TTD: The Trade Desk Inc - Class A

44.89 USD 0.65 (1.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TTD за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.51, а максимальная — 46.33.

Следите за динамикой The Trade Desk Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
43.51 46.33
Годовой диапазон
42.96 141.53
Предыдущее закрытие
45.54
Open
44.00
Bid
44.89
Ask
45.19
Low
43.51
High
46.33
Объем
54.976 K
Дневное изменение
-1.43%
Месячное изменение
-16.01%
6-месячное изменение
-17.74%
Годовое изменение
-59.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.