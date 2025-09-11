クォートセクション
TTD
TTD: The Trade Desk Inc - Class A

43.93 USD 1.44 (3.17%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TTDの今日の為替レートは、-3.17%変化しました。日中、通貨は1あたり43.89の安値と45.68の高値で取引されました。

The Trade Desk Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
43.89 45.68
1年のレンジ
42.96 141.53
以前の終値
45.37
始値
45.35
買値
43.93
買値
44.23
安値
43.89
高値
45.68
出来高
44.302 K
1日の変化
-3.17%
1ヶ月の変化
-17.81%
6ヶ月の変化
-19.50%
1年の変化
-60.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K