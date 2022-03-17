MetaTrader 5 / Handel
Lernen Sie, wie man ein Handelssystem mit dem RSI entwickelt

Mohamed Abdelmaaboud
Einführung


Ich denke, viele, die mit der Welt des Handels verbunden sind, haben schon einmal den Satz "Trend ist dein Freund" gehört. Er bedeutet, dass man mit dem Trend und nicht gegen den Trend handeln sollte. Ja, manchmal können wir während Korrekturen gegen den Trend handeln, und wenn Sie nicht wissen, was Korrekturen sind, machen Sie sich keine Sorgen — ich werde sie und Trends in den nächsten Zeilen erklären. Was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass wir, selbst wenn wir gegen den Trend handeln, vorsichtig sein und das Risiko streng kontrollieren müssen, da diese Art von Handel riskanter ist.

Wir werden hier über die Trends sprechen, die es auf den Märkten geben kann. Ich habe sie bereits in verschiedenen Artikeln erwähnt, und hier ist der Grund, warum ich sie in verschiedenen Bereichen so oft wiederhole:

  • Es ist wichtig, die Marktbewegung zu erkennen, da wir unsere Entscheidungen danach ausrichten werden.
  • Wiederholungen können das Verständnis vertiefen und verschiedene Einsichten vermitteln, insbesondere wenn etwas in einem anderen Zusammenhang und auf andere Weise erwähnt wird.
  • Vielleicht lesen Sie meinen Artikel zum ersten Mal, und deshalb möchte ich Ihnen einen vollständigen Überblick über das Thema dieses Artikels geben.

Es ist notwendig, die Marktrichtung oder Trends zu erkennen. Bevor wir lernen, wie man das macht, sollten wir klar verstehen, was jeder einzelne von ihnen bedeutet.

Wenn Sie sich den Markt ansehen, werden Sie feststellen, dass es drei verschiedene Richtungen auf dem Markt geben kann, je nach Preisaktion oder Preisbewegungen: Aufwärtstrend, Abwärtstrend und Seitwärtsbewegung. Jeder dieser Markttrends hat nach Ansicht der Marktteilnehmer einen Kontrollstatus.

  • Aufwärtstrend:

Während des Aufwärtstrends kontrollieren die Käufer den Markt die meiste Zeit, was zu einem Anstieg der Preise führt. Die Preise bewegen sich also nach oben, indem sie höhere Tiefs und höhere Höchststände erreichen.

Aufwärtstrend

  • Abwärtstrend:

Während des Abwärtstrends kontrollieren die Verkäufer den Markt die meiste Zeit, was zu einem Rückgang der Preise führt. Die Preise bewegen sich also nach unten, indem sie niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs erreichen.

Abwärtstrend

  • Seitwärtsbewegung:

Während einer Seitwärtsbewegung herrscht hauptsächlich ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern, ohne dass eine der beiden Parteien die vollständige Kontrolle hat. Es handelt sich um jede Bewegung außer Aufwärts- und Abwärtstrend. Im Folgenden sind einige Formen dieser Seitwärtsbewegungen aufgeführt

Seitwärtsbewegung 1

Seitwärtsbewegung 2

Seitwärtsbewegung 3

Seitwärtsbewegung 4

Nachdem wir diese Arten von Trends identifiziert haben, sollten wir mehr über den Trend herausfinden: ob er stark oder schwach ist, was durch das Konzept des Momentums herausgefunden werden kann. Momentum ist ein Konzept, das die Geschwindigkeit der Marktrichtung oder des Trends messen kann. Dieses Momentum-Konzept ist beim Handel und bei Marktbewegungen sehr wichtig. Es gibt viele Instrumente, die auf diesem Konzept beruhen. In diesem Artikel werden wir uns mit einem der am häufigsten verwendeten Indikatoren beschäftigen — dem RSI (Relative Strength Index). Wir werden sehen, wie man dieses nützliche Instrument einfach und effektiv nutzen kann, indem wir ein Handelssystem für einige RSI-Strategien erstellen. In diesem Artikel werden wir die folgenden Themen behandeln:

Durch diese Themen werden wir viel über dieses nützliche Instrument lernen. Wir werden sehen, was der RSI ist und wie er berechnet wird. Einige Einblicke und neue Ideen rund um das Konzept des Indikators werden im Teil RSI-Definition besprochen. Anschließend werden wir einige RSI-Strategien besprochen, die für den Handel nützlich sein können. Im RSI-Blueprint-Teil lernen wir Blaupausen der genannten RSI-Strategien kennen, um für die Programmierung bereit zu sein und zu erkennen, was das Programm tun sollte. Schließlich werden wir sehen, wie man ein RSI-basiertes Programm schreibt, das uns hilft, einfach und effektiv zu handeln und unsere Handelsentscheidungen zu verbessern.

In diesem und allen anderen Artikeln verwenden wir die Handelsplattform MetaTrader 5 und den MetaQuotes Language Editor MetaEditor, der in Meta Trader 5 integriert ist — alle Programmcodes werden mit diesem Editor geschrieben.

Sie können MetaTrader 5 über den folgenden Link herunterladen: https://www.metatrader5.com/de/download

Weitere Informationen darüber, wie man das macht, finden Sie in meinem früheren Artikel: Lernen Sie warum und wie Sie Ihr algorithmisches Handelssystem entwerfen

Haftungsausschluss: Der gesamte Inhalt dieses Artikels dient nur der Bildung und nicht anderen Zwecken. Sie sind also für alle Maßnahmen allein verantwortlich, die Sie auf der Grundlage des Inhalts dieses Artikels ergreifen, da der Inhalt dieses Artikels keine Garantie für irgendwelche Ergebnisse bietet.

Nun, lassen Sie uns diesen interessanten Artikel durchgehen, um zu verstehen und einen weiteren neuen Block in unserer Handelserfolgsreise zu bauen.


RSI-Definition


RSI — Relative Strength Index — ist ein Indikator, der von Welles Wilder entwickelt wurde. Das Hauptziel dieses Indikators ist es, die aktuelle Stärke eines Instruments im Vergleich zu seiner Geschichte zu messen. Zu diesem Zweck vergleicht der Indikator die Kursveränderungen von Aufwärtstagen mit denen von Abwärtstagen.

Der RSI-Indikator ist ein Momentum-Indikator, da er die Geschwindigkeit der Aufwärts- oder Abwärtsbewegung des Marktes anzeigt, er ist ein Oszillator, da er begrenzt ist und zwischen 0 und 100 schwankt, und er ist ein Frühindikator, da er den Kursen vorausgehen kann und eine mögliche Bewegung anzeigt, bevor sie eintritt. Der RSI ist so konzipiert, dass er zwei Probleme von Momentum-Indikatoren überwindet, nämlich die Fähigkeit, plötzliche oder sprunghafte Bewegungen aufzufangen, und die Fähigkeit, begrenzt zu sein, da er sich zwischen 0 und 100 bewegt.

Der RSI kann nützlich sein, da er anzeigt:

  • Potenzielle Bewegungen, die auf dem Chart allein nicht zu erkennen sind.
  • Klare Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
  • Divergenzsignale, die ein Hinweis auf Umkehrungen sein können, durch Divergenz, die zwischen RSI und Preis angezeigt werden kann.
  • Misserfolgsausschläge über die 70er und unter die 30er Marke, die vor möglichen Umkehrungen warnen.

Die Berechnung und Konstruktion des RSI-Indikators erfolgt in den folgenden Schritten:

  1. Ermitteln der positiven oder aufwärts gerichteten Bewegungen von 14 Schlusskursen.
  2. Ermitteln der negativen oder Abwärtsbewegungen von 14 Schlusskursen.
  3. AVG von 14 positiven Bewegungen = Summe der positiven Bewegungen / 14
  4. AVG von 14 negativen Bewegungen = Summe der negativen Bewegungen / 14
  5. RS = AVG von 14 der positiven Bewegungen / AVG von 14 der negativen Bewegungen
  6. RSI = 100 - [100 /(1+RS)]

Nehmen wir ein Beispiel, um zu verstehen, wie man das macht.

  • Angenommen, wir haben 14 Tage, die wie folgt schließen:

Tage Preis
1 100
2 105
3 120
4 110
5 100
6 115
7 120
8 130
9 125
10 135
11 140
12 130
13 140
14  145


Wenn wir also den RSI berechnen wollen, geht das wie folgt:

Zunächst berechnen wir die positive und die negative Bewegung, indem wir jeden Tag von seinem Vorgänger abziehen:

Tage Preis  Positive Bewegungen Negative Bewegungen 
1 100  0  0
2 105  5  0
3 120  15  0
4 110  0  10
5 100  0  10
6 115  15  0
7 120  5  0
8 130  10  0
9 125  0  5
10 135  10  0
11 140  5  0
12 130  0  10
13 140  10  0
14  145  5  0
    Dann berechnen wir die Summe der positiven und negativen Bewegungen für 14 Tage:
        • Summe der positiven Bewegungen = 80
          • Summe der negativen Bewegungen = 35

            • Dann berechnen wir den 14er-Durchschnitt für positive und negative Bewegungen:

                • AVG von 14 der positiven Bewegungen = Summe der positiven Bewegungen / 14
                  • AVG von 14 der positiven Bewegungen = 80 / 14 = 5,7
                      • AVG von 14 der negativen Bewegungen = Summe der negativen Bewegungen / 14
                        • AVG von 14 der negativen Bewegungen = 35 / 14 = 2,5

                          • Dann werden wir RS berechnen:
                            • RS = AVG von 14 der positiven Bewegungen / A VG von 14 der negativen Bewegungen
                            • RS = 5,7 / 2,5 = 2,29

                          • Dann berechnen wir den RSI:
                            • RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]
                            • RSI = 100 - [100 / (1 + 2,29)] = 69,57

                          Die Ergebnisse lauten also wie folgt:

                          8- RSI Ergenbisse des Rechenbeispiels

                          In den vorherigen Schritten wurde der erste RSI-Wert berechnet. Die folgenden Schritte berechnen den RSI nach dem ersten berechneten Wert:

                          • Nächste AVG-Bewegung ermitteln:
                            • Nächstes AVG der positiven Bewegungen = [{(Vorheriges AVG der positiven Bewegungen * 13) + heutige positive Bewegungen (falls vorhanden)}/14]

                            • Nächster AVG-Wert der negativen Bewegungen = [{(Vorheriger AVG-Wert der negativen Bewegungen * 13) + heutige negative Bewegungen (falls vorhanden)}/14]
                          • RS ermitteln:
                            • RS = Nächster AVG der positiven Bewegungen / Nächster AVG der negativen Bewegungen
                          • RSI ermitteln:
                            • RSI = 100 - [ 100 / (1+ RS)]

                          Der RSI-Indikator wird also anhand der oben genannten Schritte berechnet. Sie müssen ihn jedoch nicht manuell berechnen, und die Berechnungsdetails werden hier nur angegeben, um Ihnen zu helfen, die Konstruktion des RSI zu verstehen. So erhalten Sie vielleicht einen besseren Einblick, wie Sie ihn einsetzen können, um bessere Ergebnisse beim Handel zu erzielen. Die MetaTrader 5-Plattform bietet einen gebrauchsfertigen, integrierten RSI-Indikator, so dass Sie ihn nicht berechnen müssen. Stattdessen können Sie ihn sofort verwenden, indem Sie den Indikator auf dem Chart ausführen. Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie das tun können.

                          Führen Sie einige Schritte im Meta Trader 5-Handelsterminal aus:

                          9- RSI einfügen



                          10- RSI einfügen 1

                          Sobald Sie den Relative Strength Index (RSI) aus der Liste der Oszillatoren ausgewählt haben, erscheint das folgende Fenster für die Parameter des Indikators:

                          11- RSI einfügen 2

                          1. Die RSI-Periode
                          2. Der Preistyp, auf dessen Grundlage der Indikator berechnet wird
                          3. Die Farbe der RSI-Linie
                          4. Der Stil der RSI-Linie
                          5. Die Dicke der RSI-Linie


                          Wählen Sie die gewünschten Parameter aus und klicken Sie auf OK. Der RSI-Indikator wird auf dem Chart wie folgt angezeigt:

                          12- RSI einfügen 3

                          Der RSI-Indikator wird in einem separaten Fenster unterhalb des Hauptcharts angezeigt. Das Fenster hat vier Kursniveaus, die Folgendes bezeichnen:

                          • Niveau 0: der niedrigste Wert des Indikatorbereichs, der die möglichen Indikatorwerte begrenzt.
                          • Niveau 100: der höchste Wert des Indikatorbereichs, der die möglichen Indikatorwerte begrenzt.
                          • 30er Level: überverkaufter Bereich.
                          • 70er Level: überkaufter Bereich.

                          Es gibt ein weiteres Niveau, das standardmäßig nicht angezeigt wird: das Niveau in der Mitte des Bereichs, das 50 entspricht.

                           

                          RSI-Strategie

                          In diesem Teil werden wir sehen, wie man den RSI-Indikator (Relative Strength Index) verwendet. Dazu werden wir eine einfache Strategie verwenden, die je nach Marktrichtung unterschiedlich sein wird.

                          Wir werden sehen, wie der RSI während eines Aufwärtstrends, eines Abwärtstrends und einer Seitwärtsbewegung verwendet werden kann. Die spezifische Verwendung steht in direktem Zusammenhang mit dem überkauften Bereich, dem mittleren Bereich und dem überverkauften Bereich. Zunächst müssen wir verstehen, wie sich der RSI während verschiedener Trends oder Bewegungen bewegt, da wir deutlich sehen können, dass sich der RSI bei jedem Trend oder jeder Bewegung anders bewegt. Dann werden wir eine einfache Strategie anwenden, die in jedem dieser Trends eingesetzt werden kann — das Hauptziel ist es, zu lernen, wie man sie einsetzt, und neue Einsichten zu gewinnen und unsere Augen für neue Ideen zu öffnen, die für unseren Handel nützlich sein können. In diesem Teil werden wir sehen, wie der RSI auf jeden Trend oder Bewegungstyp reagiert. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Strategien nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden, um zu zeigen, wie der RSI zur Analyse von Marktdaten eingesetzt werden kann. Sie sollten immer jede Strategie testen, die Sie für Ihren Handel verwenden möchten, da einige Strategien möglicherweise nicht für Ihren Handelsstil geeignet sind, insbesondere wenn es sich um Ausbildungsstrategien handelt.

                            Während eines Aufwärtstrends

                              In diesem Fall bewegen sich die RSI-Werte meist zwischen dem mittleren Bereich und dem Level 70 (Überkauft).


                              RSI im Aufwärtstrend


                              Die Handelsstrategie für den Aufwärtstrend lautet:

                                • RSI-Wert < 50 = Kaufen
                                  • RSI-Wert > 70 = Gewinn mitnehmen

                                      Während des Abwärtstrends

                                        Während des Aufwärtstrends bewegt sich der RSI die meiste Zeit zwischen dem mittleren Bereich und dem Wert 30 (Überverkauft).

                                        RSI im Abwärtstrend


                                        Die Handelsstrategie sieht folgendermaßen aus:

                                          • RSI-Wert > 50 = Verkaufen
                                          • RSI-Wert < 30 = Gewinn mitnehmen

                                        • Während einer Seitwärtsbewegung:

                                        Der RSI verbringt die meiste Zeit zwischen den Werten 30 und 70 (überverkauft).

                                        RSI in Seitwärtsbewegungen


                                        Die Handelsstrategie sieht folgendermaßen aus:

                                          • RSI-Wert < 30 = Kaufen
                                          • RSI Wert > 50 = Gewinn mitnehmen
                                          • RSI Wert > 70 = Verkaufen
                                          • RSI Wert < 50 = Gewinn mitnehmen

                                         

                                        RSI-Blaupause

                                        Dieses Thema zeigt die Anweisungen, die dem Computer gegeben werden sollten, wenn eine auf dem RSI basierende Strategie gehandelt wird.

                                        Wir haben bereits 4 Strategien besprochen, die als Handelssysteme implementiert werden sollten: RSI-Aufwärtstrend-Strategie, RSI-Abwärts-Strategie und RSI-Seitwärts-Strategie (Kaufen und Verkaufen). Die folgenden Blaupausen zeigen die Anweisungen für jede der Strategien.

                                        • RSI-Aufwärtstrend-Strategie:

                                        Aufwärtstrend-Strategie Blaupause

                                        • RSI Abwärtstrend-Strategie:

                                        Abwärtstrend-Strategie Blaupause

                                        • RSI Seitwärts-Strategie:

                                        Blaupause für Seitwärts-Strategie

                                        Ich denke, sie sind klar genug. Nun, da wir für jede Strategie, die in einem Handelssystem implementiert werden soll, einen Bauplan erstellt haben, können wir mit dem Schreiben eines Programms fortfahren. Lassen Sie uns zum nächsten Teil dieses Artikels übergehen und den Code für das Handelssystem erstellen.


                                        RSI-Handelssystem

                                        Lassen Sie uns nun sehen, wie man den Code eines Handelssystems schreibt, das auf den oben besprochen RSI-Handelsstrategien basiert. Öffnen Sie zunächst das MetaTrader 5-Handelsterminal, dann öffnen Sie den IDE (MetaQuotes Language Editor), um Ihren Code zu schreiben, indem Sie F4 drücken oder die in den folgenden Abbildungen gezeigten Schritte befolgen:


                                        Metaeditor öffnen 1

                                        Sie können auch auf die Schaltfläche IDE in der MetaTrader 5-Symbolleiste klicken:


                                        MetaEditor öffnen 2

                                        Das folgende Fenster wird in der neu geöffneten MetaEditor IDE angezeigt:

                                        MetaEditor-Fenster

                                        Erstellen Sie eine neue Datei, in die Sie den Code des Handelssystems schreiben werden:

                                        MetaEditor-Fenster


                                        Metaeditor - Neue Datei

                                        Wählen Sie die erste Option, um eine neue Expert Advisor-Datei zu erstellen. Wenn Sie mehr über andere Optionen erfahren möchten, können Sie meinen vorherigen Artikel lesen:  Lernen Sie warum und wie Sie Ihr algorithmisches Handelssystem entwerfen

                                        Zunächst möchte ich einen einfachen RSI-basierten Expert Advisor vorstellen, der RSI-Werte im Chart kommentiert, um zu verstehen, wie man ein einfaches reines RSI-System entwirft:

                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Simple RSI System.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //comment with RSI value on the chart
   Comment("RSI Value is ",RSIValue);
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Hier sehen Sie, wie Sie das erstellte Programm ausführen können:

                                        Navigator - Einfacher RSI


                                        Machen Sie einen Doppelklick auf der Datei oder ziehen Sie sie auf den Chart, woraufhin das folgende Fenster erscheint:

                                        Fenster SRSI 1

                                        Klicken Sie auf Ok und das Programm wird auf dem Chart gestartet:

                                        SRSI 1 angehängt

                                        Einfache RSI-Strategie


                                        • RSI-Aufwärtstrend-Strategie:
                                        Zur Erinnerung: Das Folgende war die Vorlage für diese Strategie:

                                        Aufwärtstrend-Strategie Blaupause

                                        Hier ist der Code:

                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                       RSI - Uptrend Strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Creating signal according to RSI
   if(RSIValue<50) 
   Comment ("Uptrend - BUY");
   
   if(RSIValue>70)
   Comment ("Uptrend - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Starten Sie das Programm auf dem Chart im Navigator-Fenster wie unten gezeigt. Vergewissern Sie sich, dass es keine Fehler oder Warnungen gibt:

                                        Navigator - RSI - Aufwärtstrend


                                        Aufwärtstrend Strategie-Fenster


                                        Machen Sie einen Doppelklick auf der Datei oder ziehen Sie sie per Drag & Drop auf den Chart, klicken Sie im Programmfenster auf ok, und das Programm wird auf dem Chart gestartet:

                                        Aufwärtstrend-Strategie läuft

                                        Die Signale des Programms lauten wie folgt:

                                        • Kaufsignal:

                                        Aufwärtstrend Strategie - Kaufen

                                        • Signal zur Gewinnmitnahme

                                        Aufwärtstrend Strategie - TP

                                        • RSI Abwärtstrend-Strategie:
                                        Zur Erinnerung: Das Folgende war die Vorlage für diese Strategie:

                                        Abwärtstrend-Strategie Blaupause

                                        Der Code ist:

                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                     RSI - Downtrend Strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Creating signal according to RSI
   if(RSIValue>50)
   Comment ("Downtrend - SHORT");
   
   if(RSIValue<30)
   Comment ("Downtrend - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Starten Sie das Programm auf dem Chart im Navigator-Fenster wie unten gezeigt. Vergewissern Sie sich, dass es keine Fehler oder Warnungen gibt:

                                        Navigator - RSI - Abwärtstrend


                                        Fesnster der Abwärtstrend-Strategie

                                        Machen Sie einen Doppelklick auf der Datei oder ziehen Sie sie per Drag & Drop auf den Chart, klicken Sie im Programmfenster auf ok, und das Programm wird auf dem Chart gestartet:

                                        Abwärtstrend-Strategie läuft

                                        Das laufende Programm erzeugt Signale wie im Folgenden dargestellt:

                                        • Verkaufssignal:

                                        Abwärtstrend-Strategie - Verkaufen

                                        • Signal zur Gewinnmitnahme

                                        Abwärtstrend-Strategie - TP

                                        • RSI Seitwärts-Strategie:
                                        Zur Erinnerung: Das Folgende war die Vorlage für diese Strategie:


                                        Blaupause für Seitwärts-Strategie

                                        Und das folgende ist der Code dieser Strategie. Zum besseren Verständnis werde ich die Strategie in zwei getrennte Codes und Programme aufteilen: Einer wird für das Kaufsignal und seinen Take-Profit und der andere für das Short-Signal und seinen Take-Profit sein und beide sind während der Seitwärtsbewegung:

                                        • Kaufsignal
                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                RSI - Sideways Strategy - Buy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);   
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Creating signal according to RSI
   if(RSIValue<30)
   Comment ("Sideways - BUY");
   
   if(RSIValue>50)
   Comment ("Sideways - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Starten Sie das Programm auf dem Chart im Navigator-Fenster wie unten gezeigt. Vergewissern Sie sich, dass es keine Fehler oder Warnungen gibt:

                                        Navigator - RSI - Kauf in der Seitwärtsbewegung


                                        Seitwärtsstrategie - Kauffenster

                                        Machen Sie einen Doppelklick auf der Datei oder ziehen Sie sie per Drag & Drop auf den Chart, klicken Sie im Programmfenster auf ok, und das Programm wird auf dem Chart gestartet:

                                        Sideways Strategie - Kaufen, läuft

                                        Nach der Ausführung für das Programm wird das gleiche Signal wie im folgenden Bild zu sehen sein:

                                        • Kaufsignal:

                                        Seitwärtsstrategie - Kaufen

                                        • Signal zur Gewinnmitnahme

                                        Sideways Strategie - TP eines Kaufs

                                        • Verkaufssignal
                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                              RSI - Sideways Strategy - Short.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);

   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Creating signal according to RSI
   if(RSIValue>70)
   Comment ("Sideways - SHORT");
   
   if(RSIValue<50)
   Comment ("Sideways - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Starten Sie das Programm auf dem Chart im Navigator-Fenster wie unten gezeigt. Vergewissern Sie sich, dass es keine Fehler oder Warnungen gibt:

                                        Navigator - RSI - Verkaufen in der Seitwärtsbewegung


                                        Seitwärtsstrategie - Verkaufsfenster

                                        Machen Sie einen Doppelklick auf der Datei oder ziehen Sie sie per Drag & Drop auf den Chart, klicken Sie im Programmfenster auf ok, und das Programm wird auf dem Chart gestartet:

                                        Seitwärts-Strategie - Verkaufen, läuft

                                        Das laufende Programm erzeugt Signale wie im Folgenden dargestellt:

                                        • Verkaufssignal:

                                        Seitwärts-Strategie - Verkaufen


                                        • Signal zur Gewinnmitnahme

                                        Sideways Strategie - TP eines Verkaufs

                                        Hier ging es darum, wie wir einfache Strategien auf der Grundlage des RSI - Relative Strength Index - erstellen und nutzen können, einem der beliebtesten Indikatoren, der im Handel häufig verwendet wird. Wir haben gesehen, wie er für verschiedene Markttrends oder -bewegungen verwendet werden kann.

                                        Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass dieser Artikel nur zu Bildungszwecken dient und sein Hauptziel darin besteht, dieses nützliche Instrument zu erklären. Wenn Sie irgendetwas in diesem Artikel für Ihren Handel verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie es vor der Verwendung ordnungsgemäß testen, da es für jemanden nützlich sein kann, aber für Sie gemäß Ihrer Handelsstrategie oder Ihres Plans möglicherweise nicht nützlich ist.

                                        Schlussfolgerung

                                        In diesem Artikel habe ich versucht, Ihnen eines der mächtigsten Werkzeuge im Handel und in der technischen Analyse, den RSI, näher zu bringen. Wir haben gesehen, dass er vom Konzept des Momentums abhängt, das eines der wichtigsten Konzepte bei Marktbewegungen und im Handel ist. Ich habe versucht, den Aufbau des RSI und die Berechnungsdetails zu erklären, damit Sie verstehen, wie der Indikator in einer geeigneten, effektiven und vorteilhaften Weise verwendet werden kann.

                                        Außerdem habe ich eine einfache Strategie vorgestellt, die beim Handel verwendet werden kann, und aufgezeigt, wie sie bei verschiedenen Marktbewegungen und Trends eingesetzt werden kann. Jetzt wissen Sie also, wie man sie in Aufwärts-, Abwärts- und Seitwärtstrends einsetzen kann. Es gibt viele Strategien, die effektiv genutzt werden können und beim Handel nützlich sind. Ich hoffe, Sie lesen weiter und lernen mehr über diesen RSI-Indikator und andere.

                                        Wir haben auch gelernt, wie man einen Code für ein Handelssystem schreibt, das auf diesen Strategien basiert. MQL5 und die Programmierung im Allgemeinen helfen bei der effektiven, genauen und einfachen Nutzung verschiedener nützlicher Handels- und Analysewerkzeuge, und sie helfen uns, unser Leben reibungslos zu leben und ein ausgeglichenes Leben zu erreichen. 

                                        Ich empfehle Ihnen, zu programmieren und anzuwenden, was Sie in diesem Artikel gelernt haben. Eine solche Übung kann Ihr Verständnis und Ihr Bewusstsein für das Gelernte verbessern und Ihnen weitere Einsichten und neue Ideen vermitteln. Ich hoffe, dass dieser Artikel für Sie nützlich war und dass einige der Ideen Ihnen helfen werden, bessere Ergebnisse bei Ihrem Handel zu erzielen.



                                      Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
                                      Originalartikel: https://www.mql5.com/en/articles/10528

                                      Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.

                                      Dieser Artikel wurde von einem Nutzer der Website verfasst und gibt dessen persönliche Meinung wieder. MetaQuotes Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder für Folgen, die sich aus der Anwendung der beschriebenen Lösungen, Strategien oder Empfehlungen ergeben.

