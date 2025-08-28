Валюты / PG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PG: Procter & Gamble Company (The)
158.07 USD 1.22 (0.78%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PG за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 156.89, а максимальная — 158.39.
Следите за динамикой Procter & Gamble Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PG
- Wall Street indexes end higher ahead of Fed meeting; Tesla and Alphabet rally
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Zacks Industry Outlook Highlights Procter & Gamble, Church & Dwight, Ollie's Bargain Outlet and Grocery Outlet
- 4 Consumer Product Stocks Showing Resilience Amid Market Headwinds
- Procter & Gamble (PG) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Procter & Gamble Company (The) (PG) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Interparfums' Scent Of Opportunity (NASDAQ:IPAR)
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- September Dogs Of The Dow Unleash One Ideal 'Safer' DiviDog
- 3 ‘Boring’ Stocks Analysts Say Could Quietly Outperform Google Stock - TipRanks.com
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Pick Up Steam; A Fiber-Optics Name Roars Higher, Gap Gets A Makeover (Live Coverage)
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $3,000 Right Now
- The Honest Company Remains Intriguing But Tough To Own (NASDAQ:HNST)
- P&G (PG) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Procter & Gamble: Better Off Buying An ETF (NYSE:PG)
- Procter & Gamble vs. Colgate: Which Household Staple Is a Better Pick?
- Procter & Gamble (PG): Harder To Own This Consumer Staple Juggernaut; Upside Limited
- Procter & Gamble: Resilient Business Facing Growth Headwinds (NYSE:PG)
- Procter & Gamble: A Diaper Of A Deal At This Price (NYSE:PG)
- What Is the Highest Procter & Gamble Stock Has Ever Been?
- Peak Humans: The Megatrend No One Is Talking About (Yet)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lilly, Oracle, Procter & Gamble and Comstock Holding Companies
- Top Stock Reports for Eli Lilly, Oracle & Procter & Gamble
Дневной диапазон
156.89 158.39
Годовой диапазон
149.91 180.43
- Предыдущее закрытие
- 156.85
- Open
- 157.13
- Bid
- 158.07
- Ask
- 158.37
- Low
- 156.89
- High
- 158.39
- Объем
- 9.946 K
- Дневное изменение
- 0.78%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- -7.33%
- Годовое изменение
- -8.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.