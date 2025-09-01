Dövizler / PG
PG: Procter & Gamble Company (The)
156.05 USD 1.23 (0.78%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PG fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 155.97 ve Yüksek fiyatı olarak 157.62 aralığında işlem gördü.
Procter & Gamble Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
155.97 157.62
Yıllık aralık
149.91 180.43
- Önceki kapanış
- 157.28
- Açılış
- 157.62
- Satış
- 156.05
- Alış
- 156.35
- Düşük
- 155.97
- Yüksek
- 157.62
- Hacim
- 11.134 K
- Günlük değişim
- -0.78%
- Aylık değişim
- -0.86%
- 6 aylık değişim
- -8.51%
- Yıllık değişim
- -9.92%
21 Eylül, Pazar