PG: Procter & Gamble Company (The)

158.07 USD 1.22 (0.78%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PG за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 156.89, а максимальная — 158.39.

Следите за динамикой Procter & Gamble Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
156.89 158.39
Годовой диапазон
149.91 180.43
Предыдущее закрытие
156.85
Open
157.13
Bid
158.07
Ask
158.37
Low
156.89
High
158.39
Объем
9.946 K
Дневное изменение
0.78%
Месячное изменение
0.43%
6-месячное изменение
-7.33%
Годовое изменение
-8.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.