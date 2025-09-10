货币 / TTD
TTD: The Trade Desk Inc - Class A
44.89 USD 0.65 (1.43%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TTD汇率已更改-1.43%。当日，交易品种以低点43.51和高点46.33进行交易。
关注The Trade Desk Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
43.51 46.33
年范围
42.96 141.53
- 前一天收盘价
- 45.54
- 开盘价
- 44.00
- 卖价
- 44.89
- 买价
- 45.19
- 最低价
- 43.51
- 最高价
- 46.33
- 交易量
- 54.976 K
- 日变化
- -1.43%
- 月变化
- -16.01%
- 6个月变化
- -17.74%
- 年变化
- -59.40%
