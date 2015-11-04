Lite_EXPERT2.mqhファイル - EAの最適化の実践例

概論

私の前回の記事『ファイルLite_EXPERT2.mqh―エキスパートアドバイザー開発者の為の関数キット』で、私は読者にLite_EXPERT2.mqhファイルの関数をご紹介しました。この記事では私はこれらの関数をベースにしたEAの具体的な実装例を提供したいと思います。私が考える取引関数は、

OpenBuyOrder1_() OpenSellOrder1_() OpenBuyOrder2_() OpenSellOrder2_() OpenBuyLimitOrder1_() OpenBuyStopOrder1_() OpenSellLimitOrder1_() OpenSellStopOrder1_() Make_BuyTrailingStop_() Make_SellTrailingStop_()



Lite_EXPERT1.mqhファイルの分析関数との動作に関わる重大な違いはありません。そこに発生したいくつかの余分な外部変数の初期化は、いかなる混乱も招きません。（参照：Exp_0_1.mq4 и Exp_0.mq4, Exp_1.mq4 и EXP_1_1.mq4）その為、もう一度それらを勉強する必要はありません。よって、私はすぐに価格チャートレベルの絶対値の指値注文の為に、外部変数としての取引関数に基づいて使用する例に移りたいと思います。

ddOpenBuyOrder1_() dOpenSellOrder1_() dOpenBuyOrder2_() dOpenSellOrder2_() dOpenBuyLimitOrder1_() dOpenBuyStopOrder1_() dOpenSellLimitOrder1_() dOpenSellStopOrder1_() dModifyOpenBuyOrder_() dModifyOpenSellOrder_() dModifyOpenBuyOrderS() dModifyOpenSellOrderS() dMake_BuyTrailingStop_() dMake_SellTrailingStop_()

この記事の下で検証される取引戦略は、Average True Rangeインディケータをベースにし、私はこのことからこの記事の記述を始めます。

テクニカル取引システムにおけるAverage True Rangeインディケータの使用

Average True Range インディケータ（以降、ATR、またはアベレージ・トゥルー・レンジ）はウェルス・ワイルダーによって開発され、初めに彼の著書『テクニカル取引システムにおける新しいコンセプト』の中に出現しました。その後、この指標はとても人気になり、今でも多くのテクニカル分析のプログラムパケットに含まれています。ATRインディケータ自身は現在のトレンドの方向を示していませんが、ボラティリティまたは調査している市場の能動性をチャートとして反映します。

機械的取引システムでのこのインディケータの使用には2つの方法があります。

1. 取引システムシグナルのフィルタリングはトレンドと非トレンドの市場状態を認識する為のものです。

この時、トレンドの方向と入力シグナルは他のインディケータから受取りますが、ATRインディケータは入力の追加条件を与えるだけです。このような追加条件は、インディケータ自身によるインディケータの平均値テストとなりえます。ATRの平均値を取得する為にはATRからのシグナル平均を利用すると便利です。

2. 適応指値注文

このインディケータの絶対値は、強い価格変動を起こす可能性の高い領域のバーの開始値からの距離を明確にします。したがって、これらの条件は、オープンポジションやストップロスの為に指値注文を持つのにとても便利です。この場合、私達はATRインディケータを使い、実際の市場で、ずっと前の戦争に執拗に準備をする古き良き将軍にどこか強く似ている固定された場ではなく、現在の市場のボラティリティ下でそれぞれの取引において並べられる適応価格からの距離で注文をすることができます。それは時として、刻々と変わっていく実際の市場での取引システムの働きのより興味深い結果へと導きます。非常に似た方法では、バーが変化するたびに、ATR距離の価格にトレーリングストップを当てることができます。

これで、Lite_EXPERT2.mqhファイルを使ったEAの構成に着手することができます。取引上での柔軟性を加えるために、Lite_EXPERT1.mqhファイルをベースにしたEAの近代化から始めるといいです。

移動方向変動の市場からの入力と出力シグナルとしての取引システムの利用



このようなシステムについては私はすでに最も単純な取引システムに向けた自分の記事『人気取引システムをベースにしたEAと取引動作最適化の錬金術』にて詳しく検証しましたが、ここでそれを少し複雑にする時がきました。Lite_EXPERT2.mqhファイルの関数でのこの取引システムの殆ど完全な類似物が、Exp_1_1.mq4 (оригинал Exp_1.mq4)のEAで開発されています。全ての課題は、ATR単位で計算しなおされる固定ストップロスとテイクプロフィットの変換をすることと、バーの推移ごとに一度移動する類似のトレーリングストップを追加することにあります。これは2つのステップで行うのが良いでしょう。始めにストップロスとテイクプロフィットを変換し（Exp_17_A.mq4のEA）、エラーの有無と選択したストラテジーの適合のコード検査後にトレーリングストップを追加します（Exp_17.mq4のEA）。私は記事のテキストにコードの追加変更の詳細をより明らかにした最終案を引用します。

#property copyright "Copyright © 2009, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern bool Test_Up = true ; extern int Timeframe_Up = 240 ; extern double Money_Management_Up = 0.1 ; extern int Length_Up = 4 ; extern int Phase_Up = 100 ; extern int IPC_Up = 0 ; extern int ATR_Period_Up = 14 ; extern int LevMinimum_Up = 40 ; extern int STOPLOSS_Up = 100 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 200 ; extern int TRAILINGSTOP_Up = 100 ; extern bool ClosePos_Up = true ; extern bool Test_Dn = true ; extern int Timeframe_Dn = 240 ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int Length_Dn = 4 ; extern int Phase_Dn = 100 ; extern int IPC_Dn = 0 ; extern int ATR_Period_Dn = 14 ; extern int LevMinimum_Dn = 40 ; extern int STOPLOSS_Dn = 100 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 200 ; extern int TRAILINGSTOP_Dn = 100 ; extern bool ClosePos_Dn = true ; int MinBar_Up, MinBar_Dn; int Period_Up, Period_Dn; double _STOPLOSS_Up, _TAKEPROFIT_Up, _LevMinimum_Up, _TRAILINGSTOP_Up; double _STOPLOSS_Dn, _TAKEPROFIT_Dn, _LevMinimum_Dn, _TRAILINGSTOP_Dn; #include <Lite_EXPERT2.mqh> int init() { TimeframeCheck( "Timeframe_Up" , Timeframe_Up); TimeframeCheck( "Timeframe_Dn" , Timeframe_Dn); MinBar_Up = 4 + 39 + 30 ; MinBar_Up = MathMax (MinBar_Up, ATR_Period_Up + 1 ); MinBar_Dn = 4 + 39 + 30 ; MinBar_Dn = MathMax (MinBar_Dn, ATR_Period_Dn + 1 ); Period_Up = Timeframe_Up * 60 ; Period_Dn = Timeframe_Dn * 60 ; _STOPLOSS_Up = STOPLOSS_Up / 100.0 ; _TAKEPROFIT_Up = TAKEPROFIT_Up / 100.0 ; _TRAILINGSTOP_Up = TRAILINGSTOP_Up / 100.0 ; _STOPLOSS_Dn = STOPLOSS_Dn / 100.0 ; _TAKEPROFIT_Dn = TAKEPROFIT_Dn / 100.0 ; _TRAILINGSTOP_Dn = TRAILINGSTOP_Dn / 100.0 ; _LevMinimum_Up = LevMinimum_Up * Point ; _LevMinimum_Dn = LevMinimum_Dn * Point ; return ( 0 ); } int deinit() { TimeLevelGlobalVariableDel( Symbol (), 1 ); TimeLevelGlobalVariableDel( Symbol (), 2 ); return ( 0 ); } int start() { int bar; double Mov[ 3 ], dMov12, dMov23, ATR, Level, open; static datetime TradeTimeLevel_Up, TradeTimeLevel_Dn; static bool BUY_Sign, BUY_Stop, SELL_Sign, SELL_Stop; static bool TrailSignal_Up, TrailSignal_Dn; static double dStopLoss_Up, dTakeProfit_Up, dTrailingStop_Up; static double dStopLoss_Dn, dTakeProfit_Dn, dTrailingStop_Dn; if (Test_Up) if (MinBarCheck( Symbol (), Timeframe_Up, MinBar_Up)) { if (IsNewBar( 0 , Symbol (), Timeframe_Up)) { BUY_Sign = false ; BUY_Stop = false ; TradeTimeLevel_Up = iTime( NULL , Timeframe_Up, 0 ); if (TradeTimeLevel_Up == 0 ) return (- 1 ); TradeTimeLevel_Up += Period_Up; for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) Mov[bar - 1 ]= iCustom ( NULL , Timeframe_Up, "JFatl" , Length_Up, Phase_Up, 0 , IPC_Up, 0 , bar); dMov12 = Mov[ 0 ] - Mov[ 1 ]; dMov23 = Mov[ 1 ] - Mov[ 2 ]; if (dMov23 < 0 ) if (dMov12 > 0 ) BUY_Sign = true ; if (dMov12 < 0 ) if (ClosePos_Up) BUY_Stop = true ; if (BUY_Sign) { ATR = iATR ( NULL , Timeframe_Up, ATR_Period_Up, 1 ); open = iOpen( Symbol (), Timeframe_Up, 0 ); Level = ATR * _STOPLOSS_Up; if (Level < _LevMinimum_Up) Level = _LevMinimum_Up; dStopLoss_Up = open - Level; Level = ATR * _TAKEPROFIT_Up; if (Level < _LevMinimum_Up) Level = _LevMinimum_Up; dTakeProfit_Up = open + Level; dGhartVelueCorrect(OP_BUY, dStopLoss_Up); dGhartVelueCorrect(OP_BUY, dTakeProfit_Up); } dTrailingStop_Up = 0 ; TrailSignal_Up = false ; if (TRAILINGSTOP_Up > 0 ) if (OrderSelect_( Symbol (), OP_BUY, 1 , MODE_TRADES)) if (iBarShift( NULL , Timeframe_Up, OrderOpenTime(), false ) > 0 ) { TrailSignal_Up = true ; ATR = iATR ( NULL , Timeframe_Up, ATR_Period_Up, 1 ); open = iOpen( Symbol (), Timeframe_Up, 0 ); Level = ATR * _TRAILINGSTOP_Up; if (Level < _LevMinimum_Up) Level = _LevMinimum_Up; dTrailingStop_Up = open - Level; dGhartVelueCorrect(OP_SELL, dTrailingStop_Up); } } if (!dOpenBuyOrder1_(BUY_Sign, 1 , TradeTimeLevel_Up, Money_Management_Up, 5 , dStopLoss_Up, dTakeProfit_Up)) return (- 1 ); if (!CloseBuyOrder1_(BUY_Stop, 1 )) return (- 1 ); if (!dMake_BuyTrailingStop_(TrailSignal_Up, 1 , TradeTimeLevel_Up, dTrailingStop_Up)) return (- 1 ); } if (Test_Dn) if (MinBarCheck( Symbol (), Timeframe_Dn, MinBar_Dn)) { if (IsNewBar( 1 , Symbol (), Timeframe_Dn)) { SELL_Sign = false ; SELL_Stop = false ; TradeTimeLevel_Dn = iTime( NULL , Timeframe_Dn, 0 ); if (TradeTimeLevel_Dn == 0 ) return (- 1 ); TradeTimeLevel_Dn += Period_Dn; for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) Mov[bar - 1 ]= iCustom ( NULL , Timeframe_Dn, "JFatl" , Length_Dn, Phase_Dn, 0 , IPC_Dn, 0 , bar); dMov12 = Mov[ 0 ] - Mov[ 1 ]; dMov23 = Mov[ 1 ] - Mov[ 2 ]; if (dMov23 > 0 ) if (dMov12 < 0 ) SELL_Sign = true ; if (dMov12 > 0 ) if (ClosePos_Dn) SELL_Stop = true ; if (SELL_Sign) { ATR = iATR ( NULL , Timeframe_Dn, ATR_Period_Dn, 1 ); open = iOpen( Symbol (), Timeframe_Dn, 0 ); Level = ATR * _STOPLOSS_Dn; if (Level < _LevMinimum_Dn) Level = _LevMinimum_Dn; dStopLoss_Dn = open + Level; Level = ATR * _TAKEPROFIT_Dn; if (Level < _LevMinimum_Dn) Level = _LevMinimum_Dn; dTakeProfit_Dn = open - Level; dGhartVelueCorrect(OP_SELL, dStopLoss_Dn); dGhartVelueCorrect(OP_SELL, dTakeProfit_Dn); } dTrailingStop_Dn = 0 ; TrailSignal_Dn = false ; if (TRAILINGSTOP_Dn > 0 ) if (OrderSelect_( Symbol (), OP_SELL, 2 , MODE_TRADES)) if (iBarShift( NULL , Timeframe_Dn, OrderOpenTime(), false ) > 0 ) { TrailSignal_Dn = true ; ATR = iATR ( NULL , Timeframe_Dn, ATR_Period_Dn, 1 ); open = iOpen( Symbol (), Timeframe_Dn, 0 ); Level = ATR * _TRAILINGSTOP_Dn; if (Level < _LevMinimum_Dn) Level = _LevMinimum_Dn; dTrailingStop_Dn = open + Level; dGhartVelueCorrect(OP_BUY, dTrailingStop_Dn); } } if (!dOpenSellOrder1_(SELL_Sign, 2 , TradeTimeLevel_Dn, Money_Management_Dn, 5 , dStopLoss_Dn, dTakeProfit_Dn)) return (- 1 ); if (!CloseSellOrder1_(SELL_Stop, 2 )) return (- 1 ); if (!dMake_SellTrailingStop_(TrailSignal_Dn, 2 , TradeTimeLevel_Dn, dTrailingStop_Dn)) return (- 1 ); } return ( 0 ); }

さて、EAの外部変数のユニットにいくつかの新しい変数が現れました。ATR_Period_UpとATR_Period_Dnで、これらによって、指値注文の算定に使用するATRインディケータの値を変更できます。これからストップロスやテイクプロフィット、トレーリングストップの為の外部変数値に、いくつかの他の論理的意味が入れられます。以前はこれは注文から現在価格までの相対的距離でした。ここでは、これは最初のバーのATRインディケータ値の％を表します。つまり、注文の演算の為にATRインディケータ値の％をとり、ゼロバー開始価格の値に追加されます。このようにして、変動点を持つ数字の％の総計は、これらの演算が一度だけでできるEAのinit() のブロックを使用することが最も良く、計算された値はグローバルレベルで宣言される変数に保存されます。

init()のブロックでは、新しいATRインディケータがある為、LevMinimum_Upと LevMinimum_Dn変数の初期化の為に式が変更されました。EAのstart()のブロックでは、ターミナルのティック間の値を保存することが必要な為、静的として宣言された新しい変数が現れました。指値注文とトレーリングストップの演算の為のコードは、取引用のシグナル取得の為にブロック内部の小さなモジュールとして構成されました。取引の実行の為に、Margin_Mode変数の初期化に変動するストップロスの際により合理的な5が使用された他の変数が使用されました。

IndicatorCounted_()とReSetAsIndexBuffer()の関数が利用できるかどうかのデモンストレーションの為に、このEAの中でユーザ・インディケータのJFatl.mq4が、EAのコード内にあるJFATL()関数に変換されました。



bool JFATL( int Number, string symbol, int timeframe, int Length, int Phase, int IPC, double & Buffer[])

関数はインディケータの入力パラメータとBuffer[]配列を採用します。算定が上手く実行された場合、関数はtrueを返し、上手く行かなかった場合はfalseを返します。引用の配列はJFATLインディケータの値によって埋められたインディケータバッファのアナログへ変わります。関数では、JJMASeries()がゼロバー上で計算を行わないJJMASeries1()に置き換えられました。同様に関数PriceSeries()がiPriceSeries()に置き換えられました。インディケータ初期化ブロックは、『ゼロ初期化』ブロックへ配置されました。このEAでは、この関数以外で関数JJMASeries1()はどこにも使用されておらず、その為、変数Numberの値は計算し直されて、関数JJMASeries1()へ直に送られます。関数IndicatorCounted_()についても同様です。

こういったインディケータの関数への置き換えについてはすでに私の記事のこのテーマ 1, 2, 3に書いています。この置き換えを伴うEAはファイルExp_17_.mq4で紹介されています。JFatl.mq4のインディケータに使用された補正のJMAアルゴリズムは十分大量のリソースを消費すること、また以前のものと比較した場合、こういったインディケータの置き換えは、とても重要なEAの最適化速度の増大をインディケータ関数によって提供するという事実に触れておく必要があります。そして最後に、特に面倒臭がりな方の為に、エキスパートコードの中に全ての必要不可欠な関数があり、コンパイルや自身の動作の為にいかなる追加のファイルもインディケータも必要としないこのEA(Exp_17R.mq4)が作られました。このEAの3つのアナログ全てが完全に同一に動いています！果たして最終EAでは、Heiken Ashi#.mq4インディケータへのアピールがないことで、IPC_UpとIPC_Dnの変数値がいくらか小さいサイズ（0-10）に変わるのだろうか。

時々、フォーラムではMQL4のプログラムの熟練者からでさえ、このようなインディケータ関数を書くのは、ズボンを頭から被るようなものだという喚声が響く。私の場合は、例えば、この関数を十分に分かり易いコードで記入するプロセスにかかる時間は全部で15分です。つまり、もし後にこのズボンで、またこうした装いで、最適化というマラソンの道程を6倍速く走ることができるのなら、私は自分の為にこの道を選びます！

ニュースにおける取引のためのブレイクアウトシステム

この取引システムのバージョンは、閲覧用にExp_10.mq4のEAによる私の記事で紹介されています。Lite_EXPERT2.mqh関数で実行されたExp_10_1.mq4のEAのバージョンはその完全な類似物です。それは少し最初のバージョンよりも難しそうに思えますが、その代わり動作において遥かに確実で、EAやターミナル、またはOSの再起動に全く影響を受けません。このEAでは、その後にオープンポジションを閉じる必要がある時間を算定する為に、関数TradeTimeLevelCheck()が使われます。

bool TradeTimeLevelCheck ( string symbol, int MagicNumber, datetime TradeTimeLevel)

この関数は、指値注文とポジションを開くために関数が入力パラメータとして受取った時間の後で、trueを返します。この関数は時間の数値自体はグローバル変数から得ます。

ここから指値注文の算定のアルゴリズムの変更が必要です。しかしこの状況では、ストップロスやテイクプロフィットだけでなく、逆指値注文も再計算する必要があります。全く何も変えずに、全て全く同じにできます。おまけに、初期のEAではトレーリングストップはそれぞれのティックで動作しますが、ミッションはそれをバーの変化ごとに置き換えるように設けられます。勿論、EA(Exp_18.mq4)の最終コードはすでに、最初のものほどそんなに簡単ではありませんが、プログラムコードにおける思考進化の論理は簡潔で分かり易いものになりました。ファイルExp_18R.mq4は、自己完結型のファイルとして実行された最終EAの完全な類似物です。

おわりに

私はプログラムのアプローチの観点からは、Lite_EXPERT2.mqhファイルのユーザ関数とLite_EXPERT1.mqhファイルを比べても、新しいものは何もないと思います。プログラムの可能性が大きくなっただけでした。これらの関数適用の本質そのものは以前のまま残りました。Lite_EXPERT1.mqhファイルの関数適応を使って注意深く開発をした人は、十分に速く簡単にLite_EXPERT2.mqhファイルの機能的可能性を使いこなすことができるでしょう。