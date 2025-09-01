クォートセクション
通貨 / PG
株に戻る

PG: Procter & Gamble Company (The)

157.28 USD 3.06 (1.91%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PGの今日の為替レートは、-1.91%変化しました。日中、通貨は1あたり157.16の安値と159.02の高値で取引されました。

Procter & Gamble Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PG News

1日のレンジ
157.16 159.02
1年のレンジ
149.91 180.43
以前の終値
160.34
始値
158.52
買値
157.28
買値
157.58
安値
157.16
高値
159.02
出来高
11.532 K
1日の変化
-1.91%
1ヶ月の変化
-0.08%
6ヶ月の変化
-7.79%
1年の変化
-9.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K