PG: Procter & Gamble Company (The)
156.05 USD 1.23 (0.78%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PG 환율이 오늘 -0.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 155.97이고 고가는 157.62이었습니다.
Procter & Gamble Company (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
155.97 157.62
년간 변동
149.91 180.43
- 이전 종가
- 157.28
- 시가
- 157.62
- Bid
- 156.05
- Ask
- 156.35
- 저가
- 155.97
- 고가
- 157.62
- 볼륨
- 11.133 K
- 일일 변동
- -0.78%
- 월 변동
- -0.86%
- 6개월 변동
- -8.51%
- 년간 변동율
- -9.92%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K