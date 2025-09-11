Divisas / TTD
TTD: The Trade Desk Inc - Class A
45.37 USD 0.48 (1.07%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TTD de hoy ha cambiado un 1.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.35, mientras que el máximo ha alcanzado 46.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Trade Desk Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
44.35 46.28
Rango anual
42.96 141.53
- Cierres anteriores
- 44.89
- Open
- 44.90
- Bid
- 45.37
- Ask
- 45.67
- Low
- 44.35
- High
- 46.28
- Volumen
- 33.968 K
- Cambio diario
- 1.07%
- Cambio mensual
- -15.12%
- Cambio a 6 meses
- -16.86%
- Cambio anual
- -58.97%
