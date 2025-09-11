KurseKategorien
TTD: The Trade Desk Inc - Class A

43.93 USD 1.44 (3.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TTD hat sich für heute um -3.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.89 bis zu einem Hoch von 45.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Trade Desk Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
43.89 45.68
Jahresspanne
42.96 141.53
Vorheriger Schlusskurs
45.37
Eröffnung
45.35
Bid
43.93
Ask
44.23
Tief
43.89
Hoch
45.68
Volumen
44.302 K
Tagesänderung
-3.17%
Monatsänderung
-17.81%
6-Monatsänderung
-19.50%
Jahresänderung
-60.27%
