TTD: The Trade Desk Inc - Class A
44.89 USD 0.65 (1.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TTD за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.51, а максимальная — 46.33.
Следите за динамикой The Trade Desk Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
43.51 46.33
Годовой диапазон
42.96 141.53
- Предыдущее закрытие
- 45.54
- Open
- 44.00
- Bid
- 44.89
- Ask
- 45.19
- Low
- 43.51
- High
- 46.33
- Объем
- 54.976 K
- Дневное изменение
- -1.43%
- Месячное изменение
- -16.01%
- 6-месячное изменение
- -17.74%
- Годовое изменение
- -59.40%
