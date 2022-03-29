Lernen Sie, wie man ein Handelssystem mit Momentum-Indikator entwickelt

Einführung

Ich habe bereits in einem früheren Artikel erwähnt, wie wichtig es ist, den Trend zu erkennen, d.h. die Richtung der Preise, und es ist wichtig, dass wir entsprechend dieser Richtung oder diesem Trend eine geeignete Entscheidung treffen können. So können wir sagen, dass die Identifizierung des Trends oder die Richtung des Marktes wird uns helfen, unsere Handelsentscheidungen und Ergebnisse zu verbessern, und das, was lassen Sie mich in jedem Fall bestätigen die Bedeutung des Lernens, wie zu identifizieren und zu analysieren, den Trend.

Ein weiteres Element oder ein Faktor, der unsere Entscheidungen verbessern wird, ist die Feststellung, ob dieser definierte Trend stark oder schwach ist, oder mit anderen Worten, ob dieser aktuelle Trend anhalten wird oder nicht. Und hier können wir viele Werkzeuge erwähnen, die das tun können, aber hier müssen wir uns auf das Momentum konzentrieren, das eines der wichtigsten Werkzeuge ist, das uns helfen kann, mehr über den Trend zu verstehen, wie wir in diesem Artikel in mehr Details wissen werden, dass das Momentum die Geschwindigkeit der Preise oder des Trends misst.

In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit dem Momentum befassen und herausfinden, wie wir es zu unseren Gunsten nutzen können. Außerdem werden wir ein einfaches Handelssystem mit MQL5 entwickeln, um von der Magie der Programmierung zu profitieren, die uns helfen kann, reibungslos, einfach und effektiv zu handeln:

In den vorangegangenen Themen haben wir den Momentum-Indikator genauer kennengelernt. In unserem ersten Thema, der Momentum-Definition, erfahren wir, was der Momentum-Indikator ist und wie wir ihn berechnen. Danach werden wir eine einfache Strategie erlernen, die unser Verständnis für den Momentum-Indikator verbessern kann und wie er für uns nützlich sein kann. Danach werden wir einen Entwurf für ein Handelssystem für die erwähnte Momentum-Handelsstrategie entwerfen, der uns helfen soll, sie mit MQL5 zu programmieren. Dann werden wir lernen, wie man es codiert und ausführt, um Signale dieser Strategie zu erhalten.

Wir werden in diesem Artikel MetaTrader 5 verwenden, um unsere Programme des Handelssystems auszuführen, und wir werden Codes mit MetaQuotes Language Editor schreiben, der in MetaTrader 5 integriert ist. Sie können MetaTrader 5 über den folgenden Link herunterladen: https://www.metatrader5.com/de/download

Nach dem Herunterladen, der Installation und dem Öffnen von MetaTrader 5 können Sie das folgende Fenster sehen:

Jetzt müssen wir den MetaQuotes Spracheditor öffnen, um unsere Programmcodes zu schreiben, um unsere Handelssysteme zu entwerfen, und um das zu tun, haben wir viele Möglichkeiten:

Drücken Sie F4 im geöffneten MetaTrader 5 Terminal.

Klicken Sie im MetaTrader 5-Terminal auf die Schaltfläche Extras , um das auszuwählen.

, um das auszuwählen. Klicken Sie im MetaTrader 5-Terminal auf die Schaltfläche IDE.

Die folgenden Bilder zeigen, wie Sie die letzten beiden Möglichkeiten nutzen können. Die erste Möglichkeit ist meiner Meinung nach sehr einfach, denn Sie müssen nur den MetaTrader 5 öffnen und dann die Taste F4 auf Ihrer Tastatur drücken, um den MetaQuotes Language Editor zu öffnen:

Die zweite Möglichkeit, den MetaQuotes Language Editor zu öffnen, besteht darin, im MetaTrader 5 auf Extras zu klicken und dann den MetaQuotes Language Editor zu wählen. Das folgende Bild zeigt Ihnen, wie das geht:

Die dritte Möglichkeit ist, im MetaTrader 5 auf die IDE-Schaltfläche zu klicken, und das folgende Bild zeigt Ihnen, wie das geht:

Dann sehen Sie im folgenden Fenster, wie der MetaQuotes Language Editor aussieht:

Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, können Sie meine früheren Artikel lesen: Lernen Sie, warum und wie Sie Ihr algorithmisches Handelssystem entwerfen

Es ist hier auch gut, Ihnen zu raten, das Gelesene und Gelernte anzuwenden, da es Ihr Verständnis vertieft und Ihnen mehr Einblicke und neue Ideen zu verwandten oder nicht verwandten Themen gibt. Und das ist das Hauptziel dieses Artikels, denn mein Ziel ist es, zu teilen, was ich über dieses großartige Tool MQL5 gelernt habe, das uns helfen kann, einfach und effektiv zu handeln.

Und was ich auch erwähnen möchte, dass Sie alles, was Sie lernen, zuerst testen müssen, bevor Sie es verwenden, da es für mich geeignet sein kann, aber es kann nicht für Sie geeignet sein, je nach Ihrem Handelsstil. Es ist also sehr wichtig, ein Demo-Konto zu verwenden, um alles zu testen, was Sie lernen können, um zu prüfen, ob es für Sie nützlich sein wird oder nicht.

Lassen Sie mich nun unsere Reise zum Erlernen dieses Themas beginnen, um einen neuen Bereich in unserem Wissen zu bauen und uns zu verbessern.





Momentum-Definition

In diesem Teil werden wir lernen, was das Momentum ist, was es bedeutet, wie es für unseren Handel nützlich sein kann, was ein Momentum-Indikator ist und wie wir ihn berechnen können, um eine Einführung zu erhalten, wie er nützlich sein kann und wie wir ihn verwenden können, denn wenn wir den Kern einer Sache verstehen, können wir effektiv damit umgehen.

Nun, lassen Sie uns wissen, was ist Momentum, das Momentum-Konzept ist über die Messung der Geschwindigkeit von etwas und hier, es misst die Geschwindigkeit der Preisänderungen. Es vergleicht also den aktuellen Preis mit einem früheren, um zu sehen oder zu messen, wie die Geschwindigkeit der Veränderung zwischen beiden ist. Und das ist es, was der Momentum-Indikator tut, denn er misst die Geschwindigkeit der Preisänderungen oder die Beschleunigung des Trends.

Es bleibt nicht verborgen, dass es sehr wichtig ist, zuerst den Trendtyp oder die Marktrichtung zu bestimmen, da wir unsere Entscheidungen danach ausrichten werden. Wir müssen also den Trend bestimmen, ob es sich um einen Aufwärtstrend, einen Abwärtstrend oder eine Seitwärtsbewegung handelt.

Aufwärtstrend: Das bedeutet, dass die Kurse höhere Tiefststände und höhere Höchststände bilden. Dies bedeutet, dass sich die Preise nach oben bewegen oder dass die Preise steigen, was sich auf die Kontrolle der Käufer bezieht.

Abwärtstrend: Dies bedeutet, dass die Preise niedrigere Höchst- und Tiefststände erreichen. Dies bedeutet, dass sich die Preise nach unten bewegen oder dass die Preise sinken; dies bezieht sich auf die Kontrolle des Verkäufers.

Seitwärts: Dies bedeutet, dass sich die Preise in einer beliebigen Formation außer Aufwärts- und Abwärtstrend bewegen. Es gibt keine eindeutige Bewegung in eine Richtung, weder nach oben noch nach unten, es handelt sich um ein Gleichgewicht zwischen Käufer und Verkäufer.

Für weitere Informationen können Sie meinen vorherigen Artikel lesen, da ich versucht habe, das mit Bildern durch Einführung zu erwähnen: Lernen Sie, wie man ein Handelssystem mit dem RSI entwickelt

Das Momentum-Konzept ist sehr wichtig, da es eine weitere Dimension ist, die die Stärke der Trendbewegung anzeigt. Wir werden jetzt also nicht nur die Trendrichtung betrachten oder bestimmen, sondern auch die Stärke dieses Trends messen, und das zeigt sich bei der Analyse des Momentums.

Der Momentum-Indikator ist ein vorlaufender Indikator, da er den Kursen vorauseilen kann, d.h. er verändert sich, bevor die Kursveränderung auftritt.

Es handelt sich um einen unbeschränkten Oszillator, der nach seiner Berechnung das Gleiche tut wie das, was wir sehen, und das ist einer seiner Nachteile, und der andere Nachteil ist, dass der Momentum-Indikator nach seiner Berechnung Daten zwischen den Tagen vermisst, an denen er berechnet wird. Und das sehen wir jetzt.

Wie wir den Momentum-Indikator berechnen können, werden wir hier über zwei verschiedene Möglichkeiten sprechen, die wir verwenden können, um das Momentum zu berechnen und zu ermitteln, wie die Geschwindigkeit oder die Beschleunigung des Marktes ist, und diese beiden Möglichkeiten sind:

durch Subtraktion

durch Division

Diese beiden Methoden verwenden den aktuellen Preis und den vorherigen Preis, basierend auf der von Ihnen bevorzugten Periode, und der Standardwert ist 14. In den folgenden Zeilen werden wir im Detail aufzeigen, wie wir den Momentum-Indikator auf beiden Wegen mit Hilfe von Formeln berechnen können, die es uns ermöglichen, sie zu berechnen, und dann werden wir diese Formeln auf ein einfaches Beispiel anwenden, um klar zu sein.

Ermittlung des Momentum-Wertes durch Subtraktion:

Die Berechnung ist sehr einfach, da wir die Differenz zwischen den Schlusskursen des aktuellen und des vorherigen Zeitraums kennen müssen.

Momentum = Aktueller Schlusskurs - Schlusskurs von (n)

n = 14, das ist die Periode, und dies ist der Standardwert.

Lassen Sie uns diese Berechnung an einem Beispiel lernen, wenn wir die folgenden Daten haben:





Lassen Sie uns diese Berechnung an einem Beispiel lernen, wenn wir die folgenden Daten haben:

Tag Schlusskurs 1

10 2 12 3 15 4 17 5 19 6 20 7 18 8 16 9 20 10 22 11 24 12 20 13 18 14 17 15 15

Wenn wir nun den Momentum-Indikator für den 15. Tag berechnen wollen, sieht es wie folgt aus:

Momentum = Aktueller Schlusskurs - Schlusskurs von (n) n = 14, entspricht dem Tag 1 Momentum = 15 - 10 = 5

Dann stellen wir die Differenz über Null und neben 5 dar, da der Momentum-Indikator über und unter Null oszilliert. Dies ist die Art und Weise, wie der Momentum-Indikator berechnet wird, und aus dieser Berechnung können wir die Nachteile erkennen, wie das, was wir erwähnt haben, es gibt fehlende Daten zwischen den berechneten Daten, da wir 14 Perioden von der aktuellen subtrahieren. Ein weiterer Nachteil ist, dass der Indikator nicht begrenzt ist, da er keine Grenze für steigende oder fallende Kurse hat.

Ermitteln des Momentum-Wertes durch Division:

Die andere Möglichkeit zur Berechnung des Momentum-Indikators besteht in der Verwendung des Verhältnisses. Diese Berechnung wird im MetaTrader 5 verwendet und läuft wie folgt ab:

Momentum = (Aktueller Schlusskurs / Schlusskurs von (n))*100

n = 14, entspricht dem Tag 1

Wenn wir diese Methode auf das gleiche Beispiel anwenden, um das Momentum zu erhalten, können wir feststellen, dass es wie folgt sein wird:

Momentum = (15 / 10)*100 = 150

Dann wird der Wert über 100 und neben 150 eingezeichnet, da der Momentum-Indikator hier über und unter 100 schwankt. Hier werden wir diese Art der Berechnung verwenden und die Strategie wird darauf angewendet werden.

Wie bereits erwähnt, ist dieser Indikator in MetaTrader 5 integriert. Alles, was wir brauchen, ist, ihn auszuwählen und auf dem Chart zu starten.

Klicken Sie im MetaTrader 5 auf "Einfügen" und wählen Sie dann "Indikatoren", "Oszillatoren" und "Momentum":





Nachdem Sie Momentum ausgewählt haben, erscheint das folgende Bild für die Parameter des Momentum-Indikators:

Das obige Fenster enthält die Parameter des Momentum-Indikators, und hier können Sie einstellen, was Sie für Ihren Handelsstil oder Ihren Handelsplan für geeignet halten, da es von Händler zu Händler je nach seinen Vorlieben unterschiedlich sein kann, und Sie werden feststellen, dass die Parameter wie folgt sind:

Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie mit dem aktuellen Kurs vergleichen möchten, und hier ist der Standardwert 14. Auswahl des Preistyps, den Sie für die Momentum-Berechnung verwenden möchten (Close, Open, High, Low, .....etc). Wählen Sie Ihren bevorzugten Stil, mit dem der Indikator angezeigt werden soll, wie Farbe, Linientyp und Liniendicke.

Nachdem Sie die passenden Parameter ausgewählt und auf ok gedrückt haben, erscheint der Indikator wie in der folgenden Abbildung:





Momentum-Strategie

In diesem Teil werden wir eine einfache Strategie lernen, um den Momentum-Indikator zu verwenden, da es viele nützliche Strategien oder Verwendung für Momentum gibt, aber für die Suche nach Bildung werden wir eine einfache Strategie verwenden und lernen, wie man es benutzt und die Tür für andere Ideen öffnen kann, nachdem man den Kern des Themas gelernt hat, um die Tür vor der Gestaltung dieser neuen Ideen als Handelssysteme von MQL5 zu öffnen.

Unsere Strategie, die wir hier verwenden müssen, ist ein Kreuzen der Momentumlinie des Wertes von 100. Wenn die Momentumlinie die 100 nach oben kreuzt, ist dies ein Kaufsignal und wenn die Momentumlinie die 100 nach unten durchbricht, ist dies ein Verkaufssignal.

Momentum > 100 = Kauf

Momentum < 100 = Verkauf

Dieses Signal wird auf der Grundlage der Trendrichtung generiert, um eine Filterung des generierten Signals zu ermöglichen. Da der Momentum-Indikator schnell reagiert und so auf Schwankungen reagiert, können wir auf diese Weise die generierten Signale filtern.

Es wird also das Gleiche sein wie unten:

Während eines Aufwärtstrends:

Momentum > 100 = Kauf



Für mehr Effizienz können Sie mit einem anderen Tool Gewinne mitnehmen.

Wenn wir nun sehen wollen, wie diese Strategie für unseren Handel nützlich sein kann und wie Signale generiert werden können, können wir das anhand des folgenden Bildes sehen, da es ein Beispiel für das Signal darstellt, das während des Aufwärtstrends durch den Momentum-Crossover mit dem Wert 100 generiert werden kann:

Während des Abwärtstrends:

Momentum < 100 = Verkauf



Für mehr Effizienz können Sie mit einem anderen Tool Gewinne mitnehmen.

Um sich zu vergewissern, dass diese Strategie nützlich sein kann und um die generierten Signale zu sehen, wird das folgende Bild ein Beispiel für das Signal darstellen, das während des Abwärtstrends mit dem Momentum-Indikator durch das Kreuzen mit dem 100-Wert generiert werden kann:

Während der Seitwärtsbewegung: Bis jetzt, während ich diesen Artikel schreibe, bin ich der Meinung, dass es andere Instrumente gibt, die bessere Signale als der Momentum-Indikator während der Seitwärtsbewegung geben können, da er zu frühe Signale gibt und auf Schwankungen reagiert, die zu falschen Signalen führen können. Daher ziehe ich es vor, ein anderes Tool zu verwenden, um von Seitwärtsbewegungen zu profitieren.

Was die Gewinnmitnahme durch ein anderes Instrument angeht, so können wir, wie bereits erwähnt, zum Beispiel die Preis-Aktion nutzen, um Gewinne mitzunehmen, da Sie aussteigen können, sobald die Umkehrung erfolgt ist, indem Sie ein tieferes Tief während des Aufwärtstrends oder ein höheres Hoch während des Abwärtstrends erzeugen, und dies ist eine von vielen anderen Techniken, die mit der Preis-Aktion genutzt werden können. Sie können aber auch jedes andere Instrument verwenden, das Ihnen hilft, mit maximalen Gewinnen aus dem Handel auszusteigen, und es gibt viele Instrumente, die dazu verwendet werden können, entweder Preisaktionen oder Indikatoren.

Momentum-Handelssystem Blaupause

In diesem Teil werde ich eine Blaupause für das, was wir brauchen, um als ein Handelssystem zu entwerfen und Sie können sagen, dass dieser Schritt ist über die Planung für das, was wir brauchen, um als Code zu schreiben und was wir wollen, dass der Computer oder das Programm zu tun.

Während des Aufwärtstrends muss das Programm jeden Tick überprüfen und sehen, ob die Strategiebedingung erfüllt ist oder nicht. Wenn also das Momentum über 100 ausbricht oder der Wert des Momentums über 100 liegt, muss das Programm ein Kaufsignal ausgeben. Wenn es nicht über den Wert von 100 ausbricht oder der Wert des Momentums unter 100 liegt, darf das Programm kein Signal ausgeben, um nichts zu tun, was durch das folgende Bild deutlicher wird:

Während eines Abwärtstrends muss das Programm jeden Tick überprüfen, ob die Bedingung der Strategie erfüllt ist oder nicht. Wenn also Momentum die 100 nach unten durchbricht oder der Wert von Momentum unter 100 liegt, muss das Programm ein Verkaufssignal geben, oder wenn es nicht unter den Wert von 100 gebrochen ist oder der Wert von Momentum über 100 liegt, darf das Programm kein Signal geben, um nichts zu tun, und dies kann durch das folgende Bild klarer werden:

Und diese Strategien, die wir brauchen, um sie durch unsere MQL5 zu programmieren, um Signale automatisch zu geben, ohne die Momentum-Indikator manuell zu überprüfen und dies wird uns helfen, bessere Ergebnisse zu erhalten, wenn dieses Programm richtig konzipiert. Und das ist, was wir im folgenden Thema in diesem Artikel tun werden.





Momentum-Handelssystem

Um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie der Momentum-Indikator programmiert werden kann, werden wir zunächst lernen, wie man ein einfaches Momentum-System entwickelt, das einen Kommentar auf dem Chart mit dem Momentum-Wert erzeugt. Im Folgenden finden Sie den entsprechenden Code:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double PriceArray []; int MomentumDef = iMomentum ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (PriceArray, true ); CopyBuffer (MomentumDef, 0 , 0 , 3 ,PriceArray); double MomentumValue = NormalizeDouble (PriceArray[ 0 ], 2 ); if (MomentumValue> 100 ) Comment ( "MOMENTUM VALUE IS: " ,MomentumValue); }

Nachdem wir dieses Programm geschrieben haben, müssen wir es auf unserer Handelsplattform MetaTrader 5 ausführen, und das können wir tun, indem wir zum MetaTrader 5-Handelsterminal gehen und dann im Navigator die gewünschte Datei auswählen. Um das Navigator-Fenster zu finden, wird es ein separates Fenster auf dem Terminal sein, und wenn Sie es nicht gefunden haben, können Sie es bekommen, indem Sie auf "Ansicht" im Navigator klicken oder Sie können direkt Strg + N drücken, während Sie den MetaTrader 5 öffnen.

Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie die Datei im Navigator finden:

Dann öffnen wir diese Datei mit einem Doppelklick oder ziehen sie auf den Chart, woraufhin sich das folgende Programmfenster öffnet:

Nachdem Sie bei Algo-Handel erlauben das Häkchen gesetzt und dann auf Ok gedrückt haben, werden Sie feststellen, dass das Programm an den Chart angehängt ist und ein Kommentar im Chart angezeigt wird, der dem untenstehenden Bild entspricht:

Nun müssen wir unsere Strategie mit den beiden Trendtypen genauso gestalten, wie ich es zuvor erwähnt habe. Wir müssen also die genannten Strategien mit Aufwärts- und Abwärtstrend entwerfen. Noch einmal, zur Erinnerung:

Während eines Aufwärtstrends:

Wir müssen eine Strategie verwenden, die uns während eines Aufwärtstrends ein Kaufsignal auf dem Chart mit dem Kommentar "Momentum Uptrend Strategy - Buy" ((Momentum Aufwärtstrend Strategie - Kauf) anzeigt, und zwar dann, wenn der Momentum-Wert über dem Wert von 100 liegt.

Momentum > 100 = Kauf

Wenn der Momentum unter dem Wert von 100 liegt, erscheint der Kommentar " Momentum Uptrend Strategy - No signal" (Momentum Aufwärtstrend Strategie - Kein Signal)

Momentum < 100 = Kein Signal

Die folgende Zeile ist der Code, um ein Programm zu entwerfen, das dies tut:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double PriceArray []; int MomentumDef = iMomentum ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (PriceArray, true ); CopyBuffer (MomentumDef, 0 , 0 , 3 ,PriceArray); double MomentumValue = NormalizeDouble (PriceArray[ 0 ], 2 ); if (MomentumValue> 100 ) Comment ( "MOMENTUM UPTREND STRATEGY - BUY" ); if (MomentumValue< 100 ) Comment ( "MOMENTUM UPTREND STRATEGY - No SIGNAL" ); }

Nachdem wir diesen Code geschrieben haben, müssen wir ihn in unserem Trading-Terminal ausführen, um die gewünschten Signale zu erhalten, und das wird dasselbe sein wie das, was wir im vorherigen Programm erwähnt haben. Wir gehen zum Navigator, um die Datei des Programms zu navigieren, und es wird das gleiche wie das folgende Bild sein:

Öffnen Sie dann die Datei mit einem Doppelklick oder ziehen Sie sie auf den Chart und das folgende Programmfenster wird geöffnet:

Klicken Sie auf Ok, nachdem Sie das Häkchen bei "Algo-Trading erlauben" gesetzt haben, wird die Datei wie folgt an den Chart angehängt:

Und die Signale, die nach dieser Strategie generiert werden, sehen aus wie die folgenden Bilder:

Kaufsignal:

Kein Signal

Während des Abwärtstrends:

Wir brauchen eine Strategie, die uns während eines Abwärtstrends uns auf ein Verkaufssignal mit dem Kommentar "Momentum Downtrend Strategy - Short" (Momentum Abwärtstrend Strategie - Verkauf) hinweist, und zwar dann, wenn der Momentum-Wert unter den Wert von 100 fällt.

Momentum < 100 = Verkauf

Wenn der Momentum-Wert über dem 100er Wert liegt, erscheint der Kommentar " Momentum Downtrend Strategy - No signal" (Momentum Abwärtstrend Strategie - Kein Signal)

Momentum > 100 = Kein Signal

Die folgende Zeile ist der Code, um ein Programm zu entwerfen, das dies tut:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double PriceArray []; int MomentumDef = iMomentum ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (PriceArray, true ); CopyBuffer (MomentumDef, 0 , 0 , 3 ,PriceArray); double MomentumValue = NormalizeDouble (PriceArray[ 0 ], 2 ); if (MomentumValue< 100 ) Comment ( "MOMENTUM DOWNTREND STRATEGY - SHORT" ); if (MomentumValue> 100 ) Comment ( "MOMENTUM DOWNTREND STRATEGY - No SIGNAL" ); }

Nachdem wir den Code in unserem MetaQuotes-Spracheditor geschrieben haben, gilt das Gleiche, um die Datei dieses Programms auf dem Chart auszuführen. Wir werden es im Navigator-Fenster aus dem Expert Advisors-Ordner navigieren und es wird so aussehen wie im folgenden Bild:

Nach einem Doppelklick oder dem Ziehen und Ablegen der Datei auf dem Chart wird das folgende Fenster für das Programm geöffnet:

Außerdem setzen wir ein Häkchen bei "Algo-Trading erlauben" und drücken dann auf OK. Das Programm ist nun an den Chart angehängt, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist:

Und die Signale, die nach dieser Strategie generiert werden, sehen aus wie die folgenden Bilder:

Verkaufssignal:

Kein Signal:

Nun, wir haben unser Handelssystem für den Momentum-Indikator durch eine einfache Handelsstrategie entworfen und wie ich bereits erwähnt habe, gibt es viele Strategien, die wir mit dem Momentum-Indikator verwenden können, aber wir haben versucht, eine einfache Handelsstrategie zu verwenden und mit Ihnen zu teilen, um das Konzept des Indikators leicht zu verstehen und es auch als Anfänger leicht zu programmieren. Ich hoffe, dass dieses gemeinsame Thema Ihnen neue Einsichten und neue Ideen ermöglicht, die Sie verwenden können, um Ihr Trading mit dem MQL5-Tool zu verbessern.





Schlussfolgerung

Jetzt haben wir unser Thema abgeschlossen und wir haben mehr als ein Thema identifiziert, da wir gelernt haben, was das Konzept des Momentums ist und warum dieses Konzept für unser Trading wichtig ist und wie es unserem Trading eine weitere nützliche Dimension hinzufügen kann, die unsere Trading-Entscheidungen verbessern kann, dann lernen wir, was der Momentum-Indikator ist und was er misst und wie wir ihn berechnen können. Dann lernen wir eine einfache Strategie, die der Momentum-Indikator bei verschiedenen Marktrichtungen oder Trends anwenden kann. Dann lernen wir, wie wir ein Handelssystem mit MQL5 entwerfen, indem wir diese Strategie kodieren und programmieren, um sie dann auf unserem Handelsterminal - MetaTrader 5 - auszuführen, damit das Programm automatisch Strategiesignale erzeugt, die uns helfen, reibungslos, einfach und effektiv zu handeln.

Ich kann nicht genug Worte finden, um zu beschreiben, wie wichtig es ist, alles, was Sie gelernt haben, zu testen, bevor Sie es verwenden, um sicherzustellen, dass es für Ihren Handelsstil und Ihren Plan geeignet ist, und ich rate Ihnen, alles, was Sie gelernt haben, zu verbessern, da dieser Schritt Ihnen nicht nur erlaubt, das Gelernte zu absorbieren, sondern auch Ihren Geist für neue Ideen öffnet und Ihnen mehr Einblicke in verwandte oder nicht verwandte Themen gibt.

Eine weitere Sache, die ich hier erwähnen möchte, ist, dass es eine Menge profitabler Strategien gibt, die verwendet werden können, aber wir können jemanden finden, der eine Strategie verwendet und Gewinne macht, während wir eine andere Person finden können, die dieselbe Strategie verwendet und Verluste macht. Also, es geht nicht nur um die Strategie, ja die Strategie ist sicher wichtig, aber es gibt mehr Elemente, die zu gewünschten Ergebnissen führen können und das wichtigste ist die Disziplin und wir haben ein Werkzeug, das nützlich und effektiv sein kann, um diese Disziplin zu erreichen und dieses Werkzeug ist die Programmierung, sobald wir ein Handelssystem durch eine profitable Strategie erstellt haben, wird dies ein Spiel zu ändern, da der Computer Ihre Strategie verstehen wird, dann wird es tun, was Sie tun wollen, ohne Emotionen zu stören, wie wir alle als Menschen erleben.

Und ich hoffe, dass Sie diesen Artikel finden, ist nützlich für Ihren Handel und ich hoffe, profitablen Handel für Sie.




