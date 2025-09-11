Dövizler / TTD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TTD: The Trade Desk Inc - Class A
44.47 USD 0.54 (1.23%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TTD fiyatı bugün 1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.10 ve Yüksek fiyatı olarak 44.57 aralığında işlem gördü.
The Trade Desk Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTD haberleri
- These 2 Growth Stocks Have Been Hammered. Time to Buy?
- Will Live Sports Be the Next Revenue Driver for TTD's CTV Business?
- Can TTD's Strategies & Innovations Shield Stock in an Uncertain Market?
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Computer and Technology Stocks Now
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Amazon Just Partnered With Netflix -- Here's What It Means for The Trade Desk Stock
- 3 Top Tech Stocks to Buy in September
- The Trade Desk (TTD) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- AppLovin's International Expansion Poised to Supercharge Growth
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- The Trade Desk Is Now the Worst-Performing S&P 500 Stock This Year. Is it a Buying Opportunity or a Red Flag?
- Bernstein, içerik endişeleri arasında Netflix hisse senedi notunu Outperform olarak yineledi
- Bernstein reiterates Netflix stock rating at Outperform amid content concerns
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Billionaire Philippe Laffont Sells a Popular AI Stock and Buys the S&P 500's Worst Stock. Does He Know Something Wall Street Doesn't?
- Why The Trade Desk Stock Wilted This Week
- Why Is The Trade Desk Stock Declining, and Is It a Buying Opportunity?
- Top 3 Tech & Telecom Stocks That Could Blast Off In September - Iridium Communications (NASDAQ:IRDM), Kuke Music Hldg (NYSE:KUKE)
- Is The Trade Desk Stock a Buy After Its 60% Decline This Year? Wall Street Has a Clear Answer for Investors.
- Why The Trade Desk Stock's Recent Slide Was Justified
- The Trade Desk (TTD) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Netflix stock, citing DSP growth
- The Trade Desk stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
Günlük aralık
43.10 44.57
Yıllık aralık
42.96 141.53
- Önceki kapanış
- 43.93
- Açılış
- 43.87
- Satış
- 44.47
- Alış
- 44.77
- Düşük
- 43.10
- Yüksek
- 44.57
- Hacim
- 43.097 K
- Günlük değişim
- 1.23%
- Aylık değişim
- -16.80%
- 6 aylık değişim
- -18.51%
- Yıllık değişim
- -59.78%
21 Eylül, Pazar