TTD: The Trade Desk Inc - Class A

44.47 USD 0.54 (1.23%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TTD a changé de 1.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.10 et à un maximum de 44.57.

Suivez la dynamique The Trade Desk Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
43.10 44.57
Range Annuel
42.96 141.53
Clôture Précédente
43.93
Ouverture
43.87
Bid
44.47
Ask
44.77
Plus Bas
43.10
Plus Haut
44.57
Volume
43.097 K
Changement quotidien
1.23%
Changement Mensuel
-16.80%
Changement à 6 Mois
-18.51%
Changement Annuel
-59.78%
