通貨 / PG
PG: Procter & Gamble Company (The)
157.28 USD 3.06 (1.91%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PGの今日の為替レートは、-1.91%変化しました。日中、通貨は1あたり157.16の安値と159.02の高値で取引されました。
Procter & Gamble Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PG News
1日のレンジ
157.16 159.02
1年のレンジ
149.91 180.43
- 以前の終値
- 160.34
- 始値
- 158.52
- 買値
- 157.28
- 買値
- 157.58
- 安値
- 157.16
- 高値
- 159.02
- 出来高
- 11.532 K
- 1日の変化
- -1.91%
- 1ヶ月の変化
- -0.08%
- 6ヶ月の変化
- -7.79%
- 1年の変化
- -9.21%
