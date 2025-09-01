Währungen / PG
PG: Procter & Gamble Company (The)
157.28 USD 3.06 (1.91%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PG hat sich für heute um -1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 157.16 bis zu einem Hoch von 159.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Procter & Gamble Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PG News
Tagesspanne
157.16 159.02
Jahresspanne
149.91 180.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 160.34
- Eröffnung
- 158.52
- Bid
- 157.28
- Ask
- 157.58
- Tief
- 157.16
- Hoch
- 159.02
- Volumen
- 11.532 K
- Tagesänderung
- -1.91%
- Monatsänderung
- -0.08%
- 6-Monatsänderung
- -7.79%
- Jahresänderung
- -9.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K