advisor.



bool JFATL( int Number, string symbol, int timeframe, int Length, int Phase, int IPC, double & Buffer[])

A função recebe os parâmetros de entrada do indicador e o array buffer[]. Em caso de cálculo bem-sucedido, a função retornará verdadeiro, caso contrário será falso. O array é feito por referência, convertido ao analógico bufffer do indicador preenchido com os valores do indicador JFATL. Na função, a JJMASeries() é substituída pela JJMASeries1() que não executa cálculos na barra de zero. Temos também substituído a função PriceSeries pela iPriceSeries(). O bloco de inicialização do indicador foi transferido para o bloco de "Inicialização Zero". Por favor, observe que a função JJMASeries1() é usada somente dentro desta função no Expert Advisor, assim o valor da variável Number não é recalculada e será trasnmitida diretamente à JJMASeries1(). O mesmo se aplica à função IndicatorCounted_().

Eu já falei sobre essas substituições de indicadores com função em meus outros artigos dedicados a este assunto: 1, 2, 3. O Expert Advisor que apresenta esta substituição é representado pelo arquivo Exp_17_.mq4. Devemos observar o fato de que a suavização do algoritmo JMA empregado no indicador JFatl.mq4 consume muito recursos, essa substituição do indicador tem como resultado um ganho bastante significativo na velocidade de otimização neste Expert Advisor quando comparado com a versão anterior. Finalmente, para os mais preguiçosos de vocês, o mesmo Expert Advisor (Exp_17R.mq4) foi desenvolvido de tal forma que ele pode conter todas as funções necessárias no seu código, sem necessidade de qualquer adicional, incluir arquivos ou indicadores para a sua compilação e operação. A operação de todos os três análogos deste Expert Advisor é idêntica! Exceto talvez o fato de que os valores das variáveis IPC_Dn e IPC_Up no último Expert Advisor variam dentro de uma faixa um pouco menor (0-10), devido a falta da chamada do indicador Heiken Ashi#.mq4.

No fórum, você pode ocasionalmente ver alguns gurus de programação MQL4 desaprovarem a idéia de escrever tais funções de indicador, cuja opinião é como "colocar as calças pela cabeça". Pessoalmente eu somente gasto quinze minutos de meu tempo escrevendo essa função com base num código bastante fácil de entender. Então, se uma pessoa pode ser seis vezes mais rápida ao executar uma maratona de otimização com as "calças postas pela cabeça", eu ficarei com esta opção!





Sistema de Rompimento para Negociação de Notícias

Esta versão de sistema de negociação já foi apresentado para sua consideração no meu artigo, na forma do Expert Advisor Exp_10.mq4, onde com base nas funções Lite_EXPERT2.mqh é completamente análogo. É um pouco mais complicado do que a versão original, mas muito mais confiável, pois não é afetada por diferentes casos de Expert Advisor, Terminal ou reinicialização do Sistema Operacional. Para determinar o tempo após o qual uma posição aberta deve ser fechada, este Expert Advisor usa a função TradeTimeLevelCheck():

Esta função retorna "true" após o ponto de tempo do valor a qual foi transmitida, como um parâmetro de entrada à função de colocação das ordens pendentes ou posições de abertura. O valor tal como é obtido pela função da variável global.

Agora precisamos alterar o algoritmo de cálculo da ordem pendente, mas neste caso, ordens Stop também devem ser calculadas de forma dinâmica, além do Stop Loss e Take Profit. Essencialmente, isso não muda nada para nós e tudo é implementada da mesma forma. Além disso, Trailing Stop no Expert Advisor original trabalha em cada tick, precisando movê-lo a cada mudança de barra. O código final do Expert Advisor (Exp_18.mq4) certamente não é tão simples como o original, mas a lógica do programa é bastante concisa e direta. Exp_18R.mq4 é um análogo completo do último Expert Advisor implementado na forma de um produto acabado, arquivo auto-suficiente.





Conclusão

Eu acredito que as funções personalizadas do Lite_EXPERT2.mqh não são novidades, quando comparadas com as funções do Lite_EXPERT1.mqh em termos de abordagem de programação.



Simplesmente aumentam a funcionalidade da programação, mantendo-se essencialmente as mesmas em termos de aplicação. Então, depois de um cuidadoso estudo das funções do Lite_EXPERT1.mqh, você não terá qualquer dificuldade em aprender a funcionalidade do Lite_EXPERT2.mqh de forma rápida e fácil.



