통화 / TTD
TTD: The Trade Desk Inc - Class A
44.47 USD 0.54 (1.23%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TTD 환율이 오늘 1.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.10이고 고가는 44.57이었습니다.
The Trade Desk Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
43.10 44.57
년간 변동
42.96 141.53
- 이전 종가
- 43.93
- 시가
- 43.87
- Bid
- 44.47
- Ask
- 44.77
- 저가
- 43.10
- 고가
- 44.57
- 볼륨
- 43.097 K
- 일일 변동
- 1.23%
- 월 변동
- -16.80%
- 6개월 변동
- -18.51%
- 년간 변동율
- -59.78%
