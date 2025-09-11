Währungen / TTD
TTD: The Trade Desk Inc - Class A
43.93 USD 1.44 (3.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TTD hat sich für heute um -3.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.89 bis zu einem Hoch von 45.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Trade Desk Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
43.89 45.68
Jahresspanne
42.96 141.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.37
- Eröffnung
- 45.35
- Bid
- 43.93
- Ask
- 44.23
- Tief
- 43.89
- Hoch
- 45.68
- Volumen
- 44.302 K
- Tagesänderung
- -3.17%
- Monatsänderung
- -17.81%
- 6-Monatsänderung
- -19.50%
- Jahresänderung
- -60.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K