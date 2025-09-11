通貨 / TTD
TTD: The Trade Desk Inc - Class A
43.93 USD 1.44 (3.17%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TTDの今日の為替レートは、-3.17%変化しました。日中、通貨は1あたり43.89の安値と45.68の高値で取引されました。
The Trade Desk Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TTD News
1日のレンジ
43.89 45.68
1年のレンジ
42.96 141.53
- 以前の終値
- 45.37
- 始値
- 45.35
- 買値
- 43.93
- 買値
- 44.23
- 安値
- 43.89
- 高値
- 45.68
- 出来高
- 44.302 K
- 1日の変化
- -3.17%
- 1ヶ月の変化
- -17.81%
- 6ヶ月の変化
- -19.50%
- 1年の変化
- -60.27%
